В «Лаборатории Касперского» назвали уязвимые для мошенников группы населения

Tекст: Алексей Дегтярев

«Помимо пожилых людей, которые требуют отдельного внимания, также есть дети, кто пользуется телефоном, получает доступ в интернет с очень раннего возраста. Этот возраст становится все меньше и меньше. И на самом деле эта категория граждан, дети, она тоже в достаточно большом фокусе злоумышленников», – сказал специалист РИА «Новости».

Заметен значительный рост числа угроз, ориентированных на несовершеннолетних: количество атак на устройства Android в России в 2025 году увеличилось на 60%. Большинство вредоносных файлов мимикрируют под популярные среди детей игры и приложения, с помощью которых злоумышленники заражают смартфоны. Вредоносное ПО также распространяется под видом программ для прохождения игр.

Гербер подчеркнул, что подобные схемы позволяют вредоносному ПО проникать на все устройства, подключенные к домашней сети Wi-Fi. Также фиксируется рост атак на владельцев криптовалют, когда злоумышленники ищут на устройствах криптокошельки и сканируют фотографии в поисках ключей доступа.

В мае в «Лаборатории Касперского» сообщали, что актуальными угрозами для россиян стали телефонные звонки, вредоносные программы и кражи денег с помощью NFC-клонирования банковских карт.