Фермойлен объяснил отказ скандинавов возвращать российских лыжников на соревнования

Tекст: Ольга Иванова

Австрийский лыжник Мика Фермойлен заявил в интервью корреспонденту издания Sport24, что скандинавские спортсмены выступают против возвращения представителей России на международные соревнования. По его словам, у них есть сразу несколько причин для такого отношения.

В первую очередь, как отметил Фермойлен, скандинавские спортсмены ссылаются на продолжающийся геополитический конфликт. Вторая важная причина связана с сомнениями в качестве и частоте допинг-контроля в России. Он указал, что недавно российская лыжница Вероника Степанова призналась, что за последние полтора года у нее была лишь одна проверка.

«Мы находимся в спорте высших достижений, и проверки на допинг должны быть регулярными», – подчеркнул Фермойлен. Он присоединился к настроениям скандинавов, заявив, что такая практика вызывает у участников опасения по поводу честности соревнований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет FIS отказал российским спортсменам в участии в международных турнирах. FIS ранее разослала национальным федерациям аргументы в пользу допуска россиян к стартам. Президент FIS Йохан Элиаш выступал за участие российских и белорусских лыжников в международных соревнованиях в нейтральном статусе.



