Актер из «Реальных пацанов» Михаил Синтин умер в 50 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Актер и театральный критик Михаил Синтин скончался 20 февраля на 51-м году жизни, передает РИА «Новости». Информация о его смерти размещена на портале «Кино-театр.ру», где также указаны даты жизни артиста: 5 сентября 1975 года – 20 февраля 2026 года.

Михаил Синтин прославился ролями в популярных российских сериалах, среди которых «Реальные пацаны», «Женская версия» и «Чего хотят женщины». После тяжелой болезни он завершил актерскую карьеру и в 2021 году начал работу на радио Национальной службы новостей.

На новом месте Синтин стал театральным обозревателем и критиком, а в 2024 году запустил авторскую передачу «Вешалка Синтина». У артиста остались четверо детей.