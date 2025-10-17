  • Новость часаВзрыв произошел на предприятии «Авангард» в Башкирии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    России и США предстоит решить логистическую задачу в Европе
    Президент Черногории объявил об изменении визового режима для россиян
    Умерла актриса сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»
    Сборная России по футболу прорвалась в топ-30 в рейтинге ФИФА
    Миллер: Газоемкие предприятия покидают Европу
    МВФ предупредил о рисках использования российских активов Западом
    Еврокомиссия заявила об отсутствии запрета на визит Путина в ЕС
    В Запорожской области погиб сын командующего армией ЮВО Марзоев
    Вырос спрос россиян на новогодние поездки в Европу
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    6 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    3 комментария
    17 октября 2025, 18:40 • Новости дня

    Медведев: 336 тыс. человек заключили контракты с ВС России в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В российские войсковые части в текущем году прибыли 336 тысяч контрактников и 28 тысяч добровольцев, сообщил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    336 тысяч человек заключили контракт на службу в российских войсках в 2025 году, передает ТАСС. Об этом сообщил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Южный федеральный округ. Медведев подчеркнул, что ситуация с отбором кандидатов на контрактную службу по стране оценивается как удовлетворительная.

    «У нас в целом ситуация с отбором на контракт по стране выглядит удовлетворительно. Мы совсем недавно провели совещание», – заявил Медведев. По его словам, на сегодняшний день в войсковые части прибыли 336 тысяч человек, заключивших контракт, а также 28 тысяч добровольцев. Эти данные были озвучены им в опубликованном видео на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

    17 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Рэпер Macan объявил о начале срочной службы

    Рэпер Macan объявил о начале срочной службы с 28 ноября

    Tекст: Денис Тельманов

    Андрей Косолапов, выступающий под именем Macan, подтвердил, что отправится на срочную военную службу в конце ноября.

    Рэпер Андрей Косолапов, известный как Macan, объявил о дате своего призыва на срочную службу в армии, передает ТАСС. В видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале, музыкант опроверг слухи о том, что он уехал из страны или скрывается.

    «В последнее время огромное количество неправдивых инфовбросов, желтые СМИ атакуют и выдумывают на ходу. Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию», – заявил Косолапов.

    Ранее в СМИ сообщалось, что Macan должен был явиться в военкомат 15 октября, однако он не появился в пункте сбора. Сам исполнитель ранее публиковал фотографию из призывного пункта в социальных сетях и заявлял, что будет проходить службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер и рэпер Глеб Калюжный появился у призывного пункта с выбритой головой на черном Gelandewagen в сопровождении родственников.

    Рэпер Vacio встал на воинский учет и прошел медкомиссию после освобождения из-под ареста. Рэперу Мирону Федорову (Oxxxymiron) предписали выплатить штраф за дискредитацию ВС России по решению Ленинского райсуда Петербурга.


    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 21:53 • Новости дня
    ВСУ признали потери в результате поражения учебного центра Сухопутных войск

    ВСУ признали потери в результате удара по учебному центру Сухопутных войск

    ВСУ признали потери в результате поражения учебного центра Сухопутных войск
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявили о потерях в результате удара по одному из учебных центров Сухопутных войск. В оперативном командовании «Юг» подтвердили, что в результате атаки есть погибшие и раненые, однако точное их число не сообщается.

    В сообщении оперативного командования «Юг» в социальных сетях говорится, что в результате атаки есть как погибшие, так и раненые. Точное число потерь при этом не называется.

    Это уже не первый случай ударов по украинским учебным центрам. Ранее в Сухопутных войсках Украины сообщали об атаках в июне и июле, в результате которых также были погибшие и раненые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны России сообщило о проведении серии ударов по позициям ВСУ, в результате которых были уничтожены техника, склады, а также до 1670 украинских военнослужащих. В частности, сообщалось об уничтожении кабины управления и пусковой установки американского ЗРК «Пэтриот».

    Кроме того, сообщалось о проблемах с личным составом в ВСУ. По данным замглавы ВГА Харьковской области Евгения Лисняка, Национальная полиция в регионе активно разыскивает дезертиров, число которых может достигать пяти человек на одного сотрудника правоохранительных органов.

