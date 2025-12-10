При тушении крупного пожара на рынке Петербурга обнаружен погибший

Tекст: Тимур Шайдуллин

Один человек погиб в результате возгорания на территории рынка в Невском районе Петербурга, передает ТАСС . Пресс-служба МЧС России подтвердила факт гибели

«В ходе тушения пожара, к сожалению, обнаружен один погибший», - говорится в сообщении ведомства. О других пострадавших информации не поступало. Пожарные продолжают разбор завалов и выяснение причин возгорания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следственный отдел по Невскому району возбудил уголовное дело по факту пожара на рынке. Следователи устанавливают требования по направлению и рассматривают возможные нарушения со стороны администрации здания.

На Правобережном рынке Петербурга в результате пожара на площади 1500 кв. метров пострадал 55-летний мужчина, и все посетители были эвакуированы.

Высокая пожарная нагрузка вызвала быстрое распространение пожара. Огонь вспыхнул в двухэтажном здании на Дыбенко, 16, эвакуацию провели оперативно, а в тушении поучаствовали 26 единиц техники и 96 человек личного состава.



