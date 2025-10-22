Кремль выразил разочарование недопуском лыжников России к Олимпиаде

Заслуженный юрист разъяснил, как разнять подростковую драку и не нарушить закон

Юрист Соловьев рассказал, что можно и нельзя делать при попытке разнять дерущихся детей

Tекст: Татьяна Косолапова

«Российское законодательство ставит детей под особую уголовно-правовую защиту. Поэтому преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, влекут более строгую ответственность. Это распространяется и на женщин в состоянии беременности, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и ветеранов Великой Отечественной войны. Это особые категории уголовно-правовой защиты», – говорит Соловьев.



Однако, продолжает собеседник, случаются ситуации, когда подростки нападают на взрослого, дерутся друг с другом, совершают преступления. Чтобы предотвратить нарушение закона, необходимо исходить из норм законодательства о необходимой обороне. Это значит, что характер оборонительных действий должен соответствовать характеру нападения. Например, если подростки нападают с кулаками, а взрослый применяет железный прут, это будет расценено как преступление, и взрослый будет отвечать по всей строгости закона.

«Поэтому изначально оглядываемся вокруг, смотрим, есть ли камеры, есть ли свидетели, что в руках у подростков, какие действия они совершают. Не нужно пренебрегать оценкой ситуации, на это потребуется три-пять секунд. Также необходимо оценить, нет ли риска самому стать жертвой драки», – делится юрист.

Для немедленного прекращения противоправных действий или драки, советует эксперт, сначала следует привлечь внимание правонарушителей к ситуации. Например, можно объявить о намерении вызвать полицию и действительно это сделать. При необходимости надо обеспечить потерпевших медицинской помощью, зафиксировать события на фото и составить заявление в полицию с описанием всех обстоятельств. Обязательно следует привлечь к ситуации свидетелей.

«Если ребенок явно слабее или младше, и вы, например, хватаете его за ухо и тянете – это может рассматриваться как противоправное действие. Допустимо отрывать ребенка от другого, если они дерутся, и лишь в объеме необходимом для защиты. Не рекомендую применять побои или иные жестокие меры «охлаждения» к ребенку, допустимы мягкие ограничительные действия – можно облить его водой или ограничить в движении. Вы можете его обхватить, чтобы он ничего не делал, но бить, толкать, пинать, хватать за выпирающие части тела не стоит. Потому что в итоге ваше поведение может быть расценено негативно, в том числе перевернуто с ног на голову – показания выстроят так, что вы еще и педофилом окажетесь», – предупреждает Соловьев.

Он советует действовать строго в рамках закона: привлечь внимание прохожих, вызвать полицию и сообщить участникам конфликта, что вызов уже сделан, потребовав прекратить противоправные действия. Если дерутся маленькие дети, их можно и нужно разнять, но без наказаний, физического воздействия и грубой брани. Ведь если подобное поведение попадет на камеры наблюдения, за нецензурные выражения или мелкое хулиганство придется отвечать самому.

«Применение физической силы возможно только в крайнем случае, когда мы видим, что подростки вооружены, у них есть предметы, которые они используют в качестве оружия: ножи, биты, железные прутья, и есть реальная угроза жизни и здоровью тех, на кого они нападают. Вот в этом случае ваш гражданский долг и обязанность – вмешаться и методами, которые не превышают характер нападения, постараться пресечь эти противоправные действия. В данном случае ваше поведение будет правомерным. Опять-таки, действуют абсолютно все те же принципы крайней необходимости и необходимой обороны, которые у нас есть в законе», – заключил юрист.

Ранее в сельской школе Бурятии произошел конфликт между учеником и учителем физики, который закончился применением физической силы, что привело к тяжелой травме у учащегося. Мальчик в результате драки получил перелом кисти и был госпитализирован. В Сети сообщают, что группа учеников затащила учителя в раздевалку, где один из подростков напал на педагога. Сам конфликт якобы был спровоцирован подзатыльником ребенку незадолго до инцидента.