    Комментарии (2)
    17 октября 2025, 10:00 • Видео
    Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

    Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 21:54 • Новости дня
    Белоусов отметил военную активность НАТО на восточном фланге блока
    Белоусов отметил военную активность НАТО на восточном фланге блока
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны – один из ключевых факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии в среду.

    «Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран», – приводит Telegram-канале Минобороны России слова министра Белоусова.

    Он добавил, что численность задействованных сил Североатлантического блока в прошедших на восточном фланге НАТО учениях достигала почти 60 тыс. военнослужащих.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО назвал военные возможности Москвы переоцененными и заявил, что альянс не боится возможных провокаций. Он также похвастался готовностью большей части стран-членов НАТО спонсировать Киев и закупать за деньги европейцев оружие у США.


    Комментарии (3)
    15 октября 2025, 22:15 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о массовых задержаниях военных в Тернополе

    Tекст: Ирма Каплан

    Полиция сообщила, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество, сообщает украинское издание «Страна».

    «Установлено, что у одного из потерпевших, 27-летнего жителя Тернополя, злоумышленники отобрали автомобиль KIA, который впоследствии был обнаружен полицией в Киевской области», – сказано в материале.

    В одном из случаев нападавшие силой посадили военнослужащего, находившегося на лечении, в микроавтобус, вывезли в неизвестном направлении, избили, угрожали оружием и требовали за его освобождение выкуп.

    Еще одного жителя Тернополя похитили, применив слезоточивый газ, раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед машиной, после чего три дня держали в заточении.

    По данным полиции, идут задержания военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады вооруженных формирований Украины «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) за похищения людей и принудительную  мобилизацию.

    «Военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. В настоящее время семи фигурантам предъявлены обвинения», – приводит ТАСС комментарий правоохранителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Тернополе неизвестные в военной форме заблокировали автомобиль с экс-футболистом Задорожным и его супругой. Они заявили, что являются сотрудниками территориального центра комплектования, хотя в местном ТЦК заверили, что их представителей там нет.

    Впоследствии в Тернополе произошла массовая драка сотрудников ТЦК с местными жителями.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 01:10 • Новости дня
    Военный эксперт оценил сроки полного освобождения ЛНР
    Военный эксперт оценил сроки полного освобождения ЛНР
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Меньше 1% территории Луганской Народной Республики (ЛНР) остаются под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает военный эксперт Андрей Марочко, предполагая, что на полное освобождение республики потребуется не больше пары недель.

    Он напомнил, что территория Луганской Народной Республики – самая освобожденная территория из всех новых регионов, вошедших в состав Российской Федерации.

    «Но те участки, которые нам еще осталось освободить – они очень сложные по рельефу местности. Получается, западные окраины Луганской Народной Республики, к сожалению, нам еще придется освобождать», рассказал эксперт ТАСС.

    Марочко подчеркнул: если командование решит освободить Луганскую Народную Республику полностью, то это «может занять пару недель при удачном стечении обстоятельств».

    По его словам, под контролем ВСУ остается небольшой участок местности в районе Петровского (украинское название - Грековка), Новогригоровки (украинское название - Новоегоровка) и Надии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за неделю в районе Луганской народной республики в результате боев российские военные ликвидируют около 4 тыс. солдат ВСУ.


    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 12:32 • Новости дня
    Military Watch: Дрон «Герань-2» может изменить ход украинского конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский дрон-камикадзе «Герань-2» получил новые возможности поражения движущихся целей и может оказать ключевое влияние на ход боевых действий, сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).

    Российский дрон-камикадзе «Герань-2» может существенно повлиять на ход конфликта на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию журнала Military Watch Magazine (MWM).

    По данным издания, новые возможности дрона по поражению движущихся целей, а также расширение применения для авиационной поддержки значительно усилили позиции российских войск на передовой.

    Авторы отмечают, что успехи «Герань-2» выходят за рамки украинского конфликта, поскольку аппарат научился обнаруживать как стационарные, так и передвигающиеся объекты. Это, по мнению аналитиков, может стать переломным моментом в ходе спецоперации на Украине.

