Tекст: Анастасия Куликова

Командование ВСУ не жалеет своих солдат, отправляя их на бессмысленную гибель. Яркий пример – попытка деблокировать Красноармейск. «Не считаясь вообще с потерями и, на мой взгляд, понимая, что это уже невозможно, все равно бросал новые и новые подразделения практически на убой без всякого преувеличения», – заявил Владимир Путин.

«Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, в основном армия ВСУ – рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко», – добавил президент России. Он назвал это трагедией украинского народа, «которая связана с преступной политикой этой вороватой хунты, которая захватила власть в Киеве».

Эти заявления были сделаны в ходе совещания в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне спецоперации. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рабочий визит верховного главнокомандующего состоялся в воскресенье вечером, 30 ноября.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении городов Красноармейска (Покровск) в ДНР и Волчанска в Харьковской области, а также о результатах наступательных действий на других направлениях. Во вторник Минобороны также отметило важность освобождения Красноармейска и Волчанска, дополнительно сообщив и об освобождении двух поселков возле Гуляйполя – Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области.

Напомним, в ходе недавнего посещения одного из командных пунктов группировки «Запад» глава государства говорил о преступлениях украинских властей и массовой напрасной гибели солдат ВСУ. Он отмечал, что нынешнее политическое руководство Украины продолжает удерживать власть для личного обогащения под предлогом войны с Россией.

«Это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования на самой Украине. И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей, офицерского состава, а тем более простых солдат. Им не до этого», – пояснял российский лидер.

В экспертном сообществе указывают, что информация о посещении президентом одного из пунктов управления ОГВ появилась на фоне активизации переговорного процесса по Украине. Во вторник намечена встреча Путина в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

«В последние месяцы прослеживается четкий алгоритм: как только активизируется переговорный процесс и медиа наполняются различными утечками, Владимир Путин публично смещает акцент с роли президента на статус верховного главнокомандующего. Это не теория заговора, а хронология, подтвержденная визитами на командные пункты и совещаниями с военным руководством в ключевые моменты дипломатической активности», – заметил политолог Алексей Нечаев.

По его мнению, таким образом демонстрируется жесткая переговорная позиция России: «готовность к диалогу, но только с позиции силы, исходя из реальной ситуации на фронте». «Это одновременно укрепляет уверенность войск, дает дополнительные аргументы на переговорах и охлаждает истеричный медиафон, питающийся сенсациями. Иными словами, и для Уиткоффа, и для западных СМИ освобождение Красноармейска и ряда других городов – аргумент, с которым приходится считаться», – подчеркнул собеседник.

Также отмечают слова Путина об украинском руководстве и ВСУ как пример «психологического дзюдо». «Заявление Путина о вине команды Зеленского в массовой гибели солдат ВСУ обращены в первую очередь к самим украинцам. По сути, российский лидер спрашивает: сколько еще жители Украины будут терпеть то, что вороватая хунта отправляет их на убой и заведомую смерть?» – пояснил политолог Владимир Корнилов.

Он напомнил, что западные СМИ до недавнего времени «не замечали» действий Киева и скрывали уровень потерь. Теперь они заговорили о катастрофе в рядах ВСУ и огромном количестве погибших. По мнению Корнилова, обращение президента России можно трактовать как призыв к бойцам ВСУ обратить свое оружие против тех, кто отправляет «рабоче-крестьянскую» армию на убой, а сам разворовывает страну.

«Конечно, открыть глаза украинцев на истинное положение дел быстро не получится. Но «точка кипения» неуклонно приближается. Это видно хотя бы по тому, что простые украинцы регулярно вступают в стычки с сотрудниками ТЦК, отбивая знакомых и просто прохожих от «бусификации», – напомнил собеседник.

Впрочем, как отметил военный эксперт Юрий Кнутов, некоторые изменения в настроениях жителей Украины уже происходят. «Важный индикатор – показатель сдачи в плен. Мы видим, что добровольно складывают оружие буквально взводами – по 20-30 человек. Это свидетельствует о переломе в сознании той самой «рабоче-крестьянской» армии», – считает Кнутов.

Вместе с тем процесс сдачи в плен бойцов ВСУ осложнен действиями украинского руководства, добавил он, указав на стреляющих в спины сдающихся заградотряды, а также дроноводов, выбивающих своих же. «Кроме того, киевские власти выстроили систему, при которой после обмена пленными начинается разбирательство, как украинец оказался в российском плену. Одно дело – при ранении, другое – добровольная сдача. Последним грозят повторной отправкой на фронт в качестве штурмовиков, а также лишением их семей любых выплат и льгот», – детализировал спикер.

