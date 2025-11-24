  • Новость часаРоссийские ПВО уничтожили 40 украинских дронов за шесть часов
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    Игорь Макаров Игорь Макаров Смена повестки G20 подрывает монопольные позиции Запада

    Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем плох и чем хорош цифровой рубль

    Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.

    24 ноября 2025, 22:25 • Общество

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость?

    Российские войска в Запорожской области в понедельник освободили населенный пункт Затишье и на плечах противника вышли к окраинам Гуляйполя. Таким образом, штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской армии (Уссурийск) вплотную подошли к историческому центру «махновщины» – городу Гуляйполе, готовясь освободить его от оккупации ВСУ и нанести противнику решающий удар на данном направлении.

    В боях за Затишье бойцов 114-го полка не смогли остановить ни контратаки противника, ни хорошо укрепленная линия обороны с противотанковыми рвами, тетраэдрами и огневыми точками. Противник потерял свыше двух рот живой силы и более 20 единиц техники.

    Группировка «Восток» со вчерашнего дня накатывает на Гуляйполе с востока через Затишье и с северо-востока от Ровнополья. Также давление осуществляется с юга, то есть от так называемой «старой» линии боевого соприкосновения от Марфополя и Дорожнянки. Эту группировку уже неформально называют «дальневосточным экспрессом», потому что, как уже было сказано, ее основу составляет базирующаяся в Уссурийске 5-я армия и ряд частей из Бурятии.

    Нарастает и кризис логистики ВСУ. Воинам-дальневосточникам севернее Гуляйполя удалось быстро форсировать реку Гайчур и закрепиться на ее западном берегу, где располагалась недостаточно обеспеченная живой силой новая линия укреплений противника. В последние два дня по берегам реки были освобождены села Новое Запорожье и Радостное. В освобождении Нового Запорожья, кстати, бойцам помогло знание бурятского языка.

    Противник, видимо, ожидал после занятия российскими войсками села Даниловка на реке Гайчур движения напрямую от него на запад на Терноватое. Но российские войска двинулись по берегам Гайчура на юг прямо на Гуляйполе, просто сворачивая с фланга оборонительную линию ВСУ, которая располагалась там фронтом на восток.

    Севернее непосредственно оперативной зоны Гуляйполя в воскресенье были заняты села Тихое и Отрадное. Причем в Тихом противник выдавлен целиком из этой зоны за реку Волчью, а занятие Отрадного открывает прямой путь на крупный населенный пункт Покровское, которое ранее составляло общую оборонительную линию с Гуляйполем.

    К понедельнику ВС РФ уже вышли к еще одному местному населенному пункту – Доброполью (не путать с Добропольем, которое севернее Красноармейска). Таким образом, трасса на Покровское перерезана уже несколько дней, а дороги на северо-запад и запад из Гуляйполя активно обрабатываются FPV-дронами, противник несет ежедневные потери в автотранспорте.

    Этот фланговый маневр в сочетании с быстрыми темпами движения 114-го мотострелкового полка с восточного направления и привел к параличу обороны противника в предместьях Гуляйполя. Еще со времен так называемого «контрнаступа» ВСУ в 2023 году Гуляйполе активно укреплялось как основная опорная и логистическая позиция противника на этом направлении. Но после того как части из Бурятии с наскока прошли Затишье и передовые стационарные укрепления противника к востоку от города, ВСУ придется отходить целиком за реку Гайчур. А отход за реку, при учете того, что она уже форсирована ВС РФ выше по течению, будет означать фактическую сдачу города.

    Кризис обороны противника на этом направлении начался несколько дней назад, но в тот момент было сложно увидеть его реальный масштаб. Оборонительная стратегия ВСУ опиралась здесь на бетонные укрепления, вытянутые аж к Великой Новоселке, которую ВС РФ освободили еще в январе. Чем дальше на запад продвигались российские войска, тем меньше укреплений противника попадалось на пути.

