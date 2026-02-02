Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.15 комментариев
Военные России освободили 580 домов в Терноватом от ВСУ
Подразделения российской группировки войск «Восток» в ходе освобождения населенного пункта Терноватое в Запорожской области провели масштабную зачистку домов, которых был противник, уничтожив большое число боевиков ВСУ и около 20 единиц техники, рассказал стрелок с позывным «Цыган».
Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Терноватое в Запорожской области, передает РИА «Новости». По словам бойца с позывным «Цыган», штурмовые подразделения поэтапно выбивали противника из укрепленных позиций, уничтожив целую роту ВСУ. В результате зачистки удалось освободить более 580 жилых домов.
Военнослужащий отметил, что операторы беспилотных систем и артиллеристы уничтожили около двадцати единиц техники противника, среди которых были западные бронемашины и различные автомобили. «В ходе освобождения населенного пункта Терноватое мы уничтожили роту солдат противника и зачистили более 580 домостроений», – заявил боец.
Минобороны России 30 января официально объявило об освобождении Терноватого.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.
Российские военные освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.