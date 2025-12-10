  • Новость часаСуд в ДНР приговорил бойца ВСУ к пожизненному сроку за расстрел пленных
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    13 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    6 комментариев
    10 декабря 2025, 20:56 • Новости дня

    Во Франции арестовано имущество Google по иску ее российской дочерней компании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания Google France получила приказ о немедленном аресте всех ее акций, сообщил партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян, которое ведет этот процесс.

    Арест был инициирован по решению французского суда 10 декабря 2025 года, передает ТАСС. По словам Зурабяна, эта мера связана с будущим рассмотрением дела по иску российской «дочки» – ООО «Гугл» к Google International LLC, являющейся материнской компанией. Арест акций Google France наложен в качестве обеспечительной меры.

    Такой шаг, как заявляет адвокат, должен предотвратить вероятные попытки компании Google инициировать процедуру банкротства своей французской структуры до вынесения решения по делу.

    Ранее Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google AI.

    9 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    Зеленский поставил условие для проведения выборов на Украине в течение 90 дней

    Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине в течение 60–90 дней

    Зеленский поставил условие для проведения выборов на Украине в течение 90 дней
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению выборов на Украине в течение 90 дней при условии, что Запад обеспечит безопасность хода голосования.

    Владимир Зеленский заявил, что всегда готов к проведению выборов на Украине, передает ТАСС.

    «Я завтра буду в Украине и жду предложений от партнеров и от наших депутатов о законодательных изменениях, чтобы провести выборы во время военного положения», – сказал он.

    «Я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60–90 дней Украина будет готова к проведению выборов», – добавил Зеленский.

    «Я всегда готов», – подчеркнул Зеленский, ранее отвечая журналистам итальянских изданий на вопрос по поводу слов президента США Дональда Трампа.

    Ранее Трамп заявлял, что Киев якобы использует боевые действия как предлог, чтобы не проводить выборы.

    Президентские полномочия Зеленского официально завершились 20 мая 2024 года, однако киевские власти объяснили отказ от проведения выборов военным положением. Они утверждают, что проведение голосования невозможно до окончания боевых действий.

    Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что Украина умалчивает о решении своего Конституционного суда от мая 2014 года, согласно которому президентский срок не может быть продлен. По словам Путина, срок Зеленского «истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что настало время проведения президентских выборов на Украине.

    Сообщалось, что американский план урегулирования украинского конфликта предусматривает, что Украина проведет выборы через 100 дней после утверждения этого плана.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, включая территориальные вопросы, но сейчас это невозможно юридически со стороны Киева.

    Комментарии (26)
    10 декабря 2025, 00:59 • Новости дня
    Постпред Украины при ООН пообещал России «дырку от бублика»
    Постпред Украины при ООН пообещал России «дырку от бублика»
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На заседании Совбеза ООН постпред Украины Андрей Мельник ответил отказом на территориальные уступки, процитировав фильм «Место встречи изменить нельзя» и сказав фразу на русском языке.

    Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности впервые произнес речь на русском языке, передает РИА «Новости». Он решительно отверг какие-либо территориальные уступки с стороны Киева.

    Мельник заявил: «Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам – дырку от бублика получите вы, а не Украину», – произнес дипломат по-русски, процитировав известную фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя».

    Затем представитель Украины перевел свою реплику на английский язык и пояснил, что бублик – это бейгл.

    Мельник ранее занимал должность украинского посла в Германии, а в апреле стал постпредом Украины в ООН. Он известен своими оскорблениями в адрес немецких политиков. Однажды он оскорбил канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой», а также послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера.


    Комментарии (29)
    10 декабря 2025, 11:56 • Видео
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 01:28 • Новости дня
    В Судане при посадке на военной базе разбился Ил-76

    В Судане при посадке на военной базе разбился Ил-76, весь экипаж погиб

    В Судане при посадке на военной базе разбился Ил-76
    @ Андрей Станавов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Судане при попытке посадки на военной авиабазе разбился транспортный самолет Ил-76, не выжил ни один из членов экипажа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на два военных источника.

