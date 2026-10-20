Забастовка водителей фур парализовала производство пасты на юге Италии

Забастовка дальнобойщиков остановила выпуск пасты на юге Италии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Протесты дальнобойщиков против высоких цен на топливо привели к перебоям в работе фабрик бренда Rummo в Беневенто на юге Италии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Repubblica. «Сейчас мы остановились, вчера был первый день, потому что ни грузовики, ни цистерны не прибыли, и запасы подошли к концу. Эта ситуация длится уже неделю», – заявил Руммо.

По его словам, в аналогичной ситуации оказались почти все фабрики по производству макаронных изделий в соседней Апулии, что означает полную или частичную остановку большей части выпуска пасты в Италии.

Издание отмечает, что бренд La Molisana также был вынужден значительно снизить объемы производства из-за непоставок пшеницы.

Акции протеста водителей грузовиков продолжаются в Кампании, Калабрии и Базиликате, где протестующие блокируют съезды с автомагистралей и перекрывают въезды в порты. По данным ассоциации Confcommercio, только на Сицилии экономические потери от забастовки достигли 50 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Италии решили ужесточить меры против участников погромов в Милане. Накануне полиция задержала более 270 человек в ходе протестов в городе.

Также в понедельник итальянские дальнобойщики перекрыли автомагистрали из-за цен на топливо.