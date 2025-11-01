В России сертифицировали линейку грузовиков БАЗ для производства

В России сертифицировали линейку грузовиков БАЗ для замены иностранных брендов

Tекст: Денис Тельманов

Одобрение типа транспортного средства и шасси получила вся линейка отечественных грузовиков бренда БАЗ, пишут «Известия».

По данным издания, завод компании, расположенный в Шушарах (Санкт-Петербург), полностью готов к работе. Его площадь составляет 20,9 тыс. кв. м и позволяет выполнять все этапы, от разработки моделей до их испытания и выхода готовой техники. Как отмечено в сообщении, уровень локализации комплектующих в грузовиках превышает 90%.

В 2026 году ожидается выпуск 600 единиц техники. За три года планируется довести объем производства до двух тыс. грузовиков в год. Линейка БАЗ будет представлена в виде трех моделей: самосвала, седельного тягача и бортовой платформы, все они оснащены независимой подвеской, колесной формулой 6х6 и выполнены по бескапотной схеме на отечественных комплектующих.

Пресс-служба АО «Романов» сообщила: «Наши грузовики созданы для замены европейских аналогов, которые ушли с рынка. Они справятся и с бездорожьем, и с обычными дорогами». Таким образом, компания рассчитывает успешно занять освободившуюся нишу на внутреннем рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бронеавтомобили семейства «Тайфун» отличаются высокой защитой, многофункциональностью и возможностью применения в самых разных условиях. Российские власти рассмотрели возможность расширения поставок автомобилей и создания совместного производства с филиппинскими компаниями при участии группы ГАЗ. Производитель «КамАЗ» планирует через несколько лет выпустить беспилотный грузовой автомобиль, максимально близкий к серийному производству.