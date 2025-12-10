Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.13 комментариев
Мужчина пострадал в крупном пожаре на рынке в Петербурге
МЧС: Площадь пожара на рынке в Петербурге достигла 1500 кв. м, пострадал мужчина
В результате пожара на Правобережном рынке Петербурга, площадью 1500 кв.метров пострадал мужчина, эвакуированы все посетители, сообщили в управлении МЧС по городу.
Площадь пожара на рынке в Невском районе Петербурга увеличилась до 1,5 тыс. кв. метров, сообщает ГУ МЧС по Петербургу. В ведомстве уточнили: «Интенсивному распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания».
Огонь вспыхнул в двухэтажном административном здании на улице Дыбенко, 16, где по данным сервиса «Яндекс Карты» находится Правобережный рынок.
По словам представителей МЧС, из здания были эвакуированы все находившиеся внутри люди. В тушении задействованы 26 единиц техники и 96 человек личного состава.
В результате происшествия пострадал мужчина 55 лет. На месте продолжают работать спасательные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на рынке Волгограда произошел пожар, площадь которого достигла 1200 кв. метров. Пострадавших в результате этого ЧП не зафиксировали.
В июне на строительном рынке «Молоток» в Новой Москве возник пожар, он также обошелся без пострадавших.