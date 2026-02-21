Росреестр назвал поселения России с самыми короткими названиями

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иж в Кировской области, Ям в Московской области и Ая в Алтайском крае вошли в число российских деревень с самыми короткими названиями, передает ТАСС. По данным пресс-службы Росреестра, эта информация основана на Государственном каталоге географических названий, оператором которого выступает ППК «Роскадастр». В список также попали рабочий поселок Ук в Иркутской области и деревня Иг в Архангельской области.

Как пояснил независимый эксперт и политолог Павел Склянчук, большинство коротких топонимов связано с языками коренных народов России. Он отметил, что такие названия могут вызывать интерес у школьников на уроках краеведения.

Эксперт добавил, что у жителей этих муниципальных образований возникают определенные сложности из-за лаконичности названий. По его словам, короткие топонимы нередко приводят к опечаткам при получении государственных услуг, почтовых переводах, а также вызывают трудности с образованием словоформ для публичного обозначения местных жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росреестр назвал самым молодым городом России эвенкийский Тура в Красноярском крае. Росреестр сообщил о появлении самой молодой деревни России в Якутии. В России подсчитано 153 тыс. деревень и сел.