  Лента новостей
  Эксклюзив
  Новости
    Верховный суд отобрал у Трампа внешнеполитическую дубину
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    Агроном рассказал огородникам, где брать дешевые и хорошие семена для рассады
    Путин на заседании Совбеза попросил Мединского огласить итоги переговоров в Женеве
    Генштаб ВС России: Киев взял тактику медийных побед после неудач под Купянском
    В числе погибших на Байкале оказалась семья из Китая
    Мерц переизбран главой ХДС с поддержкой более 91% делегатов
    Европа передаст Украине выведенные из эксплуатации ТЭЦ
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума

    Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.

    21 февраля 2026, 08:14 • Новости дня

    Росреестр назвал поселения России с самыми короткими названиями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иж в Кировской области, Ям в Московской и Ая в Алтайском крае вошли в топ российских сел и деревень с самыми короткими названиями, рассказали в пресс-службе Росреестра, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий (оператор – ППК «Роскадастр»).

    Иж в Кировской области, Ям в Московской области и Ая в Алтайском крае вошли в число российских деревень с самыми короткими названиями, передает ТАСС. По данным пресс-службы Росреестра, эта информация основана на Государственном каталоге географических названий, оператором которого выступает ППК «Роскадастр». В список также попали рабочий поселок Ук в Иркутской области и деревня Иг в Архангельской области.

    Как пояснил независимый эксперт и политолог Павел Склянчук, большинство коротких топонимов связано с языками коренных народов России. Он отметил, что такие названия могут вызывать интерес у школьников на уроках краеведения.

    Эксперт добавил, что у жителей этих муниципальных образований возникают определенные сложности из-за лаконичности названий. По его словам, короткие топонимы нередко приводят к опечаткам при получении государственных услуг, почтовых переводах, а также вызывают трудности с образованием словоформ для публичного обозначения местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росреестр назвал самым молодым городом России эвенкийский Тура в Красноярском крае. Росреестр сообщил о появлении самой молодой деревни России в Якутии. В России подсчитано 153 тыс. деревень и сел.

    20 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    РКН потребовал от Telegram исключить возможность поиска сервисов «пробива»

    Роскомнадзор: Telegram создает позволяющую распространять персональные данные инфраструктуру

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мессенджер Telegram создал условия, позволяющие злоумышленникам использовать ботов для незаконного сбора и распространения подробных досье на граждан России, заявили в Роскомнадзоре.

    Администрация платформы системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам «интернет-пробива» незаконно распространять личные сведения, заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Такие сервисы незаконно распространяют персональные данные граждан России, в том числе в форме досье на человека.

    С 2022 года по требованию регулятора удалено 8358 подобных ресурсов. Еженедельно блокируется до 100 каналов и ботов, однако ситуация принципиально не меняется из-за постоянного появления новых инструментов поиска.

    Ведомство указало, что мессенджеру следует самостоятельно пресекать раскрытие информации.

    Необходимо исключить возможность нахождения сервисов «пробива» и прекратить предоставлять им доступ к украденным данным.

    Ранее в России решили замедлить работу мессенджера из-за систематических нарушений законодательства.

    Глава Минцифры Максут Шадаев указывал, что Telegram позволяет иностранным спецслужбам получать доступ к перепискам пользователей.

    20 февраля 2026, 20:17 • Новости дня
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев саркастически прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о масштабах предполагаемых российско-американских сделок, указав на ошибочность данных.

    Как передает РИА «Новости», глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на публикацию президента Финляндии Александра Стубба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), где тот упомянул, что Россия якобы обещает проекты на 12 трлн долларов при ВВП 2,5 трлн долларов.

    Дмитриев в ответ написал: «Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр».

    Дмитриев также опроверг информацию о якобы предложении России США проектов на 12 трлн долларов в обмен на снятие санкций. По его словам, эта информация является фейком – вопрос снятия санкций отвечает интересам самих США, а потенциальный объем совместных проектов может составить 14 трлн долларов.

    Президент Финляндии ранее выступил с критикой, заявив о невозможности реализации таких масштабных соглашений между Россией и США, что вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы потерпела стратегическую неудачу в конфликте на Украине. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отметил, что Финляндия не дает намеков на изменение антироссийского курса.

