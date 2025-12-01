Переговоры США и Украины превратились в «междусобойчик жителей Майами»

Tекст: Анастасия Куликова,

Рафаэль Фахрутдинов

Дональд Трамп назвал коррупционный скандал на Украине «сложной проблемой», которая затрудняет процесс мирного урегулирования конфликта. «Это определенно не помогает им (украинской стороне) … Но есть хороший шанс, что мы сможем заключить сделку», – сказал глава Белого дома.

Напомним, в начале ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции «Мидас» в области энергетики. 28 ноября прошли обыски на работе и дома у главы офиса украинского президента Андрея Ермака. После этого он подал в отставку. Газета ВЗГЛЯД писала, что это означает для Владимира Зеленского.

Ранее Ермак возглавлял украинскую делегацию на переговорах с США. Его увольнение произошло за день до предполагаемой поездки в Майами для встречи с командой Трампа. В этой связи на нее в качестве главы переговорщиков со стороны Украины отправился секретарь СНБО Рустем Умеров. Впрочем, и этот чиновник засветился в громких разоблачениях о коррупции в украинской верхушке.

Как бы то ни было, во встрече, которая состоялась 30 ноября в гольф-клубе Shell Bay Club, приняли участие с украинской стороны – помимо Умерова – первый замглавы МИД Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, а также сотрудники разведки, а от США: госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и бизнесмен, зять американского лидера Джаред Кушнер.

Как сообщают источники CNN, переговоры делегаций были «жесткими, но очень конструктивными». Двумя главными спорными вопросами стали возможные ограничения на вступление Украины в НАТО, а также территории. Axios отмечает, что американская сторона настаивает на уступках со стороны Киева ради заключения мирных соглашений. По информации The Wall Street Journal, стороны также рассмотрели график проведения выборов в стране.

По завершении переговоров Умеров назвал их «продуктивными и успешными». «Мы обсудили все важные для Украины вопросы, и США оказали нам огромную поддержку», – сказал он. Глава украинской делегации добавил, что встреча стала продолжением переговоров Вашингтона и Киева в Женеве, по итогам которых стороны, в частности, подготовили обновленный рамочный документ.

Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. По мнению эксперта РСМД Алексея Наумова, американская стратегия в деле переговоров с Киевом «вовсе не пророссийская». «Я бы назвал ее проукраинской, но именно с американской точки зрения. США полагают, что без них Украина не выстоит – это правда. Соответственно, США формулируют те условия мира, которые они считают приемлемыми: сюда входит, например, отказ Киева от НАТО», – написал он в своем Telegram-канале.

«Таким образом, американцы как бы говорят украинцам: «Дайте нам представлять ваши интересы в разговоре с Россией, мы не сдадим ваш суверенитет и обеспечим лучшие возможные условия сделки. Для этого нам нужна ваша готовность пойти на такие уступки, взамен мы получим что-то от русских», – считает политолог. По прогнозам Наумова, в случае отказа Украину ждут более тяжелые условия и ухудшение переговорной позиции.

В экспертном сообществе отмечают: нынешние переговоры американской и украинской делегаций оказались своего рода «флоридским междусобойчиком». Как иронично заметил военкор Александр Коц,

«никогда еще переговоры для главы СНБО не были так близки к дому».

Он напомнил, что, по данным украинского Центра по борьбе с коррупцией, семья Умерова владеет тремя квартирами и четырьмя виллами во Флориде. «Согласно декларациям Умерова, его жена Лейла Умерова с 1 октября 2019 года арендует квартиру площадью 137,4 кв. м во Флориде. Этой квартирой пользуются также сам секретарь СНБО и трое его детей. Лейла зарегистрирована еще в одной квартире площадью 134,5 кв. м в том же штате. В третьей квартире во Флориде зарегистрировался отец украинского политика – Энвер Умеров. Также в сообщении фигурирует имя брата экс-министра обороны Аслана Омера Киримлы», – написал военкор в своем Telegram-канале.

