Водолацкий призвал не принимать на веру слова Киева об ударах по энергетике
Заверения Украины об ответном моратории на удары по энергетической инфраструктуре не следует принимать на веру, призвал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Украине нельзя верить в вопросах ненанесения ударов по энергетике. В Ростовской области каждый день мы сбиваем десятки беспилотников, которые нацелены на объекты жизнеобеспечения области, а не на военные объекты», – заявил он ТАСС.
По его словам, Украина не сможет наносить удары по российским объектам только тогда, когда будет полностью лишена соответствующих разведданных.
Водолацкий считает, что разговаривать с Украиной о мире и прекращении ударов по инфраструктуре бесполезно, потому что процессами управляют офицеры НАТО, которым и следует направить такую команду.