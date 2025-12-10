СК возбудил дело по факту пожара на рынке в Петербурге

В Петербурге возбудили дело после пожара на городском рынке

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту пожара на рынке, передает ТАСС. В пресс-службе ГСУ СК РФ по городу сообщили, что расследование ведет следственный отдел по Невскому району. Дело открыто по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас следователи устанавливают причины инцидента и обстоятельства, которые могли привести к возникновению пожара. Также отрабатываются версии возможных нарушений со стороны администрации здания.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на Правобережном рынке Петербурга, площадью 1500 кв.метров пострадал 55-летний мужчина, эвакуированы все посетители. Интенсивному распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания.

Огонь вспыхнул в двухэтажном административном здании на улице Дыбенко, 16, где находится Правобережный рынок. По словам представителей МЧС, из здания были эвакуированы все находившиеся внутри люди. В тушении задействованы 26 единиц техники и 96 человек личного состава.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на рынке Волгограда произошел пожар, площадь которого достигла 1200 кв. метров. Пострадавших в результате этого ЧП не зафиксировали.

А в июне на строительном рынке «Молоток» в Новой Москве тоже возник пожар. Пострадавших при этом пожаре также не было.