Следующую встречу стран ОПЕК+ назначили на март

Tекст: Ольга Иванова

Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ пройдет 1 марта 2026 года, передает РИА «Новости». В заседании примут участие представители России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Кувейта, Казахстана и Омана. Такое решение зафиксировано в официальном коммюнике организации по итогам воскресного заседания.

Кроме того, страны-участницы подтвердили продление действующих добровольных ограничений по добыче нефти до конца первого квартала текущего года. В официальном сообщении отмечается, что решение о «заморозке» прежних объемов связано с сезонными колебаниями спроса на сырье.

В коммюнике уточняется, что государства вновь подтвердили свое намерение не увеличивать добычу, как это было решено 2 ноября 2025 года. ОЭК+ продолжит внимательно следить за ситуацией на нефтяном рынке, чтобы обеспечить его стабильность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны-участники ОПЕК+ согласовали сохранение квот на добычу нефти до конца 2026 года.