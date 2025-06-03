Россия может применить ядерной оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.0 комментариев
Пожар произошел на строительном рынке в Новой Москве
В Новой Москве произошел пожар на строительном рынке «Молоток», возгорание ликвидировано, сообщило МЧС.
«Пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», – сообщило МЧС в Telegram.
Указывается, что пожар произошел в дереве Красная Пахра. «Поступило сообщение о пожаре по адресу: деревня Красная Пахра, Калужское шоссе, 42-й километр, д. 144, стр. 2», – приводит ТАСС текст сообщения.
По данному адресу находится строительный рынок «Молоток».
Там загорелись павильоны со стройматериалами. Площадь пожара составляла 400 кв. м, затем выросла до 1,2 тыс. кв. м, после чего пожар был локализован.
Напомним, в Ленинградской области на территории предприятия «Пигмент» загорелись ангары с лакокрасочной продукцией.