Al Jazeera: Израильская армия вошла в деревню на юге Сирии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израильские военные машины зашли на территорию деревни Сайда-аль-Голан в Кунейтре, сообщает Al Jazeera. Это очередное нарушение суверенитета Сирии произошло на фоне переговоров между сирийской и израильской делегациями, которые проходят в Париже при посредничестве США, передает сирийское агентство SANA.

По данным SANA, возобновление переговоров демонстрирует приверженность Сирии восстановлению своих национальных прав. Израиль с момента свержения Башара Асада расширил зону контроля в Сирии и неоднократно наносил удары и совершал рейды на юге страны.

В течение последних месяцев израильские силы почти ежедневно проводят операции в южной части Сирии, особенно в провинции Кунейтра, где задерживают людей, устраивают блокпосты и разрушают земли, что вызывает протесты и недовольство местных жителей. За прошедший год Израиль совершил более 600 авиационных, беспилотных и артиллерийских атак по Сирии, что составляет примерно два удара в день, отмечает ACLED.

После ухода Асада Израиль объявил Договор о разъединении 1974 года, установивший буферную зону под контролем ООН, недействительным и начал продвигаться дальше на сирийскую территорию. Израиль оправдывает свои действия тем, что соглашение больше не действует, и продолжает проводить рейды, аресты и разведывательные полеты. Сирия на эти действия не отвечает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо. США выразили недовольство жесткими действиями Израиля против Сирии. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о намерении оставить войска Израиля в Сирии.