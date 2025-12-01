Axios: Переговоры США и Украины были трудными из-за территориальных вопросов

Tекст: Вера Басилая

По данным портала Axios, консультации между представителями США и Украины, прошедшие в воскресенье во Флориде, носили напряженный и сложный характер, основной акцент был сделан на территориальных разногласиях, передает ТАСС.

По словам украинских чиновников, переговоры были сложными, но при этом продуктивными. Обсуждался вопрос о том, где может пройти фактическая граница между Украиной и Россией в случае урегулирования.

Axios отмечает, что американская сторона настаивает на уступках со стороны Украины по территории ради заключения мирных соглашений. Источники подчеркивают, что обсуждение в основном было сосредоточено на контроле над территориями.

Во встрече участвовали госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, являющийся зятем Трампа. Украинскую делегацию возглавляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица.

Дональд Трамп прокомментировал итоги консультаций, заявив, что существуют «хорошие шансы» достичь договоренностей по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее во Флориде прошли переговоры США и Украины по украинскому урегулированию. Президент США Дональд Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговорный процесс.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров анонсировал работу над согласованием совместного рамочного решения.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что США реалистично оценивают сложность переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.