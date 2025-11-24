«Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

Tекст: Евгений Крутиков

Российские войска в Запорожской области в понедельник освободили населенный пункт Затишье и на плечах противника вышли к окраинам Гуляйполя. Таким образом, штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской армии (Уссурийск) вплотную подошли к историческому центру «махновщины» – городу Гуляйполе, готовясь освободить его от оккупации ВСУ и нанести противнику решающий удар на данном направлении.

В боях за Затишье бойцов 114-го полка не смогли остановить ни контратаки противника, ни хорошо укрепленная линия обороны с противотанковыми рвами, тетраэдрами и огневыми точками. Противник потерял свыше двух рот живой силы и более 20 единиц техники.

Группировка «Восток» со вчерашнего дня накатывает на Гуляйполе с востока через Затишье и с северо-востока от Ровнополья. Также давление осуществляется с юга, то есть от так называемой «старой» линии боевого соприкосновения от Марфополя и Дорожнянки. Эту группировку уже неформально называют «дальневосточным экспрессом», потому что, как уже было сказано, ее основу составляет базирующаяся в Уссурийске 5-я армия и ряд частей из Бурятии.

Нарастает и кризис логистики ВСУ. Воинам-дальневосточникам севернее Гуляйполя удалось быстро форсировать реку Гайчур и закрепиться на ее западном берегу, где располагалась недостаточно обеспеченная живой силой новая линия укреплений противника. В последние два дня по берегам реки были освобождены села Новое Запорожье и Радостное. В освобождении Нового Запорожья, кстати, бойцам помогло знание бурятского языка.

Противник, видимо, ожидал после занятия российскими войсками села Даниловка на реке Гайчур движения напрямую от него на запад на Терноватое. Но российские войска двинулись по берегам Гайчура на юг прямо на Гуляйполе, просто сворачивая с фланга оборонительную линию ВСУ, которая располагалась там фронтом на восток.

Севернее непосредственно оперативной зоны Гуляйполя в воскресенье были заняты села Тихое и Отрадное. Причем в Тихом противник выдавлен целиком из этой зоны за реку Волчью, а занятие Отрадного открывает прямой путь на крупный населенный пункт Покровское, которое ранее составляло общую оборонительную линию с Гуляйполем.

К понедельнику ВС РФ уже вышли к еще одному местному населенному пункту – Доброполью (не путать с Добропольем, которое севернее Красноармейска). Таким образом, трасса на Покровское перерезана уже несколько дней, а дороги на северо-запад и запад из Гуляйполя активно обрабатываются FPV-дронами, противник несет ежедневные потери в автотранспорте.

Этот фланговый маневр в сочетании с быстрыми темпами движения 114-го мотострелкового полка с восточного направления и привел к параличу обороны противника в предместьях Гуляйполя. Еще со времен так называемого «контрнаступа» ВСУ в 2023 году Гуляйполе активно укреплялось как основная опорная и логистическая позиция противника на этом направлении. Но после того как части из Бурятии с наскока прошли Затишье и передовые стационарные укрепления противника к востоку от города, ВСУ придется отходить целиком за реку Гайчур. А отход за реку, при учете того, что она уже форсирована ВС РФ выше по течению, будет означать фактическую сдачу города.

Кризис обороны противника на этом направлении начался несколько дней назад, но в тот момент было сложно увидеть его реальный масштаб. Оборонительная стратегия ВСУ опиралась здесь на бетонные укрепления, вытянутые аж к Великой Новоселке, которую ВС РФ освободили еще в январе. Чем дальше на запад продвигались российские войска, тем меньше укреплений противника попадалось на пути.

Кроме того, дефицит живой силы у ВСУ приводил к тому, что даже имевшиеся укрепления и линии окопов не насыщались. ВСУ стремятся заполнить пустоту пространства беспилотниками, но эта тактика тоже стала терять свою эффективность, поскольку беспилотники все-таки управляются людьми. Местонахождение операторов БПЛА вычислялось, и расчеты уничтожались.

В результате «дальневосточный экспресс» в считанные дни разрушил оборонительные порядки противника по направлению к Гуляйполю. Особую роль в этом сыграл и эффективный фланговый маневр, который не позволил ВСУ зафиксировать линию боевого соприкосновения по реке Гайчур, как они, видимо, изначально планировали.

Столь быстрый темп продвижения российской группировки не является самоцелью. Передвижение рывками через открытое пространство от села к селу было ситуативным решением командования, поскольку эта тактика не давала противнику передохнуть и стабилизировать ситуацию на местности. В результате ВСУ просто откатывались на запад, неся большие потери, без шансов на то, чтобы закрепиться на новом рубеже обороны.

Фактически получилось, что связной обороны у противника где-то полторы недели назад просто не стало. Остались лишь хаотичные попытки удерживать населенные пункты малыми силами и беспилотниками, что, как выяснилось, больше не работает.

Не стоит забегать вперед и называть это обрушением фронта (пусть и локальным), поскольку противник еще сохраняет возможность контролировать часть Гуляйполя за рекой Гайчур. Однако отход за реку и быстро движение дальневосточников на западном берегу к Доброполью и Варваровке делают оборону Гуляйполя бессмысленной.

Дальше хаос обороны противника только будет нарастать, поскольку западнее Гуляйполя вплоть до Орехова противнику крайне сложно организовать какую-либо связную защитную линию. Вообще потеря непрерывности линии боевого соприкосновения с опорой на крупные населенные пункты – худшее, что могло случиться с ВСУ на этом направлении.

Примечательно, что и в районе Орехова в последние несколько дней возобновились маневренные действия. Российские войска подошли через старую оборонительную линию к Новоданиловке с юга. Есть движение и западнее к Новоандреевке. Этот маневр позволяет говорить о возможном охвате Орехова с западного направления, чтобы избежать прямого столкновения с двумя крупными опорниками восточнее города, перед Малой Токмачкой.

В ближайшей перспективе после сворачивания фронта ВСУ от Гуляйполя на запад можно будет говорить о тактическом окружении Орехова. Наладить же что-то связное вокруг как Гуляйполя, так и Орехова противник уже вряд ли сможет не только из-за тотального отсутствия резервов (они спешно перебрасываются почему-то под Купянск, по-видимому, из политических соображений), но и из-за очень быстрого темпа продвижения ВС РФ.