По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.5 комментариев
Умеров счел переговоры с США по Украине успешными
Встреча украинской и американской делегаций во Флориде по вопросам урегулирования ситуации на Украине была «успешной и продуктивной», заявил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
«В Женеве была успешная встреча, и сегодня этот успех развивается», – приводит слова Умерова ТАСС.
Умеров назвал переговоры «успешными и продуктивными», подчеркнув, что стороны обсудили все ключевые вопросы, важные для Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США реалистично смотрят на сложность процесса переговоров по Украине. Источник Agence France-Presse заявил, что США видят себя исключительно как посредников, а не как сторону, поддерживающую Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что параметры американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, скорректированные после консультаций в Женеве, поступили в Москву.