«Умеров напрямую «замазан» в поставках «паленых» бронежилетов на фронт. Но у американского НАБУ к нему претензий нет. И этот человек представляет Украину на судьбоносных переговорах. Совпадение? Не думаю», – рассуждает Коц. Примечательна еще одна деталь: Рубио, присутствовавший на встрече, уроженец Майами, с 2011 года являлся сенатором США от штата Флорида, добавил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Он указал, что для разговора был выбран не Белый дом или Госдеп, а зал в гольф-клубе, который принадлежит Уиткоффу. «Американская сторона не шибко готовилась к визиту украинской группы. Место не предполагает уважительного отношения к партнеру», – считает эксперт. Впрочем, такое отношение отвечает репутации переговорщиков от Украины. Ткаченко напомнил сцену из советского мультфильма: «Пошлите лучших из лучших. / Лучшие из лучших зализывают раны. / Тогда пошлите лучших из худших». «То есть

до Майами доехали лучшие из худших.

Умеров фигурирует в антикоррупционном скандале. Кислица, прежде занимавший пост представителя Украины при ООН, неконструктивен и едва ли подходит для ведения переговоров. Но у Зеленского просто нет других кандидатов, кто мог бы вести диалог с Вашингтоном: одни уже начали разбегаться из его лагеря, другие – демонстрируют оппозиционность. Он собрал тех, кто наиболее лоялен к нему. Вместе с тем эти люди явно не отличаются умом, ведь корабль тонет, и сейчас самое время с него спрыгивать», – детализировал политолог.

По его оценкам, у США есть свои доводы вести переговоры с украинскими чиновниками, которые «горят на коррупции». «Сначала все шло своим чередом: Трамп призывал к урегулированию конфликта, Москва говорила о своей готовности, но с учетом своих интересов, Киев тоже реагировал на американские заявления. Но десять дней назад что-то произошло, в результате чего Вашингтон активизировал свои усилия и ускорил переговорные процессы», – напомнил спикер.

По его мнению, это связано с тем, что Белый дом получил сведения о приближающемся конце проекта «Украина». «Запад, как правило, отказывается от актива, когда тот окончательно испорчен. Возможно, действующие в Киеве американские разведчики – как официальные, так и неофициальные – пришли к выводу, что «машина» скоро рухнет, и поэтому нужно фиксировать сделку уже сейчас», – допустил аналитик.

«Я думаю, что нынешние украинские переговорщики, с которыми США ведут диалог, – это те, кто должен позволить Штатам выйти из конфликта с меньшими потерями. Руководство Украины не в том состоянии, когда оно может выдвигать какие-то условия или торговаться. Поскольку переговоры не обернулись очередным скандалом, то, похоже, американцы донесли до своих собеседников идею относительно урегулирования», – полагает Ткаченко.

«Коррупция на Украине на данном этапе выгодна Вашингтону. Администрация Трампа использует эту тему как средство давления на украинскую власть. Так что соответствующие сетования президента США – не более, чем дополнительный инструмент для склонения Киева в нужную американцам сторону. Глава Белого дома рассматривает европейских и украинских партнеров как подчиненных, которых надо держать в заведомо ущербном положении. Исходя из этой доктрины и будет строиться вся переговорная тактика США», – отметил в свою очередь политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

По его оценкам, в ходе переговоров американской и украинской делегаций во Флориде пока не закладывается четкой конструкции будущего мирного соглашения. «При этом в некотором смысле стороны действуют в логике российской парадигмы.

Москва была первым и в какие-то периоды единственным участником конфликта, настаивающим на запуске дипломатического трека»,

– напомнил он. «Россия постоянно указывает, что спецоперация стала крайним, но необходимым инструментом для ликвидации угроз. При этом, как мы видим, для Киева и его евроатлантических партнеров боевые действия являются самоцелью. Сейчас же Белый дом и Банковая позиционируют встречу во Флориде как условно обнадеживающую, поскольку она показывает номинальное стремление сторон к дипломатии», – пояснил эксперт.

«Можно сказать, что сам факт проведения встречи во Флориде на данном этапе важнее, чем ее результаты. Координация переговоров с Россией, в том числе анонсированный визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву, нужны еще и для того, чтобы убедить западных игроков в стремлении российской стороны к миру и отсутствии агрессивных геополитических планов», – предположил Скачко.

Напомним, в Кремле уже подтвердили, что российско-американские контакты состоятся 2 декабря. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в понедельник Владимир Путин также проведет непубличные совещания в свете подготовки к встречам с переговорщиками от США.