«Руководству Украины безразличны жизни военных. Того же Зеленского сейчас больше всего волнует его личная судьба, поэтому он ездит по Европе: то встречается с Макроном для того, чтобы тот позвонил Стиву Уиткоффу и замолвил за Киев словечко перед переговорами Путина и американской делегации, то отправляется в Ирландию выпрашивать деньги. То есть слова президента России подтверждаются конкретными делами и поведением Зеленского», – акцентировал аналитик.

Еще один индикатор смены настроений – это публикации в украинской блогосфере,

продолжил эксперт: «Те, кто прежде активно призывал воевать до последнего украинца, постепенно меняют риторику. Связано это с неудачами, которые терпят ВСУ по всей линии боевого соприкосновения. Так, в Димитрове заблокированы от полутора до двух тысяч украинских солдат. Это фактически полк», – уточнил собеседник.

Примечательно, что похожая ситуация в Красноармейске привела к тому, что остатки украинских формирований пытались сбежать из города по канализационным трубам, рассказал подполковник запаса Олег Иванников. «Оставшиеся боевики прячутся в канализационных коллекторах, пытаются выбраться через канализационные трубы из города. Это у них не получается... Большая группа боевиков захлебнулась в нечистотах при попытке покинуть город», – сказал он изданию «Аргументы и факты».

По мнению Кнутова, после освобождения Красноармейска у украинской группировки в Димитрове закончатся боеприпасы и продовольствие в течение двух недель. «В такой ситуации противник обречен либо на смерть, либо на сдачу в плен. Наши бойцы продолжат выполнять поставленную задачу», – подчеркнул спикер, добавив, что со взятием Красноармейско-Димитровской агломерации ВС России смогут развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

«Вырисовывается следующая картина: после освобождения Северска у нас появится возможность двигаться на агломерацию с востока на запад – речь идет о 50 километрах мощнейших укреплений, участок крайне сложный. Еще одно направление движения – с юга, от Доброполья, на запад. Так мы сможем окружить Славянско-Краматорскую агломерацию фактически с тыла. Противник по этой причине перебрасывал огромные силы, пытаясь оставить за собой Добропольский выступ», – детализировал Кнутов.

В свою очередь военкор Александр Коц указал: линия Красноармейск – Селидово – Курахово полностью перешла под контроль российской армии. «Пока что держится Димитров, но его счет уже пошел на дни. После его освобождения у противника не останется крупных населенных пунктов на условном Центрально-Донецком направлении», – написал он в своем Telegram-канале.

Если говорить об успехах ВС России в Харьковской области, то освобождение Волчанска и ранее Купянска – это задел по созданию буферной зоны с целью защитить приграничные области. К тому же во вторник президент анонсировал скорое освобождение Купянска-Узлового.

«Поскольку у Украины большое количество дальнобойного оружия и дронов, буферная зона должна быть не менее 100 километров. Если так сложится ситуация, тогда речь пойдет и о Харькове – исконно русском городе, жители которого, к слову, ранее уже высказывались за вхождение в состав нашей страны», – считает Кнутов.

Коц напомнил, что бои за Волчанск шли с мая 2024 года. «Российская армия закрепилась на окраинах этого города в ходе нового наступления в Харьковской области и завязала ожесточенные уличные бои. ВСУ на этом участке фронта задействовали свои лучшие части, однако группировка войск «Север» смогла создать преимущество в малом воздухе и выдавить противника из застройки», – отметил он.

Военный корреспондент также подтвердил, что освобождение Волчанска позволяет частично решить задачу создания буферной зоны между Харьковской и Белгородской областями. Впрочем, чтобы надежно обезопасить нашу территорию, фронт надо двигать южнее, добавил Коц.

«Волчанск – это ключ к междуречью Северского Донца и Оскола. Серьезных линий обороны и укрепрайонов здесь нет вплоть до Великого Бурлука. Если наступление «Севера» на этом направлении поддержит встречным продвижением от Купянска группировка «Запад», значительная часть Харьковской области окажется отрезанной от «большой» Украины», – рассуждает журналист.

«Наконец, из Волчанска можно наступать и на сам Харьков. Маловероятно, что мы будем пытаться его брать. Но если подойти ближе, артиллерия и расчеты БПЛА смогут наносить точечные удары по размещенным в городе ПВД, арсеналам, стоянкам техники. … Русский солдат демонстрирует высший пилотаж в международной дипломатии, ежедневно усиливая нашу переговорную позицию», – заключил Коц.