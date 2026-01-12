Психолог назвала способ избежать разочарования после праздников

Психолог Якуба объяснила, как избежать разочарования после праздников

Tекст: Елизавета Шишкова

Психолог поделилась рекомендациями по поддержанию хорошего настроения после зимних праздников, передает Газета.Ru.

Специалист отметила, что подведение итогов года не должно становиться причиной для самокритики. По ее словам, этот процесс лучше использовать как возможность понять собственные желания и выявить привычки, мешающие развитию.

Якуба подчеркнула, что важно обращать внимание не только на крупные достижения, но и на небольшие позитивные моменты в повседневной жизни. Такие простые радости, как забота о здоровье или поддержка близких, способны вдохновить на новые свершения.

Психолог рекомендовала разбивать большие цели на маленькие шаги с четкими сроками, чтобы снизить тревожность и повысить вероятность успеха. Она пояснила: «Подводя итоги прошлого года, человек может взглянуть на собственную жизнь со стороны и разобраться, как ее можно улучшить. Однако этот процесс не должен быть поводом для самокритики. Лучше рассматривать его как шанс глубже понять собственные желания и потребности».

Для поддержания эмоционального баланса Якуба советует регулярно отдыхать и заниматься любимыми делами. Если привычные занятия перестали радовать, а тревожность и апатия не проходят более двух недель, специалист рекомендует обратиться за помощью к психологу, в том числе через онлайн-сервисы.

Ранее кандидат психологических наук Елена Шпагина рассказала, что период уныния после новогодних праздников связан с резкой сменой эмоций и нарушением привычного режима и является нормальным состоянием.

Врач Олег Борисов отметил, что постепенный возврат к рабочему распорядку после новогодних выходных помогает снизить стресс и сохранить здоровье.