    Военный грузовой самолет Ил-76 потерпел крушение при посадке на авиабазе «Осман Дигна» в Порт-Судане, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошёл после того, как у самолёта возникла техническая неисправность во время попытки приземлиться на побережье Красного моря.

    Один из военных источников, на которых ссылается агентство, рассказал: «Самолет Ил-76 упал после того, как пытался приземлиться на авиабазе «Осман Дигна» в городе у Красного моря Порт-Судан после того, как у него произошла техническая неисправность».

    Другой военный источник подтвердил, что все члены экипажа погибли в результате происшествия. Информации о точном количестве жертв и дополнительных деталях о ходе происшествия пока нет.

    Комментарии (5)
    10 декабря 2025, 13:14 • Новости дня
    В Москве высмеяли заявление Мельника о «дырке от бублика»

    Эксперты: Постпреду Украины при ООН Мельнику пригодится русский язык для общения со следователем

    В Москве высмеяли заявление Мельника о «дырке от бублика»
    @ Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У киевских властей был шанс доказать, что Украина – самостоятельное государство, но они предпочли «укреплять» нацию за счет коленопреклонения перед Западом. Теперь же политики прикрывают словоблудием преступления, сказали газете ВЗГЛЯД экс-сенаторы Андрей Климов и Константин Долгов. Ранее постпред Украины при ООН Андрей Мельник фразой о «дырке от бублика» отверг территориальные уступки.

    «Выступление Андрея Мельника в ООН, в ходе которого он использовал фразу о «дырке от бублика», – сотрясание воздуха и словоблудие, призванное прикрыть моральную и финансовую пустоту, а также военно-политическую бесперспективность руководства Украины», – считает Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике, экс-сенатор.

    Он напомнил про коррупционные скандалы в республике. «Украинская верхушка наживались миллиардами в крепкой валюте и делилась со своими европейскими подельниками – так называемой партией войны. Сейчас же представители Киева прикрывают праздной болтовней никчемные дела и свои преступления», – полагает собеседник.

    По его мнению, украинская сторона, говоря о «дырке от бублика», в некотором смысле также проецирует свои комплексы. «Киевские власти «профукали» свою страну. У них был исторический шанс доказать, что Украина – самостоятельное государство, но не получилось. Они «укрепляли» нацию за счет русофобии и коленопреклонения перед Западом», – напомнил собеседник.

    «В результате получился какой-то гибрид неолиберализма с неонацизмом. Руководство страны воскресило все отвратительные пороки западных цивилизаций и выдало это за свой исторический путь», – добавил Климов. Он отметил, что лучший выход для офиса Владимира Зеленского в нынешней ситуации – «капитулировать на условиях, которые предлагаются».

    Схожей точки зрения придерживается Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России, экс-сенатор. «Мельник в ООН – фигура временная. Его заявление не имеет никакого отношения к реальности, равно как и политической, дипломатической ценности», – подчеркнул он. При этом то, что дипломат практикует свой русский, говоря фразами из советских фильмов, – положительный момент. «Ему очень пригодятся знания русского языка, чтобы давать пояснения нашим следователям и прокурорам», – сыронизировал собеседник.

    Как бы то ни было, в последнее время украинская сторона особо остро демонстрирует неготовность к поиску путей урегулирования конфликта. «Власти страны своей твердолобой провоенной позицией сами себя вычеркивают из переговорного процесса», – указал Долгов, напомнив в этой связи критику со стороны Дональда Трампа. Примечателен здесь и призыв американского лидера провести президентские выборы на Украине.

    «Киевское руководство потеряет остатки фасада государственности, если продолжит линию на обструкцию мирного процесса и будет отказываться от выполнения логичных и законных условий России», – заключил спикер.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза заговорил на русском языке, который в его стране запрещают, и отверг территориальные уступки цитатой из фильма «Место встречи изменить нельзя».

