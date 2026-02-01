Власти объявили беспилотную и ракетную опасность в трех регионах России

Tекст: Ольга Иванова

В Крыму объявлена беспилотная опасность, передает РИА «Новости». По информации МЧС России, соответствующее предупреждение поступило в 16.17 по московскому времени. Жителей полуострова призывают проявлять бдительность и следить за сообщениями экстренных служб.

В Краснодарском крае также введена беспилотная опасность. МЧС России предупредило о риске падения беспилотных летательных аппаратов на территории региона и рекомендовало гражданам укрыться в защищенных помещениях, избегать окон, а в случае обнаружения взрывных устройств обращаться по номеру 112.

В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах действует ракетная опасность, об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Город Белгород, Белгородский и Шебекинский округ – ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», – говорится в обращении губернатора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны заявило, что за ночь силы ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами России.

