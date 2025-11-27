Как родились героические традиции морской пехоты России

Tекст: Александр Тимохин

Морская пехота от Петра Великого до начала XX века

Хотя русские использовали пехотинцев, действующих с речных и морских судов, задолго до Петра I, датой основания морской пехоты официально считается 27 ноября (16 по старому стилю) 1705 года. Тогда в ходе идущей Северной войны согласно указу Петра I был сформирован полк «морских солдат».

В то время важной боевой задачей были абордажи и противодействия им. Для России, у которой флота еще толком не было и которой предстояло бороться с полноценной морской державой – Швецией, это имело особое значение. Зачастую против шведских кораблей было только одно средство – сблизиться на лодках и взять их штурмом. «Морские солдаты» внесли огромный вклад в победу в ходе первого победоносного морского сражения России – битвы при Гангуте.

Морские солдаты участвовали во всех морских войнах России XVIII века, и везде отличились храбростью и героизмом. В 1811 году морские полки были переподчинены армии. Части, которые сегодня бы назывались морской пехотой, прекратили свое существование. К 1813 их начали возрождать снова, однако со странной подчиненностью – находясь в подчинении армейского командования, они не входили во флот, но снабжались по линии Морского министерства. В 1833 году четыре морских полка были окончательно переданы в армию.

Отдельно стоит вспомнить и те формирования, которые к морской пехоте обычно не относят. Во-первых, т. н. «флотские экипажи», на которые, помимо комплектования экипажей кораблей, с середины XIX века также были возложены задачи морских пехотных частей, а во-вторых, формирование в составе гвардии – сформированный в 1810 году Гвардейский флотский экипаж. Формально существуя как «придворная» часть для укомплектования яхт императорского дома, на практике экипаж участвовал в войнах. Например, в 1828 году, во время осады Варны четыре роты Экипажа использовались как морская пехота – для высадки десанта, вместе с моряками Черноморского флота.

В следующий раз специализированные флотские пехотные части будут созданы только во время Первой Мировой войны. И здесь судьбы Гвардейского экипажа и морской пехоты как рода войск переплетаются – именно из личного состава Гвардейского экипажа в 1914 году были сформированы первые два новых морских стрелковых батальона. В 1915 году была сформирована Отдельная балтийская морская бригада, позже развернутая в дивизию. В 1917 году она была развернута на Дунае, где и встретила революционные события. По итогам двух революций дивизия самораспустилась.

Героизм морской пехоты во время Великой Отечественной

Морская пехота пережила страну, в которой была создана. В СССР первой специализированной морской стрелковой частью стала 1-я особая бригада морской пехоты в составе Балтийского флота, созданная изначально 1939 году как 1-я особая стрелковая бригада и позже, в 1940 году, переименованная. Кроме нее, к началу Великой Отечественной войны имелись две отдельные роты при речных флотилиях.

Воевать им всем пришлось как обычной пехоте, на земле. Первой бригаде довелось принять на себя удары немецких войск из состава группы армий «Север» и внести свой вклад в защиту Ленинграда. В силу понесенных потерь бригада была расформирована – у будущей Победы была цена, и начать платить ее пришлось сразу, задолго до 1945 года. Тяжелый ход первого года Великой Отечественной войны потребовал максимально возможного количества наземных войск, при том, что угроза от немецкого флота для территории СССР оказалась незначительной.

Ответом флота на это стало массовое формирование частей морской пехоты и морских стрелковых бригад, на фронт в морскую пехоту пошли сотни тысяч моряков. Зачастую технически более грамотные, чем новобранцы Красной Армии,

моряки лучше осваивали современное оружие, например полуавтоматические винтовки. Их боевой дух, укрепляемый верой в свой особый статус, был беспримерно высоким.

Высокими были и потери – увы, но ресурсов для обеспечения морской пехоты должным количеством тяжелого оружия и боевой техники просто не было, не было и возможности обеспечить полноценную тактическую подготовку и, зачастую, сколачивание новых бригад. И у этого тоже была цена, измерявшаяся в человеческих жизнях. Но при этом, морские пехотинцы дали пример героизма настолько же беспримерного, насколько и массового. Традиции победоносной морской пехоты, как войск с несокрушимой волей и беспримерной храбростью, после николаевского расформирования и неудачной попытки возрождения в Первой Мировой были «перезаложены» заново именно тогда.

В основном морпехи воевали как «просто пехота». Но в ходе Великой Отечественной флот высадил и около 60 крупных морских и речных десантов разных масштабов и разного значения, и бесчисленное количество мелких. Во многих из них первыми шли морские пехотинцы.