    В MWM также подчеркивают значимость расширения производства дронов. Благодаря этому Россия смогла накопить достаточный арсенал для поражения даже менее важных целей, что, по мнению экспертов, стало одним из главных факторов, усиливающих давление на украинскую систему противовоздушной обороны.

    Еще одним преимуществом «Герань-2» эксперты называют низкую стоимость производства. В статье приводится оценка: «Стоимость одного дрона составляет менее 30 тыс. долларов, что делает его крайне экономичным средством для нанесения высокоточных ударов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли удар дронами «Герань-2» по аэродрому ВСУ в районе Конотопа. Беспилотный аппарат «Герань-2» также поразил штаб 144-й механизированной бригады на севере Украины. В Жадово Черниговской области расчеты БПЛА «Герань-2» уничтожили подразделения спецназа ГУР ВСУ.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 22:37 • Новости дня
    Минобороны заявило о восьми сброшенных ВСУ управляемых бомбах в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны России в оперативной сводке за 15 октября с территории проведения спецоперации доложило в Telegram-канале о применяемых ВСУ управляемых авиабомбах.

    «Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве отметили, что ВС России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения БПЛА дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России днем ранее поразили склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины. Кроме того, российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 01:40 • Новости дня
    Российские силовики рассказали о черной дыре для ВСУ в Садках Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Для солдат ВСУ населенный пункт Садки в Сумской области стал черной дырой, в которой они исчезают бесследно и откуда никогда не возвращаются, рассказали представители российских силовых структур.

    «Этот населенный пункт уже давно является своеобразной черной дырой для украинской армии», – рассказал представитель силовиков ТАСС.

    По их данным, родственники военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ говорят о постоянных исчезновениях военнослужащих бригады в районе Садков.

    До этого российские силовики рассказывали, что тела пропавших без вести солдат ВСУ из 80-й ОДШБр полгода находятся в моргах Львова, где не хватает рефрижераторов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения несут значительные потери под Юнаковкой Сумской области, где личный состав исчезает взводами и ротами из-за ожесточенных боев за контроль региона.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 08:10 • Новости дня
    Ростех: Су-35С успешно «охотился» на цели противника в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский многоцелевой истребитель Су-35С успешно применял обширный арсенал вооружения для поражения воздушных и наземных целей, сообщили в Ростехе.

    Российский многоцелевой истребитель Су-35С успешно поражает воздушные и наземные цели противника во время выполнения задач в зоне специальной военной операции, передает ТАСС со ссылкой на Ростех.

    В госкорпорации заявили: «Обширный арсенал, включающий управляемые и неуправляемые ракеты различных типов, открывает возможности для работы по воздушным и наземным целям на большой и средней дальности. Су-35С эффективно «охотится» на вражеские цели в зоне СВО. Машина востребована в армии, и мы ритмично поставляем эти самолеты нашим ВКС».

    Передовая авионика, современное вооружение и исключительная маневренность позволяют Су-35С не только доминировать в воздухе. Истребитель также прикрывает как авиационные группы, так и наземные объекты.

    В Ростехе также сообщили, что истребитель стал «робокречетом» в арт-проекте «Боевые монстры Ростеха». Там подчеркнули, что кречет – самый крупный и результативный хищник среди соколов, символизирующий грацию и силу, как и Су-35С.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ОАК передала Министерству обороны новую партию истребителей Су-35С. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод также передал Минобороны партию истребителей Су-35С. Корпорация Ростех выполняет все необходимые объемы производства вооружения для СВО.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 19:42 • Новости дня
    Останкинский суд арестовал трейдера «Цифра брокер» по делу о терроризме

    Трейдер Лоскутов получил арест до девятого декабря по обвинению в финансировании терроризма

    Tекст: Денис Тельманов

    Останкинский суд Москвы постановил взять под стражу на два месяца трейдера Андрея Лоскутова, которого обвиняют в переводе денег террористам через ЮMoney.

    Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Андрея Лоскутова, работающего трейдером в компании «Цифра брокер», обвиняемого по статье о финансировании терроризма, передает ТАСС.

    Согласно материалам дела, Лоскутов обвиняется по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Суд определил срок ареста до девятого декабря 2025 года.

