По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.
Киев после переговоров с США анонсировал работу над совместным рамочным решением
Умеров в США анонсировал работу над «совместным рамочным решением»
После переговоров с США по украинскому урегулированию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров анонсировал работу над согласованием совместного рамочного решения.
«Впереди – продолжение консультаций и работа над согласованием совместного рамочного решения», – приводит слова Умерова РИА «Новости».
Умеров отметил, что переговоры с Соединенными Штатами продвигаются, и есть существенное сближение позиций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава украинской делегации Умеров назвал встречу с американскими представителями во Флориде успешной и продуктивной. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что США реалистично оценивают сложность переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.