    «Наши территории и наш суверенитет не продаются. Россия хочет, чтобы мы сдались. И мой ответ ей будет такой – дырку от бублика получите вы, а не Украину», – сказал он. Последнюю фразу он озвучил на русском языке, но потом перевел и на английский, назвав бублик «бейглом». Цитата из советского фильма «Место встречи изменить нельзя» в оригинале звучит так: «Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова!».

    «Украинского дипломата снова потянуло на еду», – иронично отметил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов. Напомним, в 2022 года, будучи послом Украины в Германии, Мельник сравнил Олафа Шольца, занимавшего на тот момент пост канцлера, с «обиженной ливерной колбасой». Позднее дипломат выразил сожаление по поводу этих слов.

    Позднее он же нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска. Кроме того, Мельник в интервью германским СМИ называл украинского националиста Степана Бандеру «борцом за свободу». Это при том, что в ФРГ законодательно запрещено прославление нацизма. Кроме того, он критиковал Берлин за «диету», на которую «посадили» Киев «в военном отношении».

    Комментарии (12)
    10 декабря 2025, 10:11 • Новости дня
    Москалькова осудила «удары в спину» командиру «Ахмата»
    Москалькова осудила «удары в спину» командиру «Ахмата»
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС,Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила в защиту командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова после волны критики в его адрес.

    В опубликованном в Telegram-канале заявлении Москалькова выразила сожаление из-за негативных высказываний, которые, по ее словам, распространяют о командире медийные личности в соцсетях.

    Москалькова особо подчеркнула вклад Алаудинова и его подчиненных: они, в частности, принимали участие в операции «Поток» в районе Суджи. Она напомнила, что с первых дней спецоперации командир «Ахмата» находится на передовой, не жалея жизни и здоровья.

    «Неприятно и горько наблюдать волну критики, развернувшуюся в соцсетях против Героя России, командира спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. Апти Аронович с первых дней, не жалея своей жизни и здоровья, стоит на передовой, защищая нашу страну и величие нашего государства», – подчеркнула Москалькова.

    Она добавила, что негативные публикации «буквально бьют в спину настоящему патриоту и защитнику Отечества», по ее мнению, они несправедливы и не заслужены. При этом Москалькова не стала раскрывать детали критики и имена ее авторов.

    Ранее Алаудинов заявил, что основной задачей российских вооруженных сил остается освобождение максимальной территории в ходе спецоперации на Украине.

    Кроме того, Алаудинов рассказал, что бойцы подразделения «Ахмат» не берут в плен иностранных наемников, их уничтожают, а к украинским военным проявляют избирательный подход при сдаче в плен.

    Комментарии (22)
    10 декабря 2025, 10:48 • Новости дня
    Лавров: Россия не собирается воевать с Европой, но готова ответить на враждебность
    Лавров: Россия не собирается воевать с Европой, но готова ответить на враждебность
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы, включая размещение иностранных воинских контингентов на Украине и экспроприацию российских активов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в Совете Федерации.

    Лавров акцентировал, что Россия не стремится к вооруженному конфликту с Европой: «Как подчеркивал президент (России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД), мы не собираемся воевать с Европой. У нас и мыслей таких нет». При этом министр отметил, что любые шаги, которые власти России сочтут враждебными, не останутся без реакции, передает РИА «Новости».

    Министр также прокомментировал позицию Евросоюза, заявив, что его руководство «в безнадежной политической слепоте тешит себя иллюзией так или иначе победить Россию». Лавров подчеркнул, что весь политический капитал Европы вложен в «войну с Россией руками и телами украинских граждан», однако, по мнению Москвы, такие действия не приведут к победе над Россией.

    Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что страны Востока становятся ареной появления новых военных альянсов, которые представляют дополнительные угрозы России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее. Российский лидер назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Комментарии (6)
    10 декабря 2025, 11:19 • Новости дня
    Лавров заявил о неизлечимой «животной русофобии» элиты Финляндии
    Лавров заявил о неизлечимой «животной русофобии» элиты Финляндии
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Элита Финляндии демонстрирует «животную русофобию», от которой не помогли излечиться долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

    Выступая в Совете Федерации, Лавров констатировал, что финская элита, по его мнению, так и не преодолела русофобских настроений, несмотря на многолетние добрососедские отношения между двумя странами, передает ТАСС.

    «Сегодня складывается впечатление, что долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной не помогли финским элитам излечиться от, прямо скажем, животной русофобии, которую они сейчас демонстрируют», – заявил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия теряет возможность строить дома и поддерживать производство из-за прекращения поставок российского леса.

    Экономика Юго-Восточной Финляндии переживает коллапс из-за разрыва экономических связей с Россией.

    Финляндия не смогла выделить средства на замену дорожных указателей с названиями российских городов.

    Комментарии (30)
    10 декабря 2025, 12:43 • Новости дня
    СМИ: Долина 12 лет не платила налог за четырехэтажный дом в Подмосковье

    Долина 12 лет не платила налог за четырехэтажный дом в Подмосковье

    СМИ: Долина 12 лет не платила налог за четырехэтажный дом в Подмосковье
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певица Лариса Долина на протяжении 12 лет не платила налог за свой четырехэтажный дом в подмосковном поселке Славино, сообщили СМИ.

    Как пишет Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, артистка приобрела участок еще в 2003 году и построила трехэтажный дом площадью 360 кв. метров, который не скрывала от окружающих.

    Позже рядом возвели и второй, более роскошный четырехэтажный коттедж на 660 кв. метров, строительство которого завершилось в 2011 году. По информации канала, этот особняк не был оформлен в собственность и не стоял на кадастровом учете, поэтому информация о нем долгое время оставалась неизвестной для журналистов и налоговых органов.

    Поставить дом на кадастровый учет Долина решилась лишь в августе 2024 года, предположительно после того, как она стала жертвой мошенников. СМИ предположили, что артистка «опасалась потерять дворец». По оценкам авторов, за 12 лет певица сэкономила на налогах порядка миллиона рублей.

    На ваш взгляд
    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Результаты
    55 комментариев

    В среду Долина в суде подчеркнула, что спорная квартира, деньги от продажи которой она передала мошенникам, была ее основным местом жительства.

    Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина более полугода не выплачивала налог на имущество физлиц за спорную квартиру.

    Напомним, Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу по делу о продаже квартиры мошенникам. Покупательница Полина Лурье не сомневалась во вменяемости Долиной, ссылаясь на обязательные для преподавателя медосмотры, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

    Комментарии (13)
    10 декабря 2025, 13:30 • Новости дня
    Эрмитаж потребовал с севшего на трон Павла I посетителя более 840 тыс. рублей
    Эрмитаж потребовал с севшего на трон Павла I посетителя более 840 тыс. рублей
    @ RosgvardOfficial

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государственный Эрмитаж через суд потребовал компенсацию за повреждение трона магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, принадлежавшего императору Павлу I; посетитель Александр Дробышев повредил конструкцию, когда сел на нее.

    Эрмитаж обратился в суд с иском о взыскании 847 тыс. рублей с Дробышева, тот в марте нарушил запрет и сел на музейный экспонат – трон магистра Мальтийского ордена, которым владел император Павел I, передает ТАСС.

    После замечания сотрудницы музея посетитель встал ногами на подножную скамеечку, что привело к дополнительным повреждениям.

    Дробышев деформировал сиденье трона, разорвал ткани бархата на поверхности сиденья, на подножной скамье также появились трещины и разрывы ткани бархата. На досудебную претензию Дробышев не отреагировал.

    Эрмитаж требует взыскать сумму за реставрацию – 826 тыс. рублей, а также госпошлину 21,5 тыс. рублей.