    Следствие утверждает, что 41-летний Лоскутов переводил денежные средства на счета одной из запрещенных в России террористических организаций через систему ЮMoney. В материалах дела отмечается, что мужчина обладает специальными знаниями в области информационных технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве избрали меру пресечения в виде заключения под стражу для Юрия Беленького, обвиняемого в содействии террористической деятельности при переводе средств ВСУ.

    Мосгорсуд арестовал мужчину, работающего трейдером в инвестиционной компании, по обвинению в финансировании терроризма.

    Ему предъявили обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание до пожизненного заключения. Следствие допросило двух партнеров по бизнесу блогера Никиты Ефремова по делу о спонсировании ФБК*, признанного экстремистским в России.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 03:58 • Новости дня
    Марочко: Взятие Алексеевки – шанс на буферную зону с Запорожской областью

    Tекст: Ирма Каплан

    Освобождение Алексеевки в Днепропетровской области дает возможность российским военнослужащим сформировать буферную зону на стыке с Запорожской областью, считает военный эксперт Андрей Марочко.

    «Военнослужащие России продолжают продвигаться в западном направлении и освобождать Запорожскую область, одновременно создавая буферную зону в Днепропетровской области. Заявление Министерства обороны о освобождении Алексеевки – лишнее тому подтверждение», – сообщил он ТАСС.

    Напомним, днем ранее российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска 14 октября освободили поселок Балаган в ДНР. За день до этого они освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области, а также Московское в Донецкой Народной Республике.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 12:13 • Новости дня
    «Калашников» поставил в войска крупную партию снайперских винтовок СВ-98

    Концерн «Калашников» поставил военным крупную партию снайперских винтовок СВ-98

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках действующего государственного контракта на 2025 год в войска поступила крупная партия снайперских винтовок СВ-98 калибра 7,62 мм, отличающихся высокой точностью стрельбы.

    Концерн «Калашников» поставил в войска крупную партию высокоточных снайперских винтовок СВ-98, активно используемых в зоне спецоперации, сообщает Telegram-канал концерна.

    В пресс-службе заявили: «Калашников» отгрузил 7,62 мм снайперские винтовки СВ-98 заказчику. Поставка по госконтракту на 2025 год выполнена точно в срок.

    Винтовка СВ-98, созданная в 1998 году для спецподразделений, поражает цели на дальностях до 1000 метров. Её высокая кучность обеспечена свободно вывешенным стволом. Модель совместима со снайперскими патронами 7Н1, 7Н14 и всей номенклатурой 7,62х54R.

    На СВ-98 предусмотрена установка прибора малошумной стрельбы и оптических прицелов на планку Пикатинни. Эргономика улучшена за счет ложа из алюминиевого сплава и регулируемого приклада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее концерн «Калашников» досрочно отгрузил крупную партию автоматов АК-12К.

    Концерн оснастил дрон СКАТ 350 М новой инфракрасной камерой.

    Компания провела успешные испытания нового комплекта обмундирования «Новатор» в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 02:58 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал, как ВС России создают буферную зону у Хатнего

    Военный эксперт Марочко рассказал, как ВС России создают буферную зону у Хатнего

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие продвигаются у Хатнего Харьковской области и формируют на стыке региона с Белгородской областью буферную зону, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим за Отрадное, то здесь действительно тоже был рывок со стороны наших военнослужащих. Это, прежде всего, хатневский участок: мы сначала взяли Меловое, потом продвинулись с Хатнего и пошли в южном направлении. В целом, это идет создание буферной зоны [на стыке с Белгородской областью], о которой говорил наш верховный главнокомандующий», – сказал Марочко в беседе с ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группа украинских военнослужащих в Харьковской области, оставленных без провизии и связи, обратилась к российским военным с просьбой позволить им сдаться.

    Бойцы группировки «Север» заняли несколько лесных массивов на Харьковском направлении. Российские войска освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 21:41 • Новости дня
    Рютте объявил о готовности большей части стран – членов НАТО спонсировать Киев

    Tекст: Ирма Каплан

    Как заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, более половины стран – членов альянса готовы выделять средства и закупать американское оружие для Украины в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List/Список приоритетных требований Украины).

