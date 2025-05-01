Активисты устроили акцию против концерта Нетребко в Братиславе

Активисты в Братиславе провели акцию против концерта Анны Нетребко

Tекст: Мария Иванова

Несколько десятков активистов вышли на акцию протеста перед Словацким национальным театром в Братиславе из-за концерта российской оперной певицы Анны Нетребко, передает РИА «Новости».

Митинг прошtл в среду за час до начала выступления. Организатором выступило движение Otvorena kultura («Открытая культура»).

Собравшиеся с импровизированной сцены критиковали Нетребко, заявляя, что она «открыто не осудила действия России и не поддержала Украину». Кроме того, звучала критика в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо в связи с его намерением посетить Москву на празднование Дня Победы.

Протестующие скандировали лозунги «Позор зрителям!» и «Нам не нужна Нетребко!», а также освистывали гостей театра. По данным телеканала Markiza, подготовка к концерту началась осенью прошлого года, а стоимость мероприятия для театра составит 230 тыс. евро без учtта налогов.

Как ранее отмечало издание SME, Анна Нетребко уже выступала в Братиславе в 2011 году.

Напомним, прошлый летом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российскую оперную певицу Анну Нетребко нельзя допускать к выступлениям на территории стран Евросоюза. Ранее концерт Нетребко отменили в Швейцарии из-за проведения там конференции по Украине.