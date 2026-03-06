Иранские военные атаковали центр прослушки дронами-камикадзе в Ираке

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», Корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении удара дронами-камикадзе по центру прослушки в Сурдаше, который находится в иракском Курдистане, вблизи границы с Ираном.

В заявлении КСИР отмечается, что беспилотное подразделение провело операцию утром, атаковав объект, связанный с прослушкой.

Совет обороны Ирана ранее публично предупреждал, что иракские курды могут подвергнуться ударам, если попытаются проникнуть на территорию Ирана.

В заявлении также подчеркивается, что до текущего момента иранские военные наносили удары преимущественно по базам США и сепаратистских группировок в Ираке.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что поддержит курдскую оппозицию в случае ее наземной операции в Иране, однако не уточнил, будет ли предоставлена воздушная поддержка.

США и Израиль, по сообщениям, 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация поразила подземный комплекс хранения иранских баллистических ракет и несколько пусковых установок для ракет большой дальности.

Иран атаковал здания в Бахрейне, где находились военные ВМС Катара, но никто не пострадал. Беспилотник нанес удар по штаб-квартире шиитского ополчения в Мосуле, пострадавших также нет.