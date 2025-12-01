Как будет создан эталон для российской морской пехоты

Tекст: Борис Джерелиевский

1 декабря 155-я отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты имени дважды Героя Российской Федерации Михаила Гудкова преобразована в 55-ю гвардейскую Курскую дивизию морской пехоты. Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина провел во Владивостоке церемонию передачи «боевого знамени с регалиями командованию 55-й гвардейской дивизии морской пехоты в связи с ее переформированием». Соединению возвращено историческое название и сохранены все награды и боевые звания.

155-я бригада была создана в 2009 году на базе 55-й дивизии морской пехоты, когда в Министерстве обороны решили перейти к бригадной системе. Теперь она возвращается к своему первоначальному статусу.

Делается это не для простого увеличения численности. В состав дивизии входит значительно большее число обеспечивающих подразделений: противотанковый дивизион, батальоны – разведывательный, связи, инженерно-саперный, медицинский, материального обеспечения, ремонтно-восстановительный, отдельные роты РХБЗ, РЭБ, комендантская и другие. Дивизия имеет собственные склады и арсенал. Это дает ей гораздо большую самостоятельность и, в известной степени, автономность.

Практически никогда в полном составе дивизия не принимает участие в боевых действиях, поэтому комдив еще и обладает собственными резервами. Дивизию уже можно сравнивать с армией в миниатюре. Дивизия может действовать некоторое время изолированно, на собственных ресурсах и возможностях. В этом смысле две бригады не равнозначны дивизии, даже если численность личного состава будет совпадать, в силу отсутствия в их составе ряда подразделений.

Можно, конечно, для усиления эти подразделения придать, как обычно и делается, однако они не будут иметь боевого слаживания с остальными частями бригад. Кроме того, управление этими двумя соединениями, если рассматривать их как единое целое, будет более сложным, чем у одной дивизии. И для морской пехоты, которая по определению действует автономно, в отрыве от основных сил, выполняя свои главные задачи по захвату и удержанию плацдармов, это критически важно.

Когда было принято решение о сокращении дивизий до уровня бригад, его авторы исходили из того, что большой войны, способной раскрыть дивизионный потенциал, не предвидится, а для локальных конфликтов, миротворческих и полицейских операций бригады более чем достаточно. Дивизионное хозяйство громоздко, содержание его дорогостоящее, а бригада имеет то преимущество, что более мобильна, и в ней нет ничего «лишнего».

Этот подход показал свою несостоятельность уже в начале СВО. В нее мы вошли с армией, основной единицей которой была батальонно-тактическая группа (БТГ).

БТГ и бригады хорошо подходят для ведения быстротечных боевых действий и в качестве «аварийных команд» для срочного «латания дыр» в обороне или усиления наступающих сил, однако преимущества дивизии при долгосрочных боевых действиях очевидны. Поэтому и было принято решение о возврате к дивизионной системе. Собственно, этот процесс начался еще до СВО – восстановление Таманской (5-й мотострелковой) и Кантемировской (4-й танковой) и других дивизий, но специальная операция заставила его резко ускорить.

Дважды Герой России генерал-майор Михаил Гудков, героически погибший 2 июля, чье имя теперь носит 55-я дивизия, в марте 2025 года был назначен президентом заместителем командующего ВМФ. Именно ему было поручено развертывание пяти бригад в дивизии. При этом помимо соединений морской пехоты он получил под свое начало все береговые артиллерийские и ракетные части. То есть

на обновленную Морскую пехоту лягут задачи не только по высадке, захвату плацдармов и их удержанию до подхода основных сил, но и оборона всего побережья России от попыток вторжения противника.

Как и раньше, главной структурной единицей морской пехоты останутся батальоны. Но теперь в их составе появятся десантно-штурмовые роты, способные десантироваться не только морским, но и воздушным либо посадочным способом. Кроме того, каждый батальон получит противотанковую и минометную батареи.