    Кроме того,  дефицит живой силы у ВСУ приводил к тому, что даже имевшиеся укрепления и линии окопов не насыщались. ВСУ стремятся заполнить пустоту пространства беспилотниками, но эта тактика тоже стала терять свою эффективность, поскольку беспилотники все-таки управляются людьми. Местонахождение операторов БПЛА вычислялось, и расчеты уничтожались.

    В результате «дальневосточный экспресс» в считанные дни разрушил оборонительные порядки противника по направлению к Гуляйполю. Особую роль в этом сыграл и эффективный фланговый маневр, который не позволил ВСУ зафиксировать линию боевого соприкосновения по реке Гайчур, как они, видимо, изначально планировали.

    Столь быстрый темп продвижения российской группировки не является самоцелью. Передвижение рывками через открытое пространство от села к селу было ситуативным решением командования, поскольку эта тактика не давала противнику передохнуть и стабилизировать ситуацию на местности. В результате ВСУ просто откатывались на запад, неся большие потери, без шансов на то, чтобы закрепиться на новом рубеже обороны.

    Фактически получилось, что связной обороны у противника где-то полторы недели назад просто не стало. Остались лишь хаотичные попытки удерживать населенные пункты малыми силами и беспилотниками, что, как выяснилось, больше не работает.

    Не стоит забегать вперед и называть это обрушением фронта (пусть и локальным), поскольку противник еще сохраняет возможность контролировать часть Гуляйполя за рекой Гайчур. Однако отход за реку и быстро движение дальневосточников на западном берегу к Доброполью и Варваровке делают оборону Гуляйполя бессмысленной.

    Дальше хаос обороны противника только будет нарастать, поскольку западнее Гуляйполя вплоть до Орехова противнику крайне сложно организовать какую-либо связную защитную линию. Вообще потеря непрерывности линии боевого соприкосновения с опорой на крупные населенные пункты – худшее, что могло случиться с ВСУ на этом направлении.

    Примечательно, что и в районе Орехова в последние несколько дней возобновились маневренные действия. Российские войска подошли через старую оборонительную линию к Новоданиловке с юга. Есть движение и западнее к Новоандреевке. Этот маневр позволяет говорить о возможном охвате Орехова с западного направления, чтобы избежать прямого столкновения с двумя крупными опорниками восточнее города, перед Малой Токмачкой.

    В ближайшей перспективе после сворачивания фронта ВСУ от Гуляйполя на запад можно будет говорить о тактическом окружении Орехова. Наладить же что-то связное вокруг как Гуляйполя, так и Орехова противник уже вряд ли сможет не только из-за тотального отсутствия резервов (они спешно перебрасываются почему-то под Купянск, по-видимому, из политических соображений), но и из-за очень быстрого темпа продвижения ВС РФ.

    Окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в Вашингтон
    Си Цзиньпин назвал возвращение Тайваня частью послевоенного порядка
    Колесник: Брать наш боевой корабль на таран у Британии не хватит духу
    В Тбилиси обвинили европейские фонды в разжигании ненависти к арабским инвестициям
    Глава МИД Литвы призвал срочно конфисковать российские активы
    Брижит Бардо госпитализировали во Франции
    В РАН опровергли запрет слова «жопа»

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Если восемь лет назад доходы бюджета делились 50 на 50, то теперь 70 на 30, заявили в ФНС. Сырьевой российскую экономику теперь не назовешь так однозначно. Что изменилось? Подробности

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Европа предложила абсурдный план урегулирования на Украине

    Европа пытается выиграть время. По мнению экспертов, именно поэтому представители ЕС и Британии разработали встречный план по украинскому урегулированию. Так, территориальные переговоры предлагается вести по текущей линии боевого соприкосновения и после прекращения огня, а вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса. Зачем ЕС понадобился очередной нереализуемый план? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными словами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • Православный календарь на 2026 год: главные праздники и посты для верующих

      Издательство Московской Патриархии опубликовало официальный православный календарь на 2026 год с датами всех церковных праздников и постов, которые будут определять духовную жизнь миллионов верующих в России.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

