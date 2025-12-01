  • Новость часаСудан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу
    Ольга Андреева Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Кто не уважает свои истории, будет жить в чужих

    Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    1 декабря 2025, 20:00 • Общество

    Как будет создан эталон для российской морской пехоты

    Как будет создан эталон для российской морской пехоты
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Первые шаги по реформе морской пехоты начались в Вооруженных силах России. Увенчанная славой 155 бригада морской пехоты вновь, как и до реформы Сердюкова, стала дивизией. С чем связано это преобразование, каким образом оно будет происходить – и почему для старта реформы выбрано именно это соединение?

    1 декабря 155-я отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты имени дважды Героя Российской Федерации Михаила Гудкова преобразована в 55-ю гвардейскую Курскую дивизию морской пехоты. Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина провел во Владивостоке церемонию передачи «боевого знамени с регалиями командованию 55-й гвардейской дивизии морской пехоты в связи с ее переформированием». Соединению возвращено историческое название и сохранены все награды и боевые звания.

    155-я бригада была создана в 2009 году на базе 55-й дивизии морской пехоты, когда в Министерстве обороны решили перейти к бригадной системе. Теперь она возвращается к своему первоначальному статусу.

    Делается это не для простого увеличения численности.  В состав дивизии входит значительно большее число обеспечивающих подразделений: противотанковый дивизион, батальоны – разведывательный, связи, инженерно-саперный, медицинский, материального обеспечения, ремонтно-восстановительный, отдельные роты РХБЗ, РЭБ, комендантская и другие. Дивизия имеет собственные склады и арсенал. Это дает ей гораздо большую самостоятельность и, в известной степени, автономность.

    Практически никогда в полном составе дивизия не принимает участие в боевых действиях, поэтому комдив еще и обладает собственными резервами. Дивизию уже можно сравнивать с армией в миниатюре. Дивизия может действовать некоторое время изолированно, на собственных ресурсах и возможностях. В этом смысле две бригады не равнозначны дивизии, даже если численность личного состава будет совпадать, в силу отсутствия в их составе ряда подразделений.

    Можно, конечно, для усиления эти подразделения придать, как обычно и делается, однако они не будут иметь боевого слаживания с остальными частями бригад. Кроме того, управление этими двумя соединениями, если рассматривать их как единое целое, будет более сложным, чем у одной дивизии. И для морской пехоты, которая по определению действует автономно, в отрыве от основных сил, выполняя свои главные задачи по захвату и удержанию плацдармов, это критически важно.

    Когда было принято решение о сокращении дивизий до уровня бригад, его авторы исходили из того, что большой войны, способной раскрыть дивизионный потенциал, не предвидится, а для локальных конфликтов, миротворческих и полицейских операций бригады более чем достаточно. Дивизионное хозяйство громоздко, содержание его дорогостоящее, а бригада имеет то преимущество, что более мобильна, и в ней нет ничего «лишнего».

    Этот подход показал свою несостоятельность уже в начале СВО. В нее мы вошли с армией, основной единицей которой была батальонно-тактическая группа (БТГ).

    БТГ и бригады хорошо подходят для ведения быстротечных боевых действий и в качестве «аварийных команд» для срочного «латания дыр» в обороне или усиления наступающих сил, однако преимущества дивизии при долгосрочных боевых действиях очевидны. Поэтому и было принято решение о возврате к дивизионной системе. Собственно, этот процесс начался еще до СВО – восстановление Таманской (5-й мотострелковой) и Кантемировской (4-й танковой) и других дивизий, но специальная операция заставила его резко ускорить.

    Дважды Герой России генерал-майор Михаил Гудков, героически погибший 2 июля, чье имя теперь носит 55-я дивизия, в марте 2025 года был назначен президентом заместителем командующего ВМФ. Именно ему было поручено развертывание пяти бригад в дивизии. При этом помимо соединений морской пехоты он получил под свое начало все береговые артиллерийские и ракетные части. То есть

    на обновленную Морскую пехоту лягут задачи не только по высадке, захвату плацдармов и их удержанию до подхода основных сил, но и оборона всего побережья России от попыток вторжения противника.

    Как и раньше, главной структурной единицей морской пехоты останутся батальоны. Но теперь в их составе появятся десантно-штурмовые роты, способные десантироваться не только морским, но и воздушным либо посадочным способом. Кроме того, каждый батальон получит противотанковую и минометную батареи.

    Каждый полк, состоящий из трех батальонов, будет усилен разведывательной ротой и артиллерией: самоходными 152-мм гаубицами 2С43 «Мальва» и РСЗО «Торнадо-Г». Немаловажным является и то обстоятельство, что в составе каждой дивизии будет сформирован миротворческий батальон, что указывает на вариативность применения морской пехоты, а также на то, что с нее не снимают и экспедиционные задачи.

