Под Кировом из-за схода с рельсов вагонов задержали три пассажирских поезда
В результате происшествия на перегоне Оричи – Шалегово под Кировом три поезда дальнего следования вынужденно задерживаются из-за схода с рельсов вагонов грузового состава.
Из-за схода с рельсов вагонов грузового поезда на перегоне Оричи – Шалегово в Кировской области задерживаются три поезда дальнего следования, передает ТАСС. Инцидент произошел на участке Горьковской железной дороги.
В настоящий момент задержаны поезда № 1 Владивосток – Москва, № 2 Москва – Владивосток и № 91 Северобайкальск – Москва. В сообщении железнодорожников говорится: «В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Оричи – Шалегово Горьковской железной дороги в настоящее время в пути задерживаются следующие поезда дальнего следования: № 1 Владивосток – Москва; № 2 Москва – Владивосток; № 91 Северобайкальск – Москва».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кировской области на перегоне Оричи – Шалегово сошли с рельсов 21 вагон грузового поезда.