    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    20 февраля 2026, 14:17 • Новости дня
    Установлен залетевший в Россию неизвестный лайнер из США

    Залетевший в Россию неизвестный лайнер из США оказался самолетом главы Узбекистана

    Установлен залетевший в Россию неизвестный лайнер из США
    @ Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестный американский самолет, летевший из Вашингтона и пересекший Россию с севера на юг, а затем приземлившийся в Ташкенте, оказался бортом, на котором президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вернулся из США, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вернулся из США в Ташкент на борту самолета, который ранее был идентифицирован как неизвестный лайнер, сообщает РИА Новости.

    По данным онлайн-сервиса FlightAware, речь идет о Boeing 787-8 Dreamliner, который совершил перелет из Вашингтона через территорию России.

    Ранее СМИ со ссылкой на сервис Flightradar24 рассказали, что лайнер вылетел с авиабазы неподалеку от Вашингтона. Самолет прошел через воздушное пространство Гренландии, затем пересек границу России в Мурманской и Оренбургской областях, после чего вошел в воздушное пространство Казахстана.

    В результате воздушное судно приземлилось в Ташкенте. Таким образом, самолет, вызвавший интерес и обсуждение в СМИ, оказался президентским бортом, на котором Мирзиёев возвращался из поездки в США.

    Ранее неопознанный самолет из США залетел в Россию.


    20 февраля 2026, 10:00 • Новости дня
    WP: «Совет мира» закончился избиением протестующих охраной Алиева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько участников акции за освобождение политзаключенных в Азербайджане заявили о нападении охраны президента Ильхама Алиева у отеля в Вашингтоне.

    Охранники президента Азербайджана Ильхама Алиева напали на протестующих у гостиницы Waldorf Astoria в Вашингтоне, сообщает The Washington Post.

    Акция прошла в четверг днем на Пенсильвания-авеню, неподалеку от Белого дома. Протестующие требовали освобождения политзаключенных на территории Азербайджана.

    По словам 27-летнего водителя Uber Рахима Ягублу, его избили телохранители Алиева – мужчину ударили по челюсти и пинали в живот. Другой участник акции, Адиль Амрахлы, рассказал, что повредил ногу, убегая от охранников, и заявил о как минимум четырех пострадавших, включая Ягублу. Карла Висконти, представитель Hilton, управляющей Waldorf Astoria, уточнила, что инцидент не произошел на территории отеля и не касался его персонала.

    На месте происшествия находились сотрудники спецподразделения полиции округа Колумбия и Секретной службы США. Представитель полиции Том Линч сообщил, что дело передано в Госдепартамент, но не уточнил, вмешивались ли стражи порядка и остались ли охранники Алиева в США. Видеозаписи нападения появились в соцсетях, однако установить личности нападавших по ним невозможно.

    По словам Ягублу, полиция не вмешалась, после нескольких минут драки охранники ушли, а пострадавшие вызвали скорую. Медики осмотрели участников на месте, госпитализация не потребовалась. Ягублу заявил: «Это лишь доказывает, что Алиев – диктатор, и в моей стране нет свободы слова».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне прошло первое заседание «Совета мира» по инициативе Дональда Трампа.

    20 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    Пленный боевик «Айдара» назвал руководителей расстрелами «Беркута» на Майдане

    Пленный рассказал о причастности львовских полицейских к расстрелам «Беркута»

    Пленный боевик «Айдара» назвал руководителей расстрелами «Беркута» на Майдане
    @ Шарифулин Валерий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник управления внутренних дел Львовской области Владимир Стефура руководил расстрелами бойцов «Беркута» на Майдане в Киеве, рассказал пленный боевик «Айдара» (признан экстремистским и террористическим, запрещен в России) Николай Гавриляк.

    Пленный боевик запрещенного в России «Айдара» Николай Гавриляк заявил, что подполковник управления внутренних дел Львовской области Владимир Стефура руководил расстрелами бойцов «Беркута» на Майдане в Киеве, передает ТАСС.

    Кроме Стефуры, к нападениям на «Беркут» был причастен и офицер шевченковского районного отделения полиции Львова Василий Громов. По сообщению Гавриляка, львовские полицейские выступали в качестве командиров над группами националистов, которые устраивали погромы и открывали огонь по сотрудникам правоохранительных органов. По его словам, этим группам ставилась задача уничтожать не только «Беркут», но и киевских коллег.

