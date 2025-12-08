Tекст: Алёна Задорожная

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства Украины. Фигурантами уголовного дела по статье 357 УК РФ (геноцид) стали представители местной элиты, начиная с 2014 года.

В список обвиняемых вошли бывшие президенты и главы правительства: экс-президент Петр Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов), и.о. президента Александр Турчинов, а также бывшие премьер-министры Алексей Гончарук, Арсений Яценюк, Владимир Гройсман и Денис Шмыгаль (ныне министр обороны).

Отдельную группу составляют бывшие руководители администрации (офиса) президента и парламента: Борис Ложкин, Андрей Богдан и Андрей Ермак, а также экс-председатель Рады Андрей Парубий.

Ключевые фигуры силового блока представлены экс-секретарем СНБО Алексеем Даниловым, бывшими министрами обороны Степаном Полтораком, Рустемом Умеровым (ныне секретарь СНБО) и Андреем Загороднюком, экс-главой ГШ ВСУ Виктором Муженко, экс-командующим ОС ВСУ Сергеем Наевым, а также экс-главкомами ВСУ Русланом Хомчаком, Валерием Залужным (ныне посол Украины в Лондоне) и действующим главкомом Александром Сырским.

Также учтены действующие и бывшие руководители спецслужб: глава СБУ Василий Малюк (внесен в России в список террористов и экстремистов), экс-главы СБУ Иван Баканов и Василий Грицак, экс-глава СВР Валерий Кондратюк, экс-министры МВД Арсен Аваков (внесен в России в список террористов и экстремистов), Денис Монастырский и действующий министр Игорем Клименко.

По данным обвинения, вышеуказанные лица в период с 2014 года по сегодняшний день отдавали приказы ВСУ и другим вооруженным формированиям о совершении преступлений против мирного населения Луганской и Донецкой народных республик.

Следствием их действий стали гибель более пяти тыс. человек, свыше 18,5 тыс. пострадавших, а также разрушения гражданской инфраструктуры, среди которой дома, школы, детские сады, больницы и религиозные сооружения. Также были остановлены ключевые предприятия региона, что привело к безработице и снижению уровня доходов граждан.

Кроме того, с 2014 года и до воссоединения республик с Россией численность населения сократилась с 6,5 млн до 4,5 млн человек за счет переселения, снижения рождаемости и увеличения смертности. В Генпрокуратуре добавили, что обвиняемые объявлены в международных розыск, а дело направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Донецкой народной республики.

По мнению экспертов, несмотря на то что шансы на реальное участие обвиняемых в уголовном деле едва ли реализуемы, зафиксировать факт преступлений крайне важно, в том числе для сохранения исторической справедливости. Кроме того, как считают эксперты, сам по себе судебный процесс может сыграть важную роль в другом процессе – переговорном.

Политолог Лариса Шеслер обратила внимание на временные рамки, избранные Генпрокуратурой для оценки деятельности обвиняемых. «Именно в апреле 2014 года было принято решение о начале так называемой «АТО». Тогда в Донбасс были отправлены военные, которые обстреливали мирное население, в том числе из танков, «Градов» и авиации. Новые власти в Киеве рассчитывали, что таким образом смогут сломить сопротивление регионов», – пояснила спикер.

«Если мы посмотрим на списки, составленные Генпрокуратурой, мы увидим там и украинского военачальника Виктора Муженко, военных, министров и премьеров времен Петра Порошенко, равно как и самого Порошенко. Все они имеют непосредственное отношение к преступлениям против мирных граждан ДНР и ЛНР», – указывает она.

«Тот же Порошенко отличился печально известной фразой о том, что украинские дети будут ходить в школы, а дети Донбасса – прятаться по подвалам от обстрелов. Это лишний раз подчеркивает и объясняет, почему экс-президент оказался в списке обвиняемых»,

– говорит политолог. «Между тем, и сегодня противник, по сути, продолжает совершать геноцид в отношении регионов. Да, с момента старта СВО обстрелы Горловки, Донецка, Луганска и других городов значительно сократились. Но не прекратились. Поныне от действий военного и политического руководства Украины гибнут люди», – продолжает эксперт.

Список, по мнению Шеслер, интересен и другими аспектами. В нем, среди прочего, есть те, кого уже нет в живых. «Например, если мы говорим о Парубии и Монастырском, они все равно должны быть определены как преступники. Если этого не сделать, то получится, что они не имеют отношения к этим злодеяниям», – поясняет собеседница.

«И их действия должны получить правовую оценку вне зависимости от того, могут они понести реальную ответственность за содеянное или нет», – подчеркивает она. Примечательна и фамилия Умерова, который сейчас является основным переговорщиком по мирному урегулированию со стороны Украины в диалоге с США.

«Он был министром обороны и, соответственно, имел прямое отношение к геноциду. Да, пока Киев не ведет прямых переговоров с Россией, а Стамбульский трек поставлен на паузу. Но и до вынесения судебного решения по его персоне думать о том, как нам вести с ним диалог, преждевременно. Впрочем, допускаю, что в этом вопросе есть некий зазор, предусмотренный со стороны Москвы. Об этом мы узнаем позже», – заявила спикер.

Как бы то ни было, нет никаких сомнений в том, что люди, указанные в обвинительном заключении Генпрокуратуры, неприемлемы для России в качестве потенциальных подписантов каких-либо документов со стороны властей Украины,

полагает аналитик. Политолог также обратила внимание на период сокращения численности населения в ДНР и ЛНР с 2014 года до момента референдума. «Люди действительно массово покидали эти территории. Более того, с момента начала СВО ВСУ лишь усилили обстрелы, что приводило к новым жертвам среди мирного населения», – отметила она.

Однако после возвращения республик в состав России ситуация начала меняться. «Мы видим, какими темпами восстанавливается, например, Мариуполь. Новые дома, инфраструктура, школы – все это создает условия для возвращения людей. Часть тех, кто был вынужден уехать из-за близости к линии боевых действий, теперь могут вернуться на родную землю», – считает Шеслер.

Эта динамика, по ее словам, затрагивает и другие города воссоединенных регионов, включая Донбасс, где идут наиболее активные боевые действия. «Сейчас в регионе еще сохраняются проблемы, такие как перебои с водоснабжением. Но когда эта ситуация будет решена, можно ожидать нового притока вернувшихся жителей», – заключила аналитик.

Схожей точки зрения придерживается посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. «В апреле 2014 года был отдан приказ о начале «АТО», что фактически стало началом войны новых украинских властей против жителей Донбасса. Репрессиям подвергались те, кто не соглашался с госпереворотом, придерживался иных политических взглядов и говорил на другом языке», – пояснил дипломат.

Все эти категории, напоминает спикер, подпадают под определение Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида. «Теперь, судя по всему, Генпрокуратура собрала достаточно доказательств для обвинительного заключения, – добавил он. – Впрочем, я полагаю, что этот список – не окончательный».

Оценивая перечень, Мирошник подчеркнул, что вина каждого должна быть установлена. «Даже те, кого уже нет в живых, должны быть обозначены как преступники. Эти люди принимали решения, подписывали документы и во многом определяли политику украинской власти того периода», – заявил посол.

«На сегодняшний день пройден определенный этап: собраны доказательства, выдвинуты обвинения, дело передано в суд. Теперь необходимо дождаться судебного решения», – констатировал дипломат.

«Кстати, в Киеве, помимо того же Умерова, есть и другие действующие лица, причастные к преступлениям. Но пока нет судебного вердикта. Если он появится, Москва сможет принимать политические решения относительно контактов с украинской переговорной группой, если сочтет это необходимым», – заключил Мирошник.