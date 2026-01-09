Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.17 комментариев
Минобороны Сирии ввело режим прекращения огня в Алеппо
В Сирии введен режим прекращения огня в Алеппо для деэскалации ситуации, сообщило министерство обороны страны.
Минобороны объявило о прекращении огня в районе Шейх Максуд, Ашрафие и Бани Зейд в Алеппо с целью снижения накала обстановки и подготовки к восстановлению правопорядка, передает агентство SANA.
«Из-за глубокой обеспокоенности за безопасность мирного населения города Алеппо и во избежание любой эскалации военных действий в жилых районах Министерство обороны объявляет о прекращении огня в районах Шейх Максуд, Ашрафие и Бани Зейд в городе Алеппо, вступающем в силу с 03.00 (4.00 мск) после полуночи», – приводит агентство выдержку из заявления оборонного ведомства.
Министерство потребовало от вооруженных группировок в вышеперечисленных районах покинуть территорию 03.00 до 09.00 утра пятницы. Оно позволило боевикам иметь при себе личное легкое оружие, а Сирийская арабская армия обязалась сопровождать их и обеспечивать их безопасное передвижение до тех пор, пока они не достигнут северо-восточных районов страны.
Министерство подчеркнуло: мера направлена на прекращение военного положения в этих районах, создание условий для верховенства закона и работы официальных институтов, а также на предоставление жителям, вынужденным покинуть свои дома, вернуться и возобновить нормальную жизнь в безопасности и стабильности.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо в конце декабря. В начале января сообщалось, что военная техника Израиля вошла в деревню на юге Сирии. Израиль и Сирия создали механизм координации для деэскалации.