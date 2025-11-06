«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.15 комментариев
Юрист рассказал о первом деле за поиск экстремистских материалов
В Каменске-Уральском начался первый в России судебный процесс по протоколу о поиске экстремистских материалов в интернете, фигурантом которого стал 20-летний медик, сообщил юрист Сергей Барсуков.
По словам Барсукова, утром 24 сентября молодой человек просматривал новостную ленту в автобусе и наткнулся на публикации, связанные с Русским добровольческим корпусом и батальоном «Азов» (оба эти объединения признаны террористическими и экстремистскими и запрещены в России), передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».
Сообщается, что оператор связи зафиксировал просмотр подобных материалов и уведомил ФСБ. Молодого человека вызвали на допрос. «Он согласился со всем, но понятно, что на самом деле никакого умысла не было», – рассказал Барсуков.
В октябре материалы дела были переданы в суд, где прошло уже два заседания. Юрист отметил, что на его подзащитного оказывалось психологическое давление, а также указал на наличие пробела в законодательстве. По его мнению, существующая ситуация ставит под угрозу как обычных пользователей, так и научных сотрудников, которые вынуждены работать с подобными данными при подготовке материалов.
Напомним, в конце июля президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов, рекламу VPN-сервисов и незаконную передачу абонентских номеров.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказывал, что этот закон предусматривает наказание лишь для тех, кто осознанно ищет такую информацию, зная, что она включена в соответствующий реестр Минюста.