    События на Майдане в Киеве начались в конце 2013 года и переросли в многомесячные протесты, сопровождавшиеся захватом административных зданий, созданием вооруженных формирований и стычками с силовиками. Кульминацией противостояния стали дни с 18 по 20 февраля 2014 года, когда в результате стрельбы неизвестных снайперов погибли более 80 человек, сотни были ранены, а позже более 20 пострадавших скончались в больницах.

    Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения бывшему командиру спецподразделения «Беркут» по делу о стрельбе на Майдане в феврале 2014 года.

    В 2019 году подозреваемыми по делу о расстрелах на Евромайдане стали более 160 человек.

    20 февраля 2026, 21:40 • Новости дня
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский президент Владимир Зеленский утром 24 февраля 2022 года связался с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном и попросил его напрямую поговорить с президентом России Владимиром Путиным о прекращении конфликта.

    Глава Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2022 года в первые часы начала СВО позвонил бывшему премьер-министру Британии Борису Джонсону, пишет The Guardian. По данным издания, этот звонок стал его первым международным контактом в тот день.

    По сведениям The Guardian, Зеленский прибыл на Банковую улицу в Киеве еще до рассвета, и cразу обратился по телефону к Джонсону с просьбой: «Я хочу спросить тебя, Борис, как друга моей страны. Позвоните ему [президенту России Владимиру Путину] напрямую и скажите, чтобы он прекратил войну». Газета подчеркивает, что голос Зеленского звучал хрипло.

    В статье также отмечается, что двумя днями ранее, 22 февраля, в Вашингтоне бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба общался с тогдашним президентом США Джо Байденом. В ходе этой встречи Кулебе продемонстрировали «места, где российские танки прогревали двигатели», что, по мнению издания, стало дополнительным сигналом о скором начале военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian сообщила, что Байден позвонил Путину в 2021 году, испугавшись разведданных о возможных военных действиях на Украине.

    Во многих европейских столицах по-прежнему придерживаются позиции Бориса Джонсона весны 2022 года о том, что у Украины якобы есть шанс победить в конфликте, отмечал германский политолог Александр Рар.

    20 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    @ Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Конфликт между Джорджей Мелони и Эммануэлем Макроном обострился после убийства 23-летнего правого активиста в Лионе и заявления Мелони о «ране для Европы», пишет Politico.

    Окружение Джорджи Мелони с «изумлением» восприняло слова Эммануэля Макрона, заявив, что ее реакция на убийство была лишь выражением солидарности с французами, сообщает Politico.

    Итальянская сторона настаивает, что заявление премьера о том, что смерть 23-летнего Квентина Деранке стала «раной для всей Европы», не было вмешательством во внутренние дела Франции.

    Макрон, находясь с визитом в Индии, обвинил Мелони в недопустимом вмешательстве и заметил, что националисты, которые не хотят, чтобы им мешали дома, первыми комментируют происходящее за рубежом. Он также заявил, что политические силы по краям спектра должны «навести порядок у себя», и подчеркнул, что во Франции нет места движениям, которые принимают или оправдывают насилие.

    Напомним, 23-летний Квентин Деранке погиб от ударов по голове во время потасовки у университета в Лионе, где проходила конференция с участием евродепутата от «Непокоренной Франции» Римы Хассан. Прокурор Лиона сообщил о возбуждении формального расследования в отношении семи человек, включая помощника депутата этой партии: трое из них признались в связях с ультралевыми группами, некоторые подтвердили участие в драке, но все отрицают умысел на убийство.

    Мэр Лиона Грегори Дусе призвал власти запретить запланированный на субботу марш в память о погибшем активисте.

    Газета отмечает, что на фоне затянувшегося спора по вопросам миграции и абортов Макрон и Мелони намерены встретиться в апреле на франко-итальянском саммите в Тулузе, что рассматривается как шанс для разрядки отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони демонстративно закатила глаза в ответ на реплику Эммануэля Макрона на саммите G7.

    Глава итальянского правительства также выражала недовольство решением французского суда о запрете Марин Ле Пен участвовать в выборах.

    Официальный Париж резко осудил предложение итальянской стороны отправить французского лидера на Украину в каске.

    20 февраля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин на заседании Совбеза попросил Мединского огласить итоги переговоров в Женеве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза поручил своему помощнику Владимиру Мединскому подробно рассказать о ходе и результатах женевских переговоров по Украине.

