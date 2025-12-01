Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом 2 декабря

Tекст: Елизавета Шишкова

Встреча российского президента Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом пройдет во второй половине дня 2 декабря, передает ТАСС.

Данную информацию подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, добавив: «Встреча с Уиткоффом планируется на завтра. Он, собственно, сам вчера об этом сказал».

Песков уточнил, что переговоры намечены на вторую половину дня. Также представитель Кремля сообщил, что сегодня у президента России состоятся несколько закрытых совещаний, посвященных подготовке к российско-американским контактам, которые намечены на завтра.

Он также подтвердил, что кадры начала встречи будут опубликованы. По поводу возможных заявлений по ее итогам Песков сказал: «Посмотрим».

Ранее Песков подтвердил, что спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни до отъезда президента России в Индию.

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что встреча Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным ожидается в Москве и участие в ней может принять Джаред Кушнер.

Трамп рассказал о направлении своего спецпосланника в Москву для переговоров с Путиным по урегулированию конфликта на Украине.