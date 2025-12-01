  • Новость часаМИД разъяснил ограничения безвизового въезда для граждан Китая
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кремль дал оценку атаке на танкеры у берегов Турции в Черном море
    Подростков предложили наказывать за насилие по-взрослому
    Вяльбе назвала неприемлемым поступок лыжника Большунова
    Путин отменил визы для граждан Китая
    В Новой Москве после взрыва полностью сгорел автомобиль
    Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговоры
    МИД отреагировал на заявление адмирала НАТО об ударах по России
    Теплый ноябрь назвали угрозой урожаю в 2026 году
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    9 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Кто не уважает свои истории, будет жить в чужих

    Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.

    4 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    10 комментариев
    1 декабря 2025, 14:50 • В мире

    Переговоры США и Украины превратились в «междусобойчик жителей Майами»

    Переговоры США и Украины превратились в «междусобойчик жителей Майами»
    @ REUTERS/Eva Marie Uzcategui

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Рафаэль Фахрутдинов

    «Переговоры были жесткими, но очень конструктивными» – так СМИ охарактеризовали прошедшую в воскресенье встречу американской и украинской делегаций в Майами, которые возглавляли Марко Рубио и Рустем Умеров. Стороны обсудили среди прочего фактический отказ Киева от вступления в НАТО. Однако в экспертной среде переговоры уже охарактеризовали как «флоридский междусобойчик». Что стало причиной таких оценок?

    Дональд Трамп назвал коррупционный скандал на Украине «сложной проблемой», которая затрудняет процесс мирного урегулирования конфликта. «Это определенно не помогает им (украинской стороне) … Но есть хороший шанс, что мы сможем заключить сделку», – сказал глава Белого дома.

    Напомним, в начале ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции «Мидас» в области энергетики. 28 ноября прошли обыски на работе и дома у главы офиса украинского президента Андрея Ермака. После этого он подал в отставку. Газета ВЗГЛЯД писала, что это означает для Владимира Зеленского.

    Ранее Ермак возглавлял украинскую делегацию на переговорах с США. Его увольнение произошло за день до предполагаемой поездки в Майами для встречи с командой Трампа. В этой связи на нее в качестве главы переговорщиков со стороны Украины отправился секретарь СНБО Рустем Умеров. Впрочем, и этот чиновник засветился в громких разоблачениях о коррупции в украинской верхушке.

    Как бы то ни было, во встрече, которая состоялась 30 ноября в гольф-клубе Shell Bay Club, приняли участие с украинской стороны – помимо Умерова – первый замглавы МИД Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, а также сотрудники разведки, а от США: госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и бизнесмен, зять американского лидера Джаред Кушнер.

    Как сообщают источники CNN, переговоры делегаций были «жесткими, но очень конструктивными». Двумя главными спорными вопросами стали возможные ограничения на вступление Украины в НАТО, а также территории. Axios отмечает, что американская сторона настаивает на уступках со стороны Киева ради заключения мирных соглашений. По информации The Wall Street Journal, стороны также рассмотрели график проведения выборов в стране.

    По завершении переговоров Умеров назвал их «продуктивными и успешными». «Мы обсудили все важные для Украины вопросы, и США оказали нам огромную поддержку», – сказал он. Глава украинской делегации добавил, что встреча стала продолжением переговоров Вашингтона и Киева в Женеве, по итогам которых стороны, в частности, подготовили обновленный рамочный документ.

    Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. По мнению эксперта РСМД Алексея Наумова, американская стратегия в деле переговоров с Киевом «вовсе не пророссийская». «Я бы назвал ее проукраинской, но именно с американской точки зрения. США полагают, что без них Украина не выстоит – это правда. Соответственно, США формулируют те условия мира, которые они считают приемлемыми: сюда входит, например, отказ Киева от НАТО», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Таким образом, американцы как бы говорят украинцам: «Дайте нам представлять ваши интересы в разговоре с Россией, мы не сдадим ваш суверенитет и обеспечим лучшие возможные условия сделки. Для этого нам нужна ваша готовность пойти на такие уступки, взамен мы получим что-то от русских», – считает политолог. По прогнозам Наумова, в случае отказа Украину ждут более тяжелые условия и ухудшение переговорной позиции.

    В экспертном сообществе отмечают: нынешние переговоры американской и украинской делегаций оказались своего рода «флоридским междусобойчиком». Как иронично заметил военкор Александр Коц,

    «никогда еще переговоры для главы СНБО не были так близки к дому».

    Он напомнил, что, по данным украинского Центра по борьбе с коррупцией, семья Умерова владеет тремя квартирами и четырьмя виллами во Флориде. «Согласно декларациям Умерова, его жена Лейла Умерова с 1 октября 2019 года арендует квартиру площадью 137,4 кв. м во Флориде. Этой квартирой пользуются также сам секретарь СНБО и трое его детей. Лейла зарегистрирована еще в одной квартире площадью 134,5 кв. м в том же штате. В третьей квартире во Флориде зарегистрировался отец украинского политика – Энвер Умеров. Также в сообщении фигурирует имя брата экс-министра обороны Аслана Омера Киримлы», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    «Умеров напрямую «замазан» в поставках «паленых» бронежилетов на фронт. Но у американского НАБУ к нему претензий нет. И этот человек представляет Украину на судьбоносных переговорах. Совпадение? Не думаю», – рассуждает Коц. Примечательна еще одна деталь: Рубио, присутствовавший на встрече, уроженец Майами, с 2011 года являлся сенатором США от штата Флорида, добавил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он указал, что для разговора был выбран не Белый дом или Госдеп, а зал в гольф-клубе, который принадлежит Уиткоффу. «Американская сторона не шибко готовилась к визиту украинской группы. Место не предполагает уважительного отношения к партнеру», – считает эксперт. Впрочем, такое отношение отвечает репутации переговорщиков от Украины. Ткаченко напомнил сцену из советского мультфильма: «Пошлите лучших из лучших. / Лучшие из лучших зализывают раны. / Тогда пошлите лучших из худших». «То есть

    до Майами доехали лучшие из худших.