    В сообщении Тихоокеанского флота указано, что бригада переформирована в дивизию одной из первых в ВМФ России в связи с успехами и массовым героизмом личного состава при выполнении задач СВО. Однако дело не только в воздаянии заслуженных почестей морским пехотинцам-дальневосточникам.

    Президент России, ставя в свое время задачу Михаилу Гудкову по реформированию морской пехоты и береговых войск, подчеркивал, что «все эти подразделения нужно довести до того уровня боеготовности и эффективности, до которого вы довели 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота». То есть

    соединение, которое возглавлял Герой России, и которое теперь носит его имя, было обозначено как эталон, который должен стать образцом боевой работы для всех остальных создаваемых дивизий морской пехоты.

    Еще в марте Владимир Путин наметил такие этапы этой работы: «Мы постепенно из бригад будем создавать дивизии. В этом году – две дивизии, включая и 155-ю бригаду. На следующий год – две дивизии. Через год – еще одну дивизию создадим. Это большая работа, которая будет связана с организацией, прежде всего, боевой подготовки».

    В сентябре главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев указывал, что в этом году помимо 55-й дивизии, будет развернута еще одна – на Балтике, вероятно на базе 336-й отдельной гвардейской Белостокской орденов Жукова, Суворова и Александра Невского бригады морской пехоты в Балтийске Калининградской области. Но если 155 – бригада, сегодня вновь ставшая дивизией, в некоторой степени опиралась на сохранившуюся от реформированного 16 лет назад соединения, то в Балтфлоте дивизии морской пехоты никогда не было. А это значит – дополнительные казармы, военные городки, полигоны, парки, ремонтные мастерские, топливные базы, склады будут возводиться с нуля. При этом этим работам предшествует согласовать всех работ с местными властями на всех уровнях, включая энергосбыт, водоканал и санитарную службу.

    По сути речь идет о строительстве мини-городов, причем специфических, с особыми требованиями по безопасности.

    Это колоссальная работа, но более серьезной проблемой станет комплектование новых соединений кадрами, прежде всего офицерскими. В стране нет специализированного училища, где готовят командный состав для морской пехоты. Сегодня большинство лейтенантов морской пехоты оканчивают Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, где создан специальный факультет и соответствующая учебно-материальная база. В морскую пехоту также идет часть выпускников Рязанского гвардейского высшего командного училища ВДВ. Артиллерийские офицеры - из Михайловской артиллерийской академии. В Тихоокеанском высшем военно-морском училище с нынешнего года тоже начали готовить морских пехотинцев. Но все равно этого недостаточно.

    А ведь еще необходимы прапорщики и сержанты. Возможно, какую-то часть младших командиров можно подготовить, присвоив звания отличившимся на СВО бойцам, как уже поступают в Сухопутных войсках. Но эти офицеры все равно будут нуждаться в последующем обучении. Рассчитывать компенсировать дефицит офицеров за счет Сухопутных войск и ВДВ тоже не приходится. Не только в силу особой специфики, но и потому, что там идет такая же работа – воссоздание дивизий на базе бригад.

    Иными словами, встает вопрос о создании если не полноценных училищ, то хотя бы учебных центров с ускоренной и упрощенной программой, в надежде на то, что их выпускники, получив офицерские погоны, продолжат учиться.

    Преподавательский состав придется также собирать, привлекая в том числе отставников и гражданских специалистов. На фоне кадрового вопроса обеспечение новых соединений необходимым количеством вооружения, военной техникой и другим оборудованием выглядит едва ли не самой простой задачей, хотя и она требует серьезных усилий. Но работа эта критически важна и без нее не обойтись.

    Сегодня зоной особого внимания является не только украинское направление. Тревожная активность потенциального противника наблюдается на Балтике, в Черном море, в Тихом океане и в районе Северного морского пути, и это обстоятельство заставляет морскую пехоту и другие береговые части держать порох сухим и быть во всеоружии.

    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет?

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда?

    Переговоры США и Украины превратились в «междусобойчик жителей Майами»

    «Переговоры были жесткими, но очень конструктивными» – так СМИ охарактеризовали прошедшую в воскресенье встречу американской и украинской делегаций в Майами, которые возглавляли Марко Рубио и Рустем Умеров. Стороны обсудили среди прочего фактический отказ Киева от вступления в НАТО. Однако в экспертной среде переговоры уже охарактеризовали как «флоридский междусобойчик». Что стало причиной таких оценок? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации