    2 декабря 2025, 20:05 • Общество

    Путин указал истинного врага рабоче-крестьянской армии Украины

    Путин указал истинного врага рабоче-крестьянской армии Украины
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Анастасия Куликова

    Успешное продвижение российской армии на нескольких участках фронта усиливает переговорные позиции России, считают эксперты, комментируя взятие крупных населенных пунктов. На этой неделе под контроль ВС РФ перешли такие важные города, как Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Одновременно развивается операция по взятию Гуляйполя в Запорожской области. Как это скажется на настроениях в украинской армии?

    Командование ВСУ не жалеет своих солдат, отправляя их на бессмысленную гибель. Яркий пример – попытка деблокировать Красноармейск. «Не считаясь вообще с потерями и, на мой взгляд, понимая, что это уже невозможно, все равно бросал новые и новые подразделения практически на убой без всякого преувеличения», – заявил Владимир Путин.

    «Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, в основном армия ВСУ – рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко», – добавил президент России. Он назвал это трагедией украинского народа, «которая связана с преступной политикой этой вороватой хунты, которая захватила власть в Киеве».

    Эти заявления были сделаны в ходе совещания в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне спецоперации. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рабочий визит верховного главнокомандующего состоялся в воскресенье вечером, 30 ноября.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении городов Красноармейска (Покровск) в ДНР и Волчанска в Харьковской области, а также о результатах наступательных действий на других направлениях. Во вторник Минобороны также отметило важность освобождения Красноармейска и Волчанска, дополнительно сообщив и об освобождении двух поселков возле Гуляйполя – Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области.

    Напомним, в ходе недавнего посещения одного из командных пунктов группировки «Запад» глава государства говорил о преступлениях украинских властей и массовой напрасной гибели солдат ВСУ. Он отмечал, что нынешнее политическое руководство Украины продолжает удерживать власть для личного обогащения под предлогом войны с Россией.

    «Это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования на самой Украине. И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей, офицерского состава, а тем более простых солдат. Им не до этого», – пояснял российский лидер.

    В экспертном сообществе указывают, что информация о посещении президентом одного из пунктов управления ОГВ появилась на фоне активизации переговорного процесса по Украине. Во вторник намечена встреча Путина в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

    «В последние месяцы прослеживается четкий алгоритм: как только активизируется переговорный процесс и медиа наполняются различными утечками, Владимир Путин публично смещает акцент с роли президента на статус верховного главнокомандующего. Это не теория заговора, а хронология, подтвержденная визитами на командные пункты и совещаниями с военным руководством в ключевые моменты дипломатической активности», – заметил политолог Алексей Нечаев.

    По его мнению, таким образом демонстрируется жесткая переговорная позиция России: «готовность к диалогу, но только с позиции силы, исходя из реальной ситуации на фронте». «Это одновременно укрепляет уверенность войск, дает дополнительные аргументы на переговорах и охлаждает истеричный медиафон, питающийся сенсациями. Иными словами, и для Уиткоффа, и для западных СМИ освобождение Красноармейска и ряда других городов – аргумент, с которым приходится считаться», – подчеркнул собеседник.

    Также отмечают слова Путина об украинском руководстве и ВСУ как пример «психологического дзюдо». «Заявление Путина о вине команды Зеленского в массовой гибели солдат ВСУ обращены в первую очередь к самим украинцам. По сути, российский лидер спрашивает: сколько еще жители Украины будут терпеть то, что вороватая хунта отправляет их на убой и заведомую смерть?» – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    Он напомнил, что западные СМИ до недавнего времени «не замечали» действий Киева и скрывали уровень потерь. Теперь они заговорили о катастрофе в рядах ВСУ и огромном количестве погибших. По мнению Корнилова, обращение президента России можно трактовать как призыв к бойцам ВСУ обратить свое оружие против тех, кто отправляет «рабоче-крестьянскую» армию на убой, а сам разворовывает страну.

    «Конечно, открыть глаза украинцев на истинное положение дел быстро не получится. Но «точка кипения» неуклонно приближается. Это видно хотя бы по тому, что простые украинцы регулярно вступают в стычки с сотрудниками ТЦК, отбивая знакомых и просто прохожих от «бусификации», – напомнил собеседник.

    Впрочем, как отметил военный эксперт Юрий Кнутов, некоторые изменения в настроениях жителей Украины уже происходят. «Важный индикатор – показатель сдачи в плен. Мы видим, что добровольно складывают оружие буквально взводами – по 20-30 человек. Это свидетельствует о переломе в сознании той самой «рабоче-крестьянской» армии», – считает Кнутов.

