В МВД сообщили о резком росте кибермошенничества против детей

МВД: Число пострадавших несовершеннолетних от кибермошенников увеличилось на 25%

Tекст: Мария Иванова

Число несовершеннолетних, пострадавших от кибермошенников в России, за пять месяцев 2025 года увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

По информации управления, мошенники все чаще нацеливаются на детей и подростков, однако их конечной целью остаются средства родителей.

Одна из популярных схем – выманивание кодов авторизации. Злоумышленники звонят или пишут от имени школы, органов власти или операторов связи, представляясь, например, психологом и просят пройти тест. После передачи кода мошенники имитируют атаку на портал «Госуслуги», а ребенка пугают «дистанционным обыском», чтобы получить доступ к средствам родителей.

Распространены также мошенничества с продажей игровых аккаунтов и ценностей через поддельные сайты онлайн-игр. Подростков убеждают ввести данные банковской карты или даже просят у них платежные средства родителей для покупки виртуальных товаров – в итоге дети теряют деньги.

Еще одной схемой является продажа якобы «настоящих» ответов на ЕГЭ. Мошенники размещают предложения в специальных группах и каналах, а после оплаты либо отправляют бесполезные материалы, либо вообще исчезают.

Кроме того, преступники создают поддельные интернет-магазины в мессенджерах, предлагая дешевые товары известных брендов. После получения предоплаты они блокируют покупателей или отправляют подделку, а деньги вернуть не удается. Также наблюдаются случаи рассылки вредоносного ПО под видом фото или видео – оно может украсть данные, средства или использовать устройство для добычи криптовалюты для мошенников.

Ранее директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаил Гербер назвал наиболее уязвимыми для телефонных мошенников пожилых граждан, несовершеннолетних и владельцев криптовалют.

Мошенники разработали новые схемы обмана школьников перед экзаменами.

Кибермошенники с начала 2025 года увеличили объем похищенных у несовершеннолетних денег в два раза по сравнению с прошлым годом, используя социальную инженерию и цифровые уловки.