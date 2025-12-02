Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?2 комментария
Военный эксперт Кнутов: Путин применил против ВСУ прием «психологического дзюдо»
Владимира Зеленского сейчас больше всего волнует его личная судьба, а не жизни военных ВСУ. На этом фоне Владимир Путин применил прием «психологического дзюдо», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. 30 ноября президент России посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Глава государства назвал украинскую армию рабоче-крестьянской.
«Владимир Путин продолжает обращаться к простым украинцам», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО. Он напомнил заявление президента, сделанное им в ходе посещения одного из командных пунктов группировки «Запад», о том, что «люди в руководстве Украины сидят на золотых горшках и не думают о простых солдатах». Нынешние слова российского лидера о «рабоче-крестьянской» украинской армии – еще один прием «психологического дзюдо».
По оценкам собеседника, такие обращения уже приносят плоды. «Самое главное, что на Украине постепенно начинают происходить изменения в настроениях жителей. Важный индикатор – показатель сдачи в плен. Мы видим, что добровольно складывают оружие буквально взводами – по 20-30 человек. Это свидетельствует о переломе в сознании той самой «рабоче-крестьянской» армии», – считает Кнутов.
Вместе с тем, процесс сдачи в плен бойцов ВСУ осложнен действиями украинского руководства, добавил он, указав на стреляющих в спины сдающихся заградотряды, а также дроноводов, выбивающих своих же. «Кроме того, киевские власти выстроили систему, при которой после обмена пленными начинается разбирательство, как украинец оказался в российском плену. Одно дело – при ранении, другое – добровольная сдача. Последним грозят повторной отправкой на фронт в качестве штурмовиков, а также лишением их семей любых выплат и льгот», – детализировал спикер.
«Руководству Украины безразличны жизни военных. Того же Владимира Зеленского сейчас больше всего волнует его личная судьба, поэтому он ездит по Европе: то встречается с Эммануэлем Макроном для того, чтобы тот позвонил Стиву Уиткоффу и замолвил за Киев словечко перед переговорами Путина и американской делегации, то отправляется в Ирландию выпрашивать деньги. То есть слова президента России подтверждаются конкретными делами и поведением Зеленского», – акцентировал аналитик.
Еще один индикатор смены настроений – это публикации в украинской блогосфере, продолжил эксперт. «Те, кто прежде активно призывал воевать до последнего украинца, постепенно меняют риторику. Связано это с неудачами, которые терпят ВСУ по всей линии боевого соприкосновения», – пояснил Кнутов. Так, в Димитрове (Мирнограде) заблокированы от полутора до двух тысяч украинских солдат. «Это фактически полк», – уточнил собеседник.
По его словам, после освобождения Красноармейска (Покровска) в течение двух недель у украинской группировки в Димитрове закончатся боеприпасы и продовольствие. «В такой ситуации противник обречен либо на смерть, либо на сдачу в плен. Наши бойцы продолжат выполнят поставленную задачу», – подчеркнул спикер. Со взятием же Красноармейско-Димитровской агломерации ВС России смогут развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.
«Вырисовывается следующая картина: после освобождения Северска у нас появится возможность двигаться на агломерацию с востока на запад – речь идет о 50 километрах мощнейших укреплений, участок крайне сложный. Еще одно направление движения – с юга, от Доброполья, на запад. Так мы сможем окружить Славянско-Краматорскую агломерацию фактически с тыла. Противник по этой причине перебрасывал огромные силы, пытаясь оставить за собой Добропольский выступ», – детализировал Кнутов.
Если говорить об успехах ВС России в Харьковской области, то освобождение Волчанска и ранее Купянска – это задел по созданию буферной зоны, продолжил он. Собеседник напомнил о поставленной президентом задаче – защитить приграничные области. «Поскольку у Украины большое количество дальнобойного оружия и дронов, буферная зона должна быть не менее 100 километров. Если так сложится ситуация, то речь пойдет и о Харькове – исконно русском городе, жители которого, к слову, ранее уже высказывались за вхождение в состав нашей страны», – заключил эксперт.
Напомним, Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск на СВО. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рабочий визит верховного главнокомандующего состоялся вечером 30 ноября.
Начальника Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении городов Красноармейск (Покровск) ДНР и Волчанск Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях, сообщила пресс-служба Кремля. Как отметили в Минобороны, глава ведомства Андрей Белоусов поздравил военных со взятием Волчанска, отметив, что это «создает условия для продвижения всей группировки войск».
Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, в свою очередь, доложил о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, в том числе о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск и об обстановке в Красноармейске после его освобождения.
Путин поинтересовался у командующего войсками группировки «Центр», правильно ли он понял, что командование ВСУ пыталось отбить у ВС России Красноармейск, понимая, что это уже невозможно, «бросая новые и новые подразделения практически на убой». Услышав утвердительный ответ Солодчука, президент заявил: «Это – трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой вороватой хунты, которая захватила власть в Киеве».
Он добавил, что киевским властям нет дела до простых украинских солдат, которые десятками гибнут в окопах, тогда как националистические группы не желают идти под пули. «Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко», – подчеркнул Путин.
Командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев доложил о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчиненных войск. Также Иванаев сообщил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению Гуляйполя. В настоящее время подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части города.
Отметим, Минобороны в сводке о ситуации в зоне СВО от 2 декабря подтвердило освобождение Красноармейска, Волчанска, а также сообщило об освобождении двух поселков возле Гуляйполя – Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области.