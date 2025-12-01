Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.7 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом 2 декабря
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом состоятся во второй половине дня 2 декабря в Москве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Встреча российского президента Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом пройдет во второй половине дня 2 декабря, передает ТАСС.
Данную информацию подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, добавив: «Встреча с Уиткоффом планируется на завтра. Он, собственно, сам вчера об этом сказал».
Песков уточнил, что переговоры намечены на вторую половину дня. Также представитель Кремля сообщил, что сегодня у президента России состоятся несколько закрытых совещаний, посвященных подготовке к российско-американским контактам, которые намечены на завтра.
Он также подтвердил, что кадры начала встречи будут опубликованы. По поводу возможных заявлений по ее итогам Песков сказал: «Посмотрим».
Ранее Песков подтвердил, что спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни до отъезда президента России в Индию.
Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что встреча Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным ожидается в Москве и участие в ней может принять Джаред Кушнер.
Трамп рассказал о направлении своего спецпосланника в Москву для переговоров с Путиным по урегулированию конфликта на Украине.