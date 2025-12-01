WSJ заявила, что США и Украина не решили вопрос гарантий для Киева

По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.5 комментариев
WSJ: Вопрос гарантий для Украины остался нерешенным после переговоров во Флориде
Вопрос предоставления гарантий безопасности Киеву со стороны Запада не был решен по итогам переговоров США и Украины во Флориде, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника высокого ранга.
По данным Wall Street Journal, «ключевые вопросы остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности для Украины от США и Запада», передает РИА «Новости».
Кроме того, газета отмечает, что на переговорах во Флориде обсуждалась возможность территориальных обменов между Россией и Украиной. Среди других тем, пишет издание, остается вопрос о том, будет ли Россия настаивать на международном признании новых регионов, воссоединившихся с ней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская и американская делегации провели встречу во Флориде, которую глава украинской делегации Рустем Умеров назвал успешной и продуктивной.
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио отметил, что Вашингтон реалистично относится к сложности переговорного процесса по регулированию ситуации на Украине. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не собирается устанавливать для России крайние сроки по завершению конфликта и считает, что украинское урегулирование не является главным вопросом для Соединённых Штатов.