    Предварительное заседание назначили на 26 января.

    В 2023 году в Петербурге полицейские задержали местную жительницу, подозреваемую в краже картины известного художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко стоимостью около 3 млн рублей.

    Комментарии (13)
    10 декабря 2025, 10:15 • Новости дня
    Казахстан решил перенаправить нефть из Кашагана в Китай из-за атак Украины
    Казахстан решил перенаправить нефть из Кашагана в Китай из-за атак Украины
    @ REUTERS/Stringer/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Поставки нефти с месторождения Кашаган частично направят в Китай на фоне последних атак на объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сообщило Министерство энергетики Казахстана.

    Министерство энергетики Казахстана пересмотрит маршруты поставки нефти с Кашагана из-за атак Украины на объекты Каспийского трубопроводного консорциума, передает РИА «Новости».

    В ведомстве сообщили, что сейчас ведется оперативная работа по перераспределению объемов экспорта с привлечением грузоотправителей. В частности, определенное количество нефти из Кашагана решено направить в Китай.

    В министерстве отметили, что инцидент на морском терминале КТК не вызвал полной остановки экспорта. Поставки продолжаются через действующие порты при принятии мер безопасности. По информации компании «Казтрансойл», за январь–ноябрь через КТК прошло 3,26 млн тонн нефти. КТК обеспечивает транспортировку казахстанской нефти с трех крупнейших месторождений: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

    Ранее атаки украинских дронов по Новороссийску привели к росту мировых цен на энергоресурсы.

    Инфраструктура терминала Каспийского трубопроводного консорциума сохранила герметичность после недавней атаки.

    Каспийский трубопроводный консорциум продолжает отгрузку нефти на морском терминале в районе Новороссийска с помощью выносного причального устройства ВПУ-1.

    Кремль считает атаку украинских дронов на объект КТК вопиющим инцидентом, поскольку терминал имеет международное значение.

    Комментарии (10)
    10 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Юрист рассказал о шансах Долиной избежать ответственности за неуплату налогов

    Юрист Хаминский: Долина может избежать ответственности за неуплату налогов за дом

    Юрист рассказал о шансах Долиной избежать ответственности за неуплату налогов
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина, возможно, избежит ответственности за неуплату налогов за дом в Подмосковье, сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

    По его словам, Долина применила популярную схему, при которой не сдавала дом в эксплуатацию и не оформляла его в собственность после окончания стройки и заселения в 2011 году, передает РИА «Новости».

    Кадастровый учет ее особняка в поселке Славино был оформлен только в августе 2024 года. Таким образом, на участке фактически был дом, но по документам он отсутствовал, соответственно, объект налогообложения также отсутствовал.

    Юрист уточнил, что для уголовного преследования необходим долг по налогам не менее 2,7 млн рублей, тогда как у певицы сумма гипотетической недоимки составляет 250 тыс. рублей. Максимально налоговая инспекция может взыскать с Долиной недоимку и пени только за последние три года, резюмировал Хаминский.

    Ранее СМИ сообщили, что певица Лариса Долина на протяжении 12 лет не платила налог за свой четырехэтажный дом в подмосковном поселке Славино.

    На ваш взгляд
    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Результаты
    55 комментариев

    Комментарии (16)
    10 декабря 2025, 08:10 • Новости дня
    ВС России форсировали Гайчур и начали бои в центре Гуляйполя

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные форсировали реку Гайчур и вступили в активные бои на центральных улицах Гуляйполя в Запорожской области, сообщил депутат законодательного собрания Запорожской области, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

    Вооруженные силы России успешно преодолели реку Гайчур и начали сражения в центре города Гуляйполе, сообщает ТАСС. Об этом заявил депутат законодательного собрания Запорожской области Сергей Юрченко, который также является заместителем председателя комитета по обороне региона и участником специальной военной операции.

    По его словам, можно надеяться, что Гуляйполе до конца текущего года ВС России освободит. Кроме того, после освобождения Новоданиловки существует возможность, что в те же сроки будет освобожден город Орехов.

    Юрченко подчеркнул, что россияне максимально быстро движутся к городу Запорожье. Он напомнил, что этот город конституционно считается частью Российской Федерации и направление на него рассматривается как стратегически важное.

    Минобороны заявило, что Гуляйполе, ведущие к нему дороги и все прилегающие территории находятся под огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки «Восток».

    Авиационные удары ФАБ уничтожили штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем.

    Комментарии (2)
    10 декабря 2025, 14:29 • Новости дня
    WP: Вашингтон предложил создать демилитаризованную зону на Украине
    WP: Вашингтон предложил создать демилитаризованную зону на Украине
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предложили создание демилитаризованной зоны на Украине в качестве возможного варианта регулирования вопроса о границах, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

    По данным WP, ожидается, что эта зона может пройти вдоль всей будущей линии прекращения огня и иметь ширину, достаточную для запрета размещения тяжелого вооружения, передает ТАСС.

    Собеседники издания отметили, что подобная зона должна быть строго контролируемой и напоминать по принципу действия так называемую «корейскую модель». Такая инициатива изложена американской стороной в трех документах, направленных Киеву в рамках мирного плана, пишет издание.

    В январе советники Трампа поддержали создание демилитаризованной зоны на Украине.

    Комментарии (22)
    10 декабря 2025, 11:20 • Новости дня
    Полиция начала розыск избившего инста-модель Таранову в Москве
    Полиция начала розыск избившего инста-модель Таранову в Москве
    @ @model_moskva__m

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Столичные правоохранители начали розыск жестоко избившего 33-летнюю российскую инста-модель из Краснодара Анжелику Таранову.

    По факту нападения заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», передает «Лента.ру» со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

    По этим данным, неизвестный, предположительно, 22 ноября избил Таранову и сбежал.

    Отмечается, что девушку избили в квартире на Университетском проспекте, сообщает ТАСС.

    В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности и задержания нападавшего. Следователи устанавливают все детали произошедшего инцидента.

    Ранее баскетболиста московского клуба «ЦСКА-Юниор» Владимира Ершова избили в Подмосковье, он в реанимации. В ходе побоев он получил перелом основания черепа.

    Через некоторое время правоохранители установили личность подозреваемого в нападении.

    Комментарии (4)
    9 декабря 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп дал Зеленскому «считаные дни» на ответ по мирному соглашению

    FT: Трамп дал Зеленскому «считаные дни» на ответ по мирному соглашению

    Трамп дал Зеленскому «считаные дни» на ответ по мирному соглашению
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться подписания мирного соглашения по Украине к Рождеству, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников, ожидается, что официальный Киев даст свой ответ по предложенному Вашингтоном плану в течение нескольких дней, передает ТАСС.

    Отмечается, что Владимир Зеленский сообщил европейским лидерам о том, что спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф совместно с Джаредом Кушнером, зятем президента США, настаивают на скорейшем решении. Разговор с представителями США состоялся 6 сентября, и Вашингтон, по словам чиновников, ждет согласия по предложенному плану уже к католическому Рождеству – 25 декабря.

    Зеленский в свою очередь уточнил, что ему необходимо проконсультироваться с европейскими союзниками, прежде чем он сможет огласить решение по мирной инициативе. Один из западных чиновников сообщил, что Украина оказалась в сложной ситуации: с одной стороны, Киев не может согласиться на уступки по территориям, с другой – не может проигнорировать позицию Вашингтона.

    Накануне Трамп напомнил, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву, а прилагают усилия для прекращения гибели людей на Украине по гуманитарным причинам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что 9 декабря США получат обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до двадцати пунктов.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил попытки Соединенных Штатов урегулировать ситуацию на Украине, особо отметив стремление Трампа прекратить боевые действия.

    Комментарии (2)
