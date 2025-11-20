Эксперты рассказали, как России получить максимальную выгоду от ИИ и избежать рисков

Политологи определили оптимальный путь развития искусственного интеллекта в России

Tекст: Олег Исайченко

Уровень внедрения искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики России превысил 31%, а вклад технологии в ВВП к 2030 году должен составить более 11 трлн рублей. Об этом заявил Александр Асафов, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов. «Президент Владимир Путин четко обозначил: «Критическую зависимость от чужих систем мы не можем допустить. Это вопрос технологического и ценностного суверенитета России», – напомнил эксперт.

Сейчас эксперты выделяют две крайности в восприятии ИИ – технооптимизм и технопессимизм, пояснил политолог Глеб Кузнецов: «Первый предрекает гибель человечества от вышедшего из-под контроля ИИ, второй – полное делегирование всех задач компьютерам». При этом, по его словам, эта искусственная дихотомия только отвлекает граждан от понимания сути происходящего.

Кузнецов отметил, что ИИ очень интересен бизнесу. Согласно исследованию McKinsey 2025 года, в Америке уже 80% компаний так или иначе используют искусственный интеллект, но при этом получают прибыль пока только 1% из них.

«Вчера Владимир Владимирович высказал крайне важную мысль о создании общенационального штаба по управлению разработкой и внедрением искусственного интеллекта, где ответственность возложена и на правительство, и на администрацию президента», – напомнил политолог. По его мнению, такой подход служит противовесом безудержному технооптимизму, нацеленному лишь на сокращение издержек и рост прибыли, позволяя избежать связанных с этим рисков для общественно-политической стабильности – увольнения людей.

«Этот сбалансированный подход, как мне кажется, и есть тот самый «здравый» путь, который позволит России извлекать максимальную пользу от технологий, осознанно нивелируя возможный вред на всех уровнях. В конечном счете, зрелость общества определяется тем, сможет ли оно пережить технологический перелом, не позволив ему похоронить под обломками старого уклада целые поколения и социальные группы», – резюмировал Кузнецов.

Законодательное регулирование ИИ уже ведется в Госдуме. «Рассматриваются два законопроекта: об использовании технологии в избирательном процессе и о маркировке продукции с ИИ», – сообщил Дмитрий Гусев, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия».

«ИИ уже активно используется в политтехнологиях на Западе и в России. Нам нужно готовиться к этому в свете выборов в Госдуму в 2026 году», – призвал Никита Дьяков, руководитель направления таргетинга АНО «Диалог регионы». По его словам, скоро 90% контента в сети будет создано машинами, а также 50% контента в госпабликах.

При этом ИИ должен оставаться лишь вспомогательным инструментом, полагает управляющий партнер центра PolitProject Сергей Мощенков. «Технология ускоряет работу, но не может нести ответственность за решения из-за вероятности ошибок», – отметил он.



Несмотря на новизну тезхнолгии, большинство россиян уже контактировали с искусственным интеллектом и доверяют ему, отмечают социологи. «63% россиян уже использовали ИИ в своей жизни, а 52% – доверяют ему. Наибольшую поддержку применение технологии получает в науке, промышленности и здравоохранении», – привел данные директор департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Напомним, в среду в ходе Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2025 – «Путешествие в мир искусственного интеллекта» президент России Владимир Путин заявил о недопустимости критической зависимости страны от чужих систем: «Для России это вопрос государственного, технологического и, я бы сказал, ценностного суверенитета, поэтому наша страна должна обладать целым комплексом собственных технологий и продуктов в области генеративного искусственного интеллекта».