    Вместе с тем процесс сдачи в плен бойцов ВСУ осложнен действиями украинского руководства, добавил он, указав на стреляющих в спины сдающихся заградотряды, а также дроноводов, выбивающих своих же. «Кроме того, киевские власти выстроили систему, при которой после обмена пленными начинается разбирательство, как украинец оказался в российском плену. Одно дело – при ранении, другое – добровольная сдача. Последним грозят повторной отправкой на фронт в качестве штурмовиков, а также лишением их семей любых выплат и льгот», – детализировал спикер.

    «Руководству Украины безразличны жизни военных. Того же Зеленского сейчас больше всего волнует его личная судьба, поэтому он ездит по Европе: то встречается с Макроном для того, чтобы тот позвонил Стиву Уиткоффу и замолвил за Киев словечко перед переговорами Путина и американской делегации, то отправляется в Ирландию выпрашивать деньги. То есть слова президента России подтверждаются конкретными делами и поведением Зеленского», – акцентировал аналитик.

    Еще один индикатор смены настроений – это публикации в украинской блогосфере,

    продолжил эксперт: «Те, кто прежде активно призывал воевать до последнего украинца, постепенно меняют риторику. Связано это с неудачами, которые терпят ВСУ по всей линии боевого соприкосновения. Так, в Димитрове заблокированы от полутора до двух тысяч украинских солдат. Это фактически полк», – уточнил собеседник.

    Примечательно, что похожая ситуация в Красноармейске привела к тому, что остатки украинских формирований пытались сбежать из города по канализационным трубам, рассказал подполковник запаса Олег Иванников. «Оставшиеся боевики прячутся в канализационных коллекторах, пытаются выбраться через канализационные трубы из города. Это у них не получается... Большая группа боевиков захлебнулась в нечистотах при попытке покинуть город», – сказал он изданию «Аргументы и факты».

    По мнению Кнутова, после освобождения Красноармейска у украинской группировки в Димитрове закончатся боеприпасы и продовольствие в течение двух недель. «В такой ситуации противник обречен либо на смерть, либо на сдачу в плен. Наши бойцы продолжат выполнять поставленную задачу», – подчеркнул спикер, добавив, что со взятием Красноармейско-Димитровской агломерации ВС России смогут развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

    «Вырисовывается следующая картина: после освобождения Северска у нас появится возможность двигаться на агломерацию с востока на запад – речь идет о 50 километрах мощнейших укреплений, участок крайне сложный. Еще одно направление движения – с юга, от Доброполья, на запад. Так мы сможем окружить Славянско-Краматорскую агломерацию фактически с тыла. Противник по этой причине перебрасывал огромные силы, пытаясь оставить за собой Добропольский выступ», – детализировал Кнутов.

    В свою очередь военкор Александр Коц указал: линия Красноармейск – Селидово – Курахово полностью перешла под контроль российской армии. «Пока что держится Димитров, но его счет уже пошел на дни. После его освобождения у противника не останется крупных населенных пунктов на условном Центрально-Донецком направлении», – написал он в своем Telegram-канале.

    Если говорить об успехах ВС России в Харьковской области, то освобождение Волчанска и ранее Купянска – это задел по созданию буферной зоны с целью защитить приграничные области. К тому же во вторник президент анонсировал скорое освобождение Купянска-Узлового.

    «Поскольку у Украины большое количество дальнобойного оружия и дронов, буферная зона должна быть не менее 100 километров. Если так сложится ситуация, тогда речь пойдет и о Харькове – исконно русском городе, жители которого, к слову, ранее уже высказывались за вхождение в состав нашей страны», – считает Кнутов.

    Коц напомнил, что бои за Волчанск шли с мая 2024 года. «Российская армия закрепилась на окраинах этого города в ходе нового наступления в Харьковской области и завязала ожесточенные уличные бои. ВСУ на этом участке фронта задействовали свои лучшие части, однако группировка войск «Север» смогла создать преимущество в малом воздухе и выдавить противника из застройки», – отметил он.

    Военный корреспондент также подтвердил, что освобождение Волчанска позволяет частично решить задачу создания буферной зоны между Харьковской и Белгородской областями. Впрочем, чтобы надежно обезопасить нашу территорию, фронт надо двигать южнее, добавил Коц.

    «Волчанск – это ключ к междуречью Северского Донца и Оскола. Серьезных линий обороны и укрепрайонов здесь нет вплоть до Великого Бурлука. Если наступление «Севера» на этом направлении поддержит встречным продвижением от Купянска группировка «Запад», значительная часть Харьковской области окажется отрезанной от «большой» Украины», – рассуждает журналист.

    «Наконец, из Волчанска можно наступать и на сам Харьков. Маловероятно, что мы будем пытаться его брать. Но если подойти ближе, артиллерия и расчеты БПЛА смогут наносить точечные удары по размещенным в городе ПВД, арсеналам, стоянкам техники. … Русский солдат демонстрирует высший пилотаж в международной дипломатии, ежедневно усиливая нашу переговорную позицию», – заключил Коц.

