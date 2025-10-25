Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Фермойлен объяснил отказ скандинавов возвращать российских лыжников на соревнования
Австрийский лыжник Мика Фермойлен объяснил нежелание скандинавских спортсменов видеть россиян на международных стартах продолжающимся конфликтом на Украине и опасениями по поводу допинга.
Австрийский лыжник Мика Фермойлен заявил в интервью корреспонденту издания Sport24, что скандинавские спортсмены выступают против возвращения представителей России на международные соревнования. По его словам, у них есть сразу несколько причин для такого отношения.
В первую очередь, как отметил Фермойлен, скандинавские спортсмены ссылаются на продолжающийся геополитический конфликт. Вторая важная причина связана с сомнениями в качестве и частоте допинг-контроля в России. Он указал, что недавно российская лыжница Вероника Степанова призналась, что за последние полтора года у нее была лишь одна проверка.
«Мы находимся в спорте высших достижений, и проверки на допинг должны быть регулярными», – подчеркнул Фермойлен. Он присоединился к настроениям скандинавов, заявив, что такая практика вызывает у участников опасения по поводу честности соревнований.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет FIS отказал российским спортсменам в участии в международных турнирах. FIS ранее разослала национальным федерациям аргументы в пользу допуска россиян к стартам. Президент FIS Йохан Элиаш выступал за участие российских и белорусских лыжников в международных соревнованиях в нейтральном статусе.