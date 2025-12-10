Мужчина пострадал в крупном пожаре на рынке в Петербурге

МЧС: Площадь пожара на рынке в Петербурге достигла 1500 кв. м, пострадал мужчина

Tекст: Тимур Шайдуллин

Площадь пожара на рынке в Невском районе Петербурга увеличилась до 1,5 тыс. кв. метров, сообщает ГУ МЧС по Петербургу. В ведомстве уточнили: «Интенсивному распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания».

Огонь вспыхнул в двухэтажном административном здании на улице Дыбенко, 16, где по данным сервиса «Яндекс Карты» находится Правобережный рынок.

По словам представителей МЧС, из здания были эвакуированы все находившиеся внутри люди. В тушении задействованы 26 единиц техники и 96 человек личного состава.

В результате происшествия пострадал мужчина 55 лет. На месте продолжают работать спасательные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на рынке Волгограда произошел пожар, площадь которого достигла 1200 кв. метров. Пострадавших в результате этого ЧП не зафиксировали.

В июне на строительном рынке «Молоток» в Новой Москве возник пожар, он также обошелся без пострадавших.