    Умеров фигурирует в антикоррупционном скандале. Кислица, прежде занимавший пост представителя Украины при ООН, неконструктивен и едва ли подходит для ведения переговоров. Но у Зеленского просто нет других кандидатов, кто мог бы вести диалог с Вашингтоном: одни уже начали разбегаться из его лагеря, другие – демонстрируют оппозиционность. Он собрал тех, кто наиболее лоялен к нему. Вместе с тем эти люди явно не отличаются умом, ведь корабль тонет, и сейчас самое время с него спрыгивать», – детализировал политолог.

    По его оценкам, у США есть свои доводы вести переговоры с украинскими чиновниками, которые «горят на коррупции». «Сначала все шло своим чередом: Трамп призывал к урегулированию конфликта, Москва говорила о своей готовности, но с учетом своих интересов, Киев тоже реагировал на американские заявления. Но десять дней назад что-то произошло, в результате чего Вашингтон активизировал свои усилия и ускорил переговорные процессы», – напомнил спикер.

    По его мнению, это связано с тем, что Белый дом получил сведения о приближающемся конце проекта «Украина». «Запад, как правило, отказывается от актива, когда тот окончательно испорчен. Возможно, действующие в Киеве американские разведчики – как официальные, так и неофициальные – пришли к выводу, что «машина» скоро рухнет, и поэтому нужно фиксировать сделку уже сейчас», – допустил аналитик.

    «Я думаю, что нынешние украинские переговорщики, с которыми США ведут диалог, – это те, кто должен позволить Штатам выйти из конфликта с меньшими потерями. Руководство Украины не в том состоянии, когда оно может выдвигать какие-то условия или торговаться. Поскольку переговоры не обернулись очередным скандалом, то, похоже, американцы донесли до своих собеседников идею относительно урегулирования», – полагает Ткаченко.

    «Коррупция на Украине на данном этапе выгодна Вашингтону. Администрация Трампа использует эту тему как средство давления на украинскую власть. Так что соответствующие сетования президента США – не более, чем дополнительный инструмент для склонения Киева в нужную американцам сторону. Глава Белого дома рассматривает европейских и украинских партнеров как подчиненных, которых надо держать в заведомо ущербном положении. Исходя из этой доктрины и будет строиться вся переговорная тактика США», – отметил в свою очередь политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его оценкам, в ходе переговоров американской и украинской делегаций во Флориде пока не закладывается четкой конструкции будущего мирного соглашения. «При этом в некотором смысле стороны действуют в логике российской парадигмы.

    Москва была первым и в какие-то периоды единственным участником конфликта, настаивающим на запуске дипломатического трека»,

    – напомнил он. «Россия постоянно указывает, что спецоперация стала крайним, но необходимым инструментом для ликвидации угроз. При этом, как мы видим, для Киева и его евроатлантических партнеров боевые действия являются самоцелью. Сейчас же Белый дом и Банковая позиционируют встречу во Флориде как условно обнадеживающую, поскольку она показывает номинальное стремление сторон к дипломатии», – пояснил эксперт.

    «Можно сказать, что сам факт проведения встречи во Флориде на данном этапе важнее, чем ее результаты. Координация переговоров с Россией, в том числе анонсированный визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву, нужны еще и для того, чтобы убедить западных игроков в стремлении российской стороны к миру и отсутствии агрессивных геополитических планов», – предположил Скачко.

    Напомним, в Кремле уже подтвердили, что российско-американские контакты состоятся 2 декабря. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в понедельник Владимир Путин также проведет непубличные совещания в свете подготовки к встречам с переговорщиками от США.

    Главное
    Российские войска освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском
    Израиль объявил о разработке лазерной ПВО «Железный луч»
    США резко увеличили производство ракет
    В Тбилиси обвинили Би-би-си в «оскорблении грузинского общества»
    Петербург обошел Москву по стоимости проезда на общественном транспорте
    Стало известно о перебоях в работе мессенджера WhatsApp
    Умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина

    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Перейти в раздел

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Перейти в раздел

    Переговоры США и Украины превратились в «междусобойчик жителей Майами»

    «Переговоры были жесткими, но очень конструктивными» – так СМИ охарактеризовали прошедшую в воскресенье встречу американской и украинской делегаций в Майами, которые возглавляли Марко Рубио и Рустем Умеров. Стороны обсудили среди прочего фактический отказ Киева от вступления в НАТО. Однако в экспертной среде переговоры уже охарактеризовали как «флоридский междусобойчик». Что стало причиной таких оценок? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации