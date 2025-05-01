Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.9 комментариев
Активисты устроили акцию против концерта Нетребко в Братиславе
Активисты в Братиславе провели акцию против концерта Анны Нетребко
Перед началом выступления Анны Нетребко в Словацком национальном театре несколько десятков человек устроили акцию протеста, критикуя певицу за отказ осуждать действия России.
Несколько десятков активистов вышли на акцию протеста перед Словацким национальным театром в Братиславе из-за концерта российской оперной певицы Анны Нетребко, передает РИА «Новости».
Митинг прошtл в среду за час до начала выступления. Организатором выступило движение Otvorena kultura («Открытая культура»).
Собравшиеся с импровизированной сцены критиковали Нетребко, заявляя, что она «открыто не осудила действия России и не поддержала Украину». Кроме того, звучала критика в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо в связи с его намерением посетить Москву на празднование Дня Победы.
Протестующие скандировали лозунги «Позор зрителям!» и «Нам не нужна Нетребко!», а также освистывали гостей театра. По данным телеканала Markiza, подготовка к концерту началась осенью прошлого года, а стоимость мероприятия для театра составит 230 тыс. евро без учtта налогов.
Как ранее отмечало издание SME, Анна Нетребко уже выступала в Братиславе в 2011 году.
Напомним, прошлый летом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российскую оперную певицу Анну Нетребко нельзя допускать к выступлениям на территории стран Евросоюза. Ранее концерт Нетребко отменили в Швейцарии из-за проведения там конференции по Украине.