Некоторые из этих десантов имели стратегическое значение. В ходе Керченско-Феодосийской десантной операции были созданы условия для формирования Крымского фронта и освобожден Керченский полуостров Крыма. Если бы не это, немецкое наступление на Кавказ могло бы развиваться куда более неблагоприятно для нашей страны.

Первыми в Феодосийский порт высадились бойцы 1-го отдельного десантного отряда ЧФ из состава 9-й бригады морской пехоты. Моряки заняли причалы и мол, установили навигационные огни и обеспечили проход в бухту эсминцев и самоходных десантных судов.

Без десантного отряда майора Цезаря Кунникова не был бы создан плацдарм Малая земля, ставший решающим при освобождении Новороссийска. Навсегда останутся в истории подвиги морских пехотинцев, высаживавшихся в сам Новороссийск вместе с подразделениями других войск уже после начала штурма города – без этой высадки освобождение города было бы куда более долгим и стоило бы намного больших потерь.

Навсегда вписан в историю подвиг отряда старшего лейтенанта Константина Ольшанского из 68 человек, 55 из которых были из состава 384-го батальона морской пехоты. Высадившись в порт Николаева, отряд оттянул на себя несколько сотен немецких солдат с техникой, облегчив освобождение города и не дав немцам разрушить часть портовых сооружений. Только 11 человек выжили, но задача была выполнена.

Были и трагические десанты, заканчивавшиеся полной гибелью десантных отрядов. Но и победы, достигнутые за счет грамотной подготовки и мастерства и ценой минимальных потерь были тоже. В ходе Тулоксинской десантной операции в междуречье рек Видлица и Тулокса в Карелии, 3-я и 70-я морские стрелковые бригады и Ладожская флотилия смогли опрокинуть заранее окопавшиеся финские войска, перерезать важные для противника дороги и принудить его к отступлению, ценой минимальных потерь.

Рождение современной морской пехоты

Но после ВОВ над морской пехотой опять сгустились тучи. Непонимание армейскими генералами ни значения флота как такового, ни роли морских десантов сначала привело к упадку морских десантных частей, а потом, к 1956 году, к их расформированию.

И только с 1963 года началось возрождение. И если историческую преемственность морской пехоты проводят до петровских времен, а традиции героизма и отваги в основном родом из Великой Отечественной войны, то современный облик с бронетехникой, черными беретами и доктриной боевого применения морская пехота получила уже после 60-х годов.

Морской пехоте СССР не пришлось участвовать в серьезных войнах. Но она обеспечивала для СССР возможности по политическому давлению на недружественные страны «третьего мира» и даже их американских покровителей.

Находясь со штатной боевой техникой на борту десантных кораблей в составе оперативных эскадр ВМФ, морские пехотинцы позволяли СССР экстренно вмешаться в любые события при необходимости. Например при силовом обеспечении эвакуации советских граждан из Сомали в ноябре 1977 года. Или демонстративном десанте на йеменский остров Сокотра в 1980 году, показавшем, что если будет надо, то советская морская пехота вступит в бой где угодно. И это работало.

Крах советского государства не привел к краху морской пехоты – в отличие от 1917 года, страна не развалилась полностью. Кризисные явления в армии затронули и этот род войск, но не повлияли на главное – героическую готовность сражаться за Родину в любых обстоятельствах, и высочайший боевой дух, обусловленный осознанием своей особой роли в военной системе.

Начиная с операций на Северном Кавказе, морская пехота участвует в войнах нашей страны. И везде она оправдывает свой гордый девиз «Где мы, там победа!». На Северном Кавказе и в Сирии морские пехотинцы как обычно отличились высочайшим боевым духом, и отличной боевой подготовкой, даже в кризисные для Вооруженных Сил годы. Именно морская пехота проводила все освобождения захваченных пиратами российских судов и охраняла военные базы и объекты за рубежом.

Особой главой в истории морской пехоты стала Специальная военная операция на территории бывшей Украины. В ней участвуют все бригады морской пехоты и всегда на самых важных направлениях. От Мариуполя, до Курской области и побережья Днепра, морские пехотинцы покрыли себя неувядаемой славой.

Практически всегда морпехам приходится действовать против численно превосходящего противника, и всегда это заканчивается его разгромом. Все знают – победы не даются нашим бойцам легко. Враг силен и упорен, опирается на иностранную поддержку и хорошо воюет. Но нет никаких сомнений – враг будет сломлен и на этот раз, как и во все прошлые разы. И огромный вклад в это внесут морские пехотинцы, тоже как всегда.

