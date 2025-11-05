Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.12 комментариев
IBSF направила России условия допуска бобслеистов на старты
Международная федерация бобслея и скелетона сформулировала критерии допуска российских спортсменов и отправила их Федерации бобслея России для ознакомления, сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.
IBSF направила официальное письмо с критериями предоставления нейтрального статуса российским бобслеистам, передает ТАСС.
По словам Пегова, условия, озвученные международной федерацией, совпадают с требованиями, которые предъявляются к белорусским и российским спортсменам другими мировыми спортивными федерациями.
Пегов рассказал, что российская федерация приступила к формированию перечня спортсменов и тренеров, претендующих на нейтральный статус. Он отметил: «Международная федерация бобслея и скелетона направила в адрес нашей федерации официальное письмо, в котором были обозначены критерии присвоения нейтрального статуса российским бобслеистам и скелетонистам».
Также он отметил, что Федерация бобслея России намерена обсудить с IBSF вопрос снижения стоимости проверки каждой заявки, поскольку нынешняя сумма кажется российской стороне завышенной. «Находимся в контакте с международной федерацией», – пояснил Пегов.
В течение последних трех сезонов российские бобслеисты и скелетонисты были отстранены от международных турниров на фоне санкций, введенных IBSF после обострения ситуации на Украине. Первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону в этом сезоне пройдет с 21 по 23 ноября в Кортина-д’Ампеццо, где также пройдут зимние Олимпийские игры 2026 года.