Каждый полк, состоящий из трех батальонов, будет усилен разведывательной ротой и артиллерией: самоходными 152-мм гаубицами 2С43 «Мальва» и РСЗО «Торнадо-Г». Немаловажным является и то обстоятельство, что в составе каждой дивизии будет сформирован миротворческий батальон, что указывает на вариативность применения морской пехоты, а также на то, что с нее не снимают и экспедиционные задачи.

В сообщении Тихоокеанского флота указано, что бригада переформирована в дивизию одной из первых в ВМФ России в связи с успехами и массовым героизмом личного состава при выполнении задач СВО. Однако дело не только в воздаянии заслуженных почестей морским пехотинцам-дальневосточникам.

Президент России, ставя в свое время задачу Михаилу Гудкову по реформированию морской пехоты и береговых войск, подчеркивал, что «все эти подразделения нужно довести до того уровня боеготовности и эффективности, до которого вы довели 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота». То есть

соединение, которое возглавлял Герой России, и которое теперь носит его имя, было обозначено как эталон, который должен стать образцом боевой работы для всех остальных создаваемых дивизий морской пехоты.

Еще в марте Владимир Путин наметил такие этапы этой работы: «Мы постепенно из бригад будем создавать дивизии. В этом году – две дивизии, включая и 155-ю бригаду. На следующий год – две дивизии. Через год – еще одну дивизию создадим. Это большая работа, которая будет связана с организацией, прежде всего, боевой подготовки».

В сентябре главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев указывал, что в этом году помимо 55-й дивизии, будет развернута еще одна – на Балтике, вероятно на базе 336-й отдельной гвардейской Белостокской орденов Жукова, Суворова и Александра Невского бригады морской пехоты в Балтийске Калининградской области. Но если 155 – бригада, сегодня вновь ставшая дивизией, в некоторой степени опиралась на сохранившуюся от реформированного 16 лет назад соединения, то в Балтфлоте дивизии морской пехоты никогда не было. А это значит – дополнительные казармы, военные городки, полигоны, парки, ремонтные мастерские, топливные базы, склады будут возводиться с нуля. При этом этим работам предшествует согласовать всех работ с местными властями на всех уровнях, включая энергосбыт, водоканал и санитарную службу.

По сути речь идет о строительстве мини-городов, причем специфических, с особыми требованиями по безопасности.

Это колоссальная работа, но более серьезной проблемой станет комплектование новых соединений кадрами, прежде всего офицерскими. В стране нет специализированного училища, где готовят командный состав для морской пехоты. Сегодня большинство лейтенантов морской пехоты оканчивают Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, где создан специальный факультет и соответствующая учебно-материальная база. В морскую пехоту также идет часть выпускников Рязанского гвардейского высшего командного училища ВДВ. Артиллерийские офицеры - из Михайловской артиллерийской академии. В Тихоокеанском высшем военно-морском училище с нынешнего года тоже начали готовить морских пехотинцев. Но все равно этого недостаточно.

А ведь еще необходимы прапорщики и сержанты. Возможно, какую-то часть младших командиров можно подготовить, присвоив звания отличившимся на СВО бойцам, как уже поступают в Сухопутных войсках. Но эти офицеры все равно будут нуждаться в последующем обучении. Рассчитывать компенсировать дефицит офицеров за счет Сухопутных войск и ВДВ тоже не приходится. Не только в силу особой специфики, но и потому, что там идет такая же работа – воссоздание дивизий на базе бригад.

Иными словами, встает вопрос о создании если не полноценных училищ, то хотя бы учебных центров с ускоренной и упрощенной программой, в надежде на то, что их выпускники, получив офицерские погоны, продолжат учиться.

Преподавательский состав придется также собирать, привлекая в том числе отставников и гражданских специалистов. На фоне кадрового вопроса обеспечение новых соединений необходимым количеством вооружения, военной техникой и другим оборудованием выглядит едва ли не самой простой задачей, хотя и она требует серьезных усилий. Но работа эта критически важна и без нее не обойтись.

Сегодня зоной особого внимания является не только украинское направление. Тревожная активность потенциального противника наблюдается на Балтике, в Черном море, в Тихом океане и в районе Северного морского пути, и это обстоятельство заставляет морскую пехоту и другие береговые части держать порох сухим и быть во всеоружии.