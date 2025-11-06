«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.8 комментариев
Россия обжаловала отстранение лыжников и сноубордистов в CAS
Дегтярев сообщил об апелляции на решение FIS о недопуске спортсменов
Российская сторона подала жалобу в Спортивный арбитражный суд на решение FIS о запрете для своих спортсменов участвовать в международных соревнованиях.
Апелляция на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда о недопуске российских и белорусских спортсменов к турнирам уже направлена в Спортивный арбитражный суд, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, передает ТАСС. В состав коллективной жалобы вошли Министерство спорта, Олимпийский комитет России и профильные спортивные федерации страны.
Дегтярев подчеркнул, что позиция России была дополнительно усилена недавним судебным прецедентом – апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона ранее признал незаконным запрет на участие российских спортсменов в этих соревнованиях. «Апелляция на решение совета FIS уже направлена в Спортивный арбитражный суд. Минспорт, Олимпийский комитет России и профильные российские федерации действуют согласованно, защищая права наших атлетов. Позиция России усилена недавним судебным прецедентом в санном спорте и бобслее, подтвердившим дискриминационный характер отстранений», – заявил министр.
Министр спорта назвал недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям абсолютно неприемлемым и противоречащим Олимпийской хартии. Дегтярев заверил, что российская сторона будет продолжать добиваться восстановления справедливости и равных условий для своих атлетов юридическими способами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация бобслея и скелетона сформулировала критерии допуска российских спортсменов и направила их Федерации бобслея России. Российские атлеты лишились возможности выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года из-за отсутствия квалификации на международных стартах. В Кремле выразили разочарование по поводу недопуска российских лыжников к отбору на Олимпиаду.