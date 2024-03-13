Политолог: Казахстан для Британии становится поставщиком сырья и объектом влияния

Политолог Лепехин: Британия давно влияет на элиты Казахстана с целью продвижения своих экономических интересов

Tекст: Илья Абрамов

«Соглашение между Британией и Казахстаном открывает для Лондона большие перспективы. Редкоземельные металлы – это очень ценный ресурс, который встречается далеко не в каждой стране. Без него не может развиваться высокотехнологичная промышленность и электроника», – считает Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС.

«Лондон после развала СССР сделал ставку на увеличение своего влияния в постсоветских странах. Не стал исключением и Казахстан. В частности, Британия способствовала тому, чтобы элиты Казахстана получали образование в Лондоне. И через эту же элиту королевство начало продвигать свои экономические и политические интересы», – отмечает собеседник.

«Таким образом, Казахстан для Британии становится не только поставщиком сырья, но и объектом влияния. При этом местные элиты будто бы не замечают рисков утраты суверенитета. Они считают, что другого пути, кроме налаживания связей с «цивилизованными странами», у них нет. Кроме того, подобное сотрудничество может быть хорошим источником личного обогащения. О национальных интересах в таких случаях думают немногие», – рассуждает эксперт.

России в этих условиях следует разведывать собственные месторождения редкоземельных металлов, чтобы не зависеть от Казахстана и тем более от Британии, считает собеседник. «Кроме того, нам нужно активнее развивать высокотехнологичные отрасли экономики, чтобы соседние страны сами тянулись к сотрудничеству с Москвой», – резюмировал Лепехин.

Ранее Британия и Казахстан подписали дорожную карту по добыче редкоземельных металлов, сообщил Forbes Kazakhstan. Министр промышленности и экономической безопасности Британии Нусрат Гани и вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Иран Шархан заключили соответствующие договоренности.

В документе излагаются конкретные задачи для достижения целей, поставленных в меморандуме о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области критически важных минералов, подписанном в марте 2023 года во время визита в Казахстан бывшего министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли.

Торговый комиссар Британии по Восточной Европе и Центральной Азии Кенан Полео отметил, что очень рад подписанию дорожной карты. По его мнению, это является настоящей вехой в двусторонних отношениях и закладывает основы горнодобывающего сектора XXI века.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Запад намерен с помощью инвестиций в транспортную инфраструктуру Центральной Азии помочь установлению экономической блокады России. Однако торговые показатели РФ и бывших советских республик стремительно увеличиваются.

Однако развитию отношений между Россией и Казахстаном время от времени мешают местные националисты, которые решили вдохновиться указами Владимира Зеленского и заявить претензии на российские земли. В их числе – Оренбург и Астрахань.