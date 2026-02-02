Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.15 комментариев
Guaradian опубликовала высказывания Майкла Джексона о детях и общении с ними
Британская студия Wonderhood Studios включила записи, на которых Джексон высказывает эти мысли, в новый четырёхсерийный документальный фильм, посвященный оправданию артиста, которого обвинили в сексуальном насилии над детьми в 2005 году.
Как считал Майкл Джексон, дети очаровывались его личностью, хотели прикасаться к нему, обнимать его, но «иногда это доставляло неприятности», говорил артист.
«Дети… просто хотят прикоснуться ко мне и обнять меня. Дети просто влюбляются в мою личность и иногда это доставляет мне неприятности», – цитирует Guaradian короля поп-музыки.
Газета New York Post также сообщила, что Джексон на записях говорит, что покончил бы с собой, если бы ему сказали «Майкл, ты больше никогда не увидишь ни одного ребенка».
До оправдания Джексону были предъявлены обвинения в растлении мальчика, опаивания его алкоголем, опьянении несовершеннолетнего с целью издевательств, а также в заговоре с целью удержания несовершеннолетнего и его семьи в плену на ранчо Неверленд в Калифорнии.
Эти обвинения возникли в связи с британским телевизионным документальным фильмом «Жизнь с Майклом Джексоном», который был показан в феврале 2003 года.
В марте 2005 года Джексон заявил, что эти обвинения стали самым ужасным моментом в его жизни, так как были выдвинуты против него в рамках тщательно продуманного плана по его дискредитации.
«Я абсолютно, абсолютно невиновен. Пожалуйста, знайте, что прямо сейчас происходит множество преступных сговоров», – говорил Джексон.
13 июня 2005 года в зале суда города Санта-Мария, штат Калифорния, присяжные признали Джексона невиновным по всем пунктам обвинения.
В 2009 году Джексон скончался от того, что власти описали как «острое отравление» сильнодействующим анестетиком пропофолом. Ему было 50 лет.