    «США постоянно предоставляют Украине летальное, а в данном случае, когда речь идет о ПВО, нелетальное вооружение. И, конечно же, здесь активно действуют и европейцы. Мы знаем, что у итальянцев, французов и немцев есть свои собственные противоракетные системы. Я не могу вдаваться в подробности, что они поставили или не поставили на Украину, но, вероятно, вы слышали, как украинское руководство говорило об этом ранее», – заявил Рютте на пресс-конференции.

    Он добавил, что еще многое из обещанного только должно поступить Украине, поэтому Европе нужна инициатива PURL,  список того, что нужно Киеву и что могут предоставить только США за деньги союзников.

    «И сегодня, как я уже сказал, более половины союзников уже подписались. Изначально нас было шесть: голландцы, немцы, канадцы, шведы, норвежцы и датчане, а сегодня, могу вам сказать, это больше половины всех союзников. И, знаете, их 32, так что их больше 16», – провозгласил генсек НАТО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США рассчитывают на увеличение числа государств НАТО, присоединяющихся к плану закупки вооружений для Украины.

    Рютте заявил, что ожидает новые объявления стран альянса о помощи Украине, включая ПВО, по итогам заседания глав Минобороны. В рамках новой инициативы Германия намерена профинансировать закупку американского вооружения для Украины на сумму 500 млн долларов, включая системы Patriot и высокоточные боеприпасы.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 10:26 • Новости дня
    Ростех раскрыл концепцию бронежилетов будущего с экзоскелетом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Защитная экипировка для военных в будущем будет оснащаться электронными компонентами и механизмами, увеличивающими переносимый вес благодаря электромеханическим приводам, сообщил гендиректор завода «Октава» (входит в «Ростех») Павел Павленко.

    По его словам, будущая защитная экипировка должна быть модульной и оснащаться электронными компонентами, а также приводами, которые позволят увеличивать переносимый бойцом вес, передает РИА «Новости».

    Павленко подчеркнул, что подобные решения повысят физические возможности военнослужащих.

    По данным Павленко, предприятие продолжает исследовать и тестировать новейшие материалы с целью их внедрения в производство экипировки. Сейчас «Октава» делает акцент на снижении массы бронежилетов, расширении зоны защиты, а также повышении эргономики и защитных свойств изделий.

    Особое внимание привлекает сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности, из которого планируют изготавливать монолитные плиты класса Бр4. Это должно дополнительно снизить вес бронежилета при сохранении максимальной надежности. Павленко добавил, что такие решения обеспечат высокую живучесть бронеплит и улучшат комфорт бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший бронежилет экипировки «Ратник-2» выдержал попадание пули из снайперской винтовки СВД-С с расстояния 100 метров. Российские военнослужащие дали положительную оценку элементам боевой экипировки «Ратник». Бронежилет 6Б45 питерской компании «Техинком» вызывает положительные эмоции у военных.

    Комментарии (0)
    Главное
    Медведев: 336 тыс. человек заключили контракты с ВС России в 2025 году
    Крымский политолог назвал встречу Зеленского в США унижением
    Польша не выдала ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков» и освободила его
    Экс-глава управления МВД Грузии обвинен в причастности к попытке свергнуть власть
    Госдума отклонила законопроект о внедрении тревожной кнопки в сервисах такси
    Ученые РАН предупредили о росте корональной дыры на Солнце
    В Ленинградской области разрешили регистрировать брак в Новый год

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине

    Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Подготовка к встрече начнется уже на следующей неделе. Выбор Венгрии комфортен Москве и Вашингтону из-за дружественных отношений с Виктором Орбаном. А вот ЕС и Киев поставлены в сложную ситуацию: в Брюсселе и Киеве не любят Орбана, а Украине столица Венгрии навевает воспоминания еще и о Будапештском меморандуме. Чего ждать России и миру от нового саммита? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел

    Изгнание русских превращает Прибалтику в дом престарелых

    У демографической катастрофы, которую переживает Прибалтика, появился еще один характерный признак. Поскольку детей становится меньше, а стариков больше, школы переоборудуются в дома престарелых. Происходит это в том числе потому, что местные националисты десятилетиями изгоняли живущих в Латвии русских – и теперь, по словам местных политиков, «демографическая яма становится демографической бездной». Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации