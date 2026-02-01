Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.14 комментариев
Силы ПВО уничтожили за ночь 21 дрон ВСУ над российскими регионами
Минобороны доложило в Telegram-канале об уничтожении в течение ночи силами ПВО 21 дрона ВСУ над четырьмя регионами России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что 14 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, пять дронов уничтожили над Воронежской, по одному беспилотнику ликвидировано над территориями Астраханской и Калужской областей.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы над семью российскими регионами за три часа был уничтожен 41 дрон ВСУ, из которых больше всего сбито в Брянской области. В России создали специальные патроны против дронов «Многоточие».