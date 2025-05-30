Мошенники придумали способ обмана школьников перед экзаменами

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, телефонные мошенники начали применять новую схему обмана, жертвами которой становятся школьники, сообщает ТАСС. Аферисты связываются с детьми, выдавая себя за сотрудников образовательных учреждений, и утверждают, что у школьника не завершена регистрация на нужном сервисе, из-за чего его якобы не допустят к ОГЭ или ЕГЭ.

Как рассказал Елясов, мошенники создают у ребенка ощущение тревоги из-за возможного недопуска к экзаменам. «Непосредственно с ребенком связываются мошенники, подделывая аккаунты работников образовательной организации. <…> Они сообщают ребенку о том, что тот не прошел регистрацию на каком-нибудь образовательном сервисе, будет не допущен до экзамена, если он не зарегистрируется на какой-нибудь площадке», – отметил он.

Далее ребенку могут отправить фишинговую ссылку, переход по которой приведет к потере личных средств, либо попросить включить демонстрацию экрана на смартфоне, чтобы получить доступ к аккаунтам. В дальнейшем на школьника оказывается давление – ему угрожают уголовной ответственностью за якобы совершенное преступление и сообщают, что отвечать придется всей семье.

Мошенники требуют от детей пересылки данных банковских карт родителей, фотографий карт или передачи наличных курьеру. По словам Елясова, в правоохранительных органах уже зафиксировано значительное количество подобных инцидентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в период экзаменов участились попытки похищения персональных данных и денег у школьников и их родителей по поддельным звонкам и письмам.