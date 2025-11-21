Афганистан поставил в Россию первую партию фруктов

Tекст: Денис Тельманов

По данным The Times of India, Афганистан впервые осуществил поставку партии яблок и гранатов на российский рынок. Издание сообщает, что Кабул выразил готовность и в дальнейшем расширять сотрудничество, добавив к торговле фруктами специи, ковры и другие товары.

Кроме России, Афганистан нацелен на развитие торговли с Ираном, Индией и странами Центральной Азии после существенного снижения товарооборота с Пакистаном, вызванного закрытием границы вследствие вооруженных столкновений в октябре, отмечает ТАСС.

В октябре Кабул увеличил экспорт в Иран и Туркмению на 60-70%, в то время как в отношении Пакистана торговля практически была остановлена – на его долю в 2024 году приходилось 45% всех внешнеторговых поставок из Афганистана, в том числе скоропортящихся фруктов и овощей.

В мае министр промышленности и торговли в правительстве Афганистана, сформированном движением «Талибан*», Альхадж Нуруддин Азизи отметил, что «Россия является одним из важнейших торговых партнеров Афганистана», и подтвердил стремление страны активнее предлагать на экспорт в Россию фрукты, специи и ковры.

Ранее представители движения «Талибан» сообщили, что в Россию было экспортировано 50 тонн афганских яблок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что процесс урегулирования с Афганистаном фактически застопорился.