    Президент России Владимир Путин попросил своего помощника Владимира Мединского, возглавлявшего российскую делегацию на переговорах по украинскому урегулированию, доложить об итогах переговоров в Женеве на совещании постоянных членов Совбеза РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что хотел бы услышать подробную информацию о ходе дискуссий и достигнутых договоренностях от Мединского и представителей Минобороны, чтобы все участники совещания были в курсе ситуации.

    «Я бы попросил наших коллег, которые работали совсем недавно в Женеве, встречались с американской и украинской делегацией, на предмет поиска решений, мирных решений того, что происходит у нас на этом треке. Делегацию возглавлял Владимир Ростиславович, хотел бы предоставить ему слово», – заявил президент, открывая заседание.

    Далее Мединский и глава Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков проинформировали членов Совбеза о результатах переговоров в закрытом режиме.

    Напомним, переговоры в Женеве проходили 17-18 февраля с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. По словам Мединского в СМИ, обсуждения были «тяжелыми, но деловыми». Он также сообщил, что в ближайшее время планируется новая встреча сторон.

    В пятницу Путин на оперативном совещании с членами Совбеза уделил особое внимание вопросам повышения эффективности научных разработок.

    Ранее на совещании с Совбезом России президент обсуждал меры по борьбе с паводками и пожарами. Кроме того, в январе глава государства провел два оперативных совещания с постоянными членами СБ за неделю.


    20 февраля 2026, 11:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины отмены льгот украинским беженцам в Польше

    Полонист Стремидловский: Польша предпочла украинским беженцам милитаризацию

    Эксперт объяснил причины отмены льгот украинским беженцам в Польше
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинским беженцам в Польше придется столкнуться с новой реальностью. Одни, вероятно, начнут более активно искать работу и интегрироваться. Другие будут подыскивать новую страну пребывания, где даже сокращенные льготы окажутся выгоднее условий Варшавы, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее польский президент Кароль Навроцкий отменил льготы и помощь для украинцев.

    «Отмена льгот для украинских беженцев – логичное решение Варшавы. Во-первых, Польша хочет сократить статью расходов на украинцев. Дело в том, что республика занята перевооружением и для этой цели запросила у ЕК военный кредит на 44 млрд евро по программе SAFE (Security Action for Europe)», – отметил полонист Станислав Стремидловский.

    «Во-вторых, сокращение помощи прибывшим с Украины – это запрос всего польского общества. Другими словами, Кароль Навроцкий подписал закон, который находит в стране поддержку», – добавил собеседник. Он оговорился, что против решения могут выступать лишь отдельные левые силы, которые, впрочем, ничего изменят.

    Это значит, что украинским беженцам придется столкнуться с новой реальностью. «Одни, вероятно, начнут более активно искать работу, интегрироваться и обустраиваться. Другие будут подыскивать новую страну пребывания, где даже сокращенные льготы окажутся выгоднее условий в Польше. Речь пойдет прежде всего о Германии. Незначительная часть украинцев вернется на родину», – рассуждает политолог.

    Ранее польский лидер Кароль Навроцкий подписал закон, согласно которому украинские беженцы лишаются льгот и специального статуса в республике. «Новый закон отменяет экстренную помощь и вводит системные правила. Поддержка – да. Привилегии за счет поляков – нет», – говорится в его заявлении.

    Согласно документу, украинцев лишат доступа к бесплатной медицине, а также льгот на оплату жилья. Исключение по предоставлению медицинских услуг сделают для раненых военнослужащих ВСУ, проходящих лечение в Польше. Для легального продолжения пребывания в стране гражданам Украины будет предложено получить вид на жительство на три года.

    В сентябре 2025 года Навроцкий подписал закон, который ужесточил контроль за выплатами социального пособия для граждан Украины и других иностранцев. Тогда право на выплаты увязали с трудовой активностью родителей и обучением детей в польских школах, а также с доходом иностранца: он должен был составлять минимум 50% минимальной зарплаты.

    Отметим, по различным данным, в Польше проживают от полутора до двух миллионов украинцев. Опрос показал, что 46% поляков выступают против приема беженцев с Украины.

    20 февраля 2026, 10:58 • Новости дня
    ФСБ показала кадры ликвидации готовившего теракт в Ставрополе агента Киева
    ФСБ показала кадры ликвидации готовившего теракт в Ставрополе агента Киева
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники ФСБ нейтрализовали в Ставрополе диверсанта, который собирался устроить взрывы в административном здании и городском сквере в День защитника Отечества, сообщили в Федеральной службе безопасности.

    Подозреваемым был гражданин России, по заданию украинских кураторов он готовил атаку, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Злоумышленник планировал совершить преступление в период праздничных мероприятий на 23 февраля.

    При попытке задержания у тайника он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Ведомство опубликовало видеозапись с проведением этой операции.

    На съемке видно, как мужчина приобрел в магазине компоненты для изготовления взрывчатки. Позже на кадры попало тело диверсанта с пистолетом в руке внутри небольшого строения, где он пытался укрыться.

    При нем обнаружили средства связи и элементы самодельного взрывного устройства.

    Целью боевика были филиал фонда «Защитники Отечества» и расположенный рядом сквер памяти, подчеркнули в ФСБ.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту подготовки террористического акта.

    В феврале 2025 года в Ставрополе сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов против административных зданий по заданию украинского куратора.

    В июне того же года в Подмосковье силовики ликвидировали двух пособников киевских спецслужб, пытавшихся извлечь бомбу из тайника.

    В июле в Саратовской области сотрудники спецслужб уничтожили диверсанта во время подготовки подрыва железнодорожного моста.

    20 февраля 2026, 09:40 • Новости дня
    Крупнейшее морское орудие Китая заметили на испытаниях

    Китай приступил к испытаниям новейшей 155-миллиметровой корабельной пушки

    Крупнейшее морское орудие Китая заметили на испытаниях
    @ CHINESE INTERNET

    Tекст: Мария Иванова

    На испытательном судне в Даляне установили артиллерийскую систему, калибр которой превышает все существующие аналоги на вооружении флота КНР.

    Снимок судна типа 910 с массивной башней на носу свидетельствует о начале тестов, пишет The War Zone. Корабль находится на верфи «Ляонин» недалеко от военно-морской базы Люйшунь. Это место известно проведением испытаний передовых морских разработок.

    Новое 155-миллиметровое орудие весит порядка 21,8 тыс. килограммов и способно вести огонь управляемыми снарядами. Разработкой занимается подразделение государственной корпорации NORINCO. Сейчас самым мощным калибром на китайских кораблях остаются 130-миллиметровые установки.

    Перспективное вооружение призвано усилить огневую поддержку десантных операций и повысить эффективность борьбы с воздушными целями.

    Эксперты полагают, что создание классической пушки может быть страховкой на случай неудач с программой электромагнитного рельсотрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайские специалисты разместили на гражданском торговом судне пусковые установки для крылатых ракет.

    Военно-морские силы КНР приняли в свой состав фрегат нового поколения «Лохэ».

    20 февраля 2026, 14:44 • Новости дня
    Спасатели нашли тела семи китайских туристов на Байкале
    Спасатели нашли тела семи китайских туристов на Байкале
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ольхонском районе Иркутской области спасатели нашли тела семи погибших в результате провала туристического УАЗа под лед Байкала, сообщили в ГУ МЧС по региону.

    Семь тел погибших нашли спасатели на месте провала автомобиля с туристами под лед Байкала, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

    Трагедия произошла в Ольхонском районе, недалеко от мыса Хобой. Внедорожник УАЗ во время движения провалился в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в этом месте составляет 18 метров.

    «Обнаружены тела семи человек. Запланированы водолазные работы», – говорится в сообщении ведомства. По словам представителей МЧС, обследование проводилось с применением подводной камеры. Сейчас спасатели продолжают работу на месте происшествия, уточняя детали ЧП.

    Ранее стало известно, что половина туристов, пропавших после провала машины под лед на Байкале, приехала из Китая благодаря безвизовому режиму между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе происшествия на Байкале разрешено передвигаться только на судне с воздушной подушкой при отсутствии переправы.

    Напомним, в пятницу в Иркутской области автомобиль УАЗ с девятью пассажирами провалился под лед в районе мыса Хобой на озере Байкал, восемь человек пропали, один был спасен.

    20 февраля 2026, 21:27 • Новости дня
    Военкор Ермаков: ВС России прорвали границу на западе Харьковской области
    Военкор Ермаков: ВС России прорвали границу на западе Харьковской области
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области российские войска пересекли границу и вступили в ожесточенный бой за село Ветеринарное, сообщил военкор Тимофей Ермаков.

    По информации, опубликованной военкором Тимофеем Ермаковым в Telegram-канале «Синяя Z Борода», российские вооруженные силы осуществили прорыв на западном участке границы Харьковской области, передает Lenta.Ru.

    Ермаков сообщил: «По оперативным сведениям, наши войска прорвали границу на западе Харьковской области».

    Он отметил, что в данный момент силы России ведут интенсивное сражение за населенный пункт Ветеринарное, двигаясь в направлении рубежа Казачья Лопань – Дергачи.

    Ранее выяснилось, что украинские военные понесли потери при попытке вернуть утраченные позиции в районе Волчанских Хуторов.

    В районе Казачьей Лопани на Харьковском направлении ударами РСЗО «Торнадо-С» группировки российских войск «Север» уничтожено скопление личного состава сил спецопераций Украины.

    В Минобороны сообщили, что на Харьковском направлении подразделения украинских пограничников несут большие потери.

    20 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Летчик Су-34 Криштоп рассказал о пытках в плену на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Российский летчик Максим Криштоп после катастрофы Су-34 под Харьковом в марте 2022 года провёл год в украинских тюрьмах, где подвергался жестоким пыткам.

    Летчик Су-34 Максим Криштоп поделился подробностями о проведенном в плену годе на Украине, передает «Московский комсомолец».

    Офицер попал в плен после выполнения боевого задания 6 марта 2022 года над Харьковской областью, когда в его самолет попали ракеты, начался пожар, и экипаж катапультировался. Во время спуска на парашюте Криштоп был обстрелян с земли и, несмотря на девятичасовые попытки уйти от погони, оказался в руках украинских военных.

    Летчик рассказал, что за год его перевозили по изоляторам и колониям разных украинских городов, в том числе содержали в СБУ и ГУР. В СБУ, по словам Криштопа, пленным выдавали только гимнастические коврики и одно одеяло на двоих, а пищу давали дважды в сутки. Самым тяжелым, отмечает офицер, было физически выжить: «Применялись систематические избиения, причем очень жестокие – с садизмом», – заявил Криштоп.

    Он уточнил, что к летчикам и артиллеристам украинцы относились с особой жестокостью: пленных душили пакетом, угрожали расправой и подталкивали к самоубийству. По его словам, перед публичными мероприятиями, такими как пресс-конференции, избивали особенно жестоко и требовали заучить нужные ответы, угрожая еще большими пытками.

    На Украине Криштоп был приговорен к 12 годам тюрьмы, однако вернулся на Родину в мае 2023 года в рамках обмена военнопленными.

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также отметила нарушения международных норм обращения с пленными.

    Жительница Курской области рассказала о содержании в плену на территории Украины.

    20 февраля 2026, 15:45 • Новости дня
    Медведев о Каллас: С этим человеком не общаются даже коллеги

    Медведев заявил о нежелании европейских дипломатов общаться с Каллас

    Медведев о Каллас: С этим человеком не общаются даже коллеги
    @ igor zadecki/arena akcjiji/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с главой евродипломатии Каей Каллас не контактируют ни европейские коллеги, ни представители США, указывая на отсутствие уважения.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что европейские коллеги и госсекретарь США Марко Рубио не общаются с главой евродипломатии Каей Каллас.

    По его словам, они не считают возможным снизойти до уровня представителя по международным вопросам Европейского союза, чтобы провести встречу.

    В опубликованном в его канале Max видео Медведев подчеркнул, что министры иностранных дел многих европейских стран также избегают контактов с Каллас, а по поводу главы внешнеполитического ведомства США отметил, что «там вообще непонятно, кто это».

    «Кая Каллас? А кто это такая? С этим человеком не общаются даже коллеги», – сказал он.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас опубликовала список условий для России по урегулированию конфликта на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    Каллас получила премию газеты Politico за худший «покерфейс» по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, где она не сумела скрыть раздражения после выступлений представителей США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выборы на Украине могут подорвать влияние Каллас и привести к ее отставке, если новый лидер Украины подпишет мирное соглашение.

