В «Лаборатории Касперского» назвали новые схемы мошенников

Tекст: Алексей Дегтярев

Телефонные обзвоны и атаки мобильными вредоносными программами остаются главными схемами у мошенников на российском рынке, сказал Кузнецов РИА «Новости».

Он подчеркнул, что для пользователей наиболее опасны именно телефонное мошенничество и вредоносные приложения, которые часто сочетаются мошенниками для повышения своей эффективности.

В России по-прежнему актуально так называемое «клонирование» банковских карт, особенно с применением технологии NFC. «Последняя история была связана с NFC: злоумышленники клонировали карты, используя вредоносную программу. Жертву просили приложить свою карту к телефону, а где-то в другом городе, злоумышленники подносили свое устройство банкомату и снимали деньги, или проводили по ней операции», – пояснил Кузнецов.

Для бизнеса самыми частыми атаками остаются вирусные шифровальщики. Эксперт уточнил, что злоумышленники не только шифруют и уничтожают корпоративные данные, но и похищают их, используя одни и те же тактики для разных целей.

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносное ПО Triada на новых Android-устройствах, подделках под популярные модели.