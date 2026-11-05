По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.5 комментариев
ГУР Украины внесло в базу блогера Дмитрия Пучкова
Украинская разведка внесла блогера Пучкова в свою базу
Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, внесен в базу данных Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.
Авторы базы упрекнули Пучкова в том, что он активно поддерживает политику российских властей в отношении Украины в видеоблоге, соцсетях и медиа. Блогера обвиняют в дискредитации украинского государства, передает ТАСС.
На портале ГУР отмечается, что Пучков заявляет о внешнем управлении Украиной со стороны США и называет украинских военных нацистами. Разведка также упоминает позицию блогера по Крыму и его поддержку спецоперации, включая репосты сборов на нужды российской армии.
В июне 2025 года Винницкий городской суд заочно приговорил Пучкова к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) назвал включение его в базу ГУР признаком паники Киева. До этого в базу данных попал телеведущий Леонид Якубович. На прошлой неделе ГУР внесло в санкционную базу российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса).