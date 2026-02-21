Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Актер из «Реальных пацанов» Михаил Синтин умер в 50 лет
Актер и театральный критик Михаил Синтин скончался 20 февраля в возрасте 50 лет, следует из данных портала «Кино-театр.ру».
Актер и театральный критик Михаил Синтин скончался 20 февраля на 51-м году жизни, передает РИА «Новости». Информация о его смерти размещена на портале «Кино-театр.ру», где также указаны даты жизни артиста: 5 сентября 1975 года – 20 февраля 2026 года.
Михаил Синтин прославился ролями в популярных российских сериалах, среди которых «Реальные пацаны», «Женская версия» и «Чего хотят женщины». После тяжелой болезни он завершил актерскую карьеру и в 2021 году начал работу на радио Национальной службы новостей.
На новом месте Синтин стал театральным обозревателем и критиком, а в 2024 году запустил авторскую передачу «Вешалка Синтина». У артиста остались четверо детей.