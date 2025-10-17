Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.14 комментариев
Медведев: 336 тыс. человек заключили контракты с ВС России в 2025 году
В российские войсковые части в текущем году прибыли 336 тысяч контрактников и 28 тысяч добровольцев, сообщил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
336 тысяч человек заключили контракт на службу в российских войсках в 2025 году, передает ТАСС. Об этом сообщил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Южный федеральный округ. Медведев подчеркнул, что ситуация с отбором кандидатов на контрактную службу по стране оценивается как удовлетворительная.
«У нас в целом ситуация с отбором на контракт по стране выглядит удовлетворительно. Мы совсем недавно провели совещание», – заявил Медведев. По его словам, на сегодняшний день в войсковые части прибыли 336 тысяч человек, заключивших контракт, а также 28 тысяч добровольцев. Эти данные были озвучены им в опубликованном видео на его странице в социальной сети «ВКонтакте».