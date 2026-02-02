Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.15 комментариев
СК сообщил о возбуждении дела после гибели подростков в сауне
Уголовное дело о халатности возбуждено в Кузбассе, где при пожаре в частной сауне погибли несовершеннолетние, сообщили в СК.
Уголовное дело по факту халатности должностных лиц возбуждено в Кузбассе после трагического пожара в частной сауне, где погибли пять подростков, передает РИА «Новости». Следственный комитет уточнил, что речь идет о нарушениях со стороны контролирующих органов, допустивших незаконное оказание услуг с нарушением требований противопожарной безопасности.
Пожар произошел в субботу в сауне города Прокопьевска на площади 70 квадратных метров. Как сообщили следователи, из компании подростков спастись удалось только одной девушке. В регионе также возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
В рамках расследования задержаны администратор сауны, индивидуальный предприниматель и его брат. Администратору уже предъявлено обвинение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи показали обстановку у сауны в Прокопьевске, где произошла трагедия.
При пожаре в сауне Прокопьевска погибли пятеро подростков.
В результате пожара спаслась именинница, отмечавшая свой день рождения.