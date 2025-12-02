  • Новость часаРоссийский танкер Midvolga 2 в Черном море атаковал беспилотник с воздуха
    2 декабря 2025, 12:00 • Общество

    Как Россия обваливает украинскую «стену дронов»

    Как Россия обваливает украинскую «стену дронов»
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Борис Джерелиевский

    В последние недели российские войска резко ускорили темпы освобождения исторических территорий России – 1 декабря были освобождены такие значимые населенные пункты, как Волчанск и Красноармейск. Это происходит в значительной степени потому, что российские войска научились обнаруживать и ликвидировать ключевой в современной войне ресурс противника – операторов БПЛА. Как это происходит?

    Российские войска продвигаются на запорожском направлении «темпом, который гарантирует нам выполнение всех стоящих перед нами задач», сказал президент Путин, посетив один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Президенту, в частности, доложили об освобождении Волчанска и Красноармейска. «При таком темпе нашего наступления противник, разумеется, не в состоянии должным образом на это реагировать», отметил Верховный главнокомандующий.

    Подтверждения тяжелого положения ВСУ поступают и от противника. Потери ВСУ в бронетехнике в прошедшем ноябре достигли «рекордных количеств», сообщают украинские источники. В частности, в один из ноябрьских дней формирования киевского режима потеряли сразу «10 танков, 30 бронемашин и САУ, и более сотни единиц другого транспорта». И это при том, что ни на одном из участков фронта они не наступают.

    Те же источники видят причину столь бедственного для нашего противника положения в том, что генштаб ВСУ задействовал для мероприятий «активной обороны», то есть локальных контрнаступлений, технику, которая не была подготовлена для этого – то есть не была оборудована противодроновой защитой, «мангалами» и системами РЭБ. Уверовавшие в несокрушимость «стены дронов» украинские военачальники не озаботились вовремя подготовить резервную технику для фронта. И когда российские войска стали ломать глухую оборону ВСУ и обваливать «стену дронов», в бой пришлось бросать плохо защищенную технику.

    В реальности это только один из аспектов текущих боевых действий. Один из немногих козырей ВСУ – доминирование в «малом воздухе» (БПЛА тактического радиуса действия) – побит. Это удается не только благодаря тому, что наших малых дронов становится все больше, а потому что российские войска научились эффективно уничтожать вражеских операторов беспилотных систем и обеспечивающую их инфраструктуру. Именно на это была сделана главная ставка в борьбе за «малый воздух».

    Сам по себе малый дрон является невеликой ценностью, их собирают тысячами в кустарных мастерских. Совсем иное дело – оператор, или, как часто говорят, пилот FPV-дрона.

    Прежде всего, далеко не каждый способен пилотировать эти «птички» – вопрос не только в навыках, но и в исходных данных: необходима высокая стрессоустойчивость, прекрасный вестибулярный аппарат, хорошая мелкая моторика и отличная реакция. Подготовка оператора может занять до полугода. Ну а ценность пилота с большим боевым опытом вообще трудно переоценить. Иными словами, дроноводов не наловишь на улицах и не бросишь на «ноль» после двухнедельной подготовки. Их потери очень непросто восполнить. Поэтому

    российские войска и развернули целенаправленную охоту на неприятельских операторов БПЛА, самое главное в которой – это обнаружение ее объекта.

    Решается эта задача тремя способами – визуальной, радиоэлектронной и агентурной разведкой.

    Визуальное наблюдение осуществляется с помощью разведывательных дронов, контролирующих линию боевого соприкосновения (ЛБС) и прифронтовую зону противника. Разумеется, неприятель тщательно маскирует позиции и объекты МТО дроноводов, однако они все равно вычисляются по ряду признаков: например, место взлета вражеской «птички», работа генератора, обеспечивающего электричеством пост управления (выявляется как по солярному «выхлопу», так и по тепловому излучению), скопление антенн.

    Работа радиоэлектронной разведки предполагает ряд способов – от привычного триангуляционного метода пеленгации до перехвата видеокартинки, которую передает FPV-дрон. Там обычно указана дальность полета, и, видя ее и вектор полета, можно примерно понять точку взлета.

    Также украинские источники обвиняют КНР в том, что компания SZ DJI Technology, выпускающая мобильную станцию мониторинга AeroScope, позволяющую обнаруживать БПЛА этой фирмы в реальном времени, поставляет России программное обеспечение для этой станции, с помощью которого можно получать не только данные о статусе полета и траектории БПЛА, но и с большой точностью определять местонахождение операторов таких дронов. В действительности, подобные системы выпускаются не только в Китае. Есть немало отечественных систем радиомониторинга, позволяющих вычислить место запуска дрона и центра его управления, например, выпущенный еще до начала СВО комплекс «Черемуха».

    И, наконец, агентурная разведка – когда наши разведорганы получают информацию о местонахождении операторов неприятеля от специально внедренных агентов и «инициативщиков» из числа местных жителей и военнослужащих ВСУ, которых становится все больше. Так, например, в начале ноября была оперативно получена и отработана информация о месте и времени построения для награждения отличившихся пилотов – фэпэвэшников ВСУ в Днепропетровской области. По выявленному месту был нанесен ракетный удар.

    Противник принимает все возможные меры для защиты своего важнейшего ресурса – дроноводов. Постоянно усложняются методы маскировки, известны случаи управления беспилотниками из движущегося транспорта.

    Но широкий охват и использование всех трех способов сбора разведывательной информации позволяют успешно выявлять боевые позиции дроноводов, места их дислокации, сборочные мастерские FPV-дронов. На обнаруженные цели не жалеют средств поражения. Украинские источники утверждают, что по центру управления, в котором находится отделение операторов, может прилететь «Искандер».

    Даже если позиция дроноводов определена приблизительно, она может быть с высокой долей вероятности поражена залпом РСЗО или массированным ударом артиллерии.

    Защищенные позиции пилотов FPV-дронов в бетонных бункерах или заводских корпусах в промзоне уничтожаются бомбо-штурмовыми ударами ВКС.

    Отметим, что украинские дроноводы многократно замечены в многочисленных военных преступлениях – ударах по мирным жителям, каретам «Скорой помощи», сельскохозяйственной технике и гражданскому автотранспорту. И это создает нашим бойцам дополнительную мотивацию для уничтожения вражеских пилотов.

    Обвал «стены дронов» – это не только слаженная, но и концентрированная работа наших разведчиков, операторов БПЛА, артиллеристов, летчиков. Эффективно действующий разведывательно-ударный контур не только обеспечивает господство в «малом воздухе», но и создает условия для успешного наступления российских войск, в том числе и с применением бронетехники. Удары российских бронегрупп, после долгого перерыва, вновь становятся обычным явлением на Запорожском и Днепропетровском направлениях.

