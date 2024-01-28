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    28 января 2024, 10:00 • В мире

    Казахские националисты вслед за Зеленским мечтают о российских землях

    Зеленский вдохновляет казахских националистов на притязания на Оренбург и Астрахань

    Казахские националисты вслед за Зеленским мечтают о российских землях
    @ REUTERS/Pavel Mikheyev

    Tекст: Андрей Резчиков

    Скандальный указ Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях России» нашел позитивный отклик в среде казахских националистов. Они задались вопросом, сможет ли Казахстан в будущем издать такой же указ по ранее потерянной «процветающей земле». О каких землях может идти речь, кто именно придерживается подобных взглядов в республике и насколько они популярны?

    Публикация недавнего указа Владимира Зеленского, где обосновываются территориальные претензии к России, получила неожиданный поворот. Документу об «исторически населенных украинцами территориях России» дали положительный отклик на казахском портале Abai.kz (доступ ограничен в России), который считается одним из старейших казахоязычных онлайн-ресурсов в стране.

    В частности, в тексте сделан намек на якобы смелость украинцев, которая выражается в документе Зеленского, а также поставлен вопрос о том, появится ли подобный указ в самом Казахстане. «Глядя на это, думаешь, посмеет или нет народ алаша, некогда потерявший процветающую землю, издать такой «указ»… Это покажет время…» – говорится в публикации.

    Алаша – одно из основных племенных подразделений казахов Младшего жуза, входящее в племенной союз байулы. В начале ХХ века появилось движение «Алаш». Существуют разные мнения историков об этом племени. Некоторые считают алашевцев основателями государственности и борцами с советской властью. В честь мифического предка казахов в стране учреждена международная литературная премия «Алаш».

    По некоторым данным, портал Abai.kz зарегистрирован на фонд, возглавляемый Дауреном Куатовым (Даурен Каут), который в 2020 году получил награду из рук казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева «за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности главы государства». Идейным вдохновителем этого портала был Айдос Сарым, ныне депутат мажилиса, член пропрезидентской фракции партии AMANAT. А Куатов является главным редактором газеты «Казак адебиеты» («Казахская литература») и как член Национального совета общественного доверия официально участвовал в обсуждении с президентом вопросов развития СМИ Казахстана.

    «Тематика территориальных претензий в целом, конечно, есть на всем постсоветском пространстве и не только. Они популярны у определенных категорий населения и у творческой интеллигенции. Возникают и сами по себе, и в ответ на территориальные претензии со стороны таких же фигур из других стран», – отмечает Данияр Ашимбаев, казахстанский политолог.

    «Периодически дебатируется тема якобы исконных земель между казахстанской и российской общественностью. Но политическое руководство обеих стран и адекватная часть населения исходит из тех границ, которые определены межгосударственными соглашениями», – подчеркивает эксперт.

    По его словам, в век социальных сетей «кто угодно является лидером общественного мнения и высказывает свои личные взгляды». «Государство их не поощряет, но и запретить не может. Иногда, правда, позволяет высказаться как бы в ответ на аналогичные неофициозные претензии. К примеру, как в случае с недавней пикировкой по языкам между некоторыми блогерами», – указал спикер.

    На прошлой неделе Астана резко отреагировала на слова российской телеведущей и медиа-менеджера Тины Канделаки о том, что в Казахстане «медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне». Так она прокомментировала планы казахстанского Минтранса переименовать несколько железнодорожных станций и заменить русские названия на казахские. По мнению Канделаки, «под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти очень далеко, особенно удобно прикрываться историей для продвижения таких вот сомнительных решений».

    В ответ местные СМИ со ссылкой на слова официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова сообщили о том, что страна ведет список иностранцев, отзывающихся в негативном ключе о республике, и таким людям впоследствии закрывают въезд в страну. Позже Смадияров уточнил, что Канделаки в списке нет, и она может приехать в Казахстан и посмотреть, «как мы живем». «Чем выдумывать какие-то темы и вступать в конфликты в социальных сетях, лучше давайте продолжим нашу общую работу», – призвал Смадияров.

    На этом фоне некоторые эксперты считают, что у казахского национализма есть политические перспективы в стране, и это может привести к массе негативных последствий.

    «Если сегодня в Казахстане говорят, что «давайте нам в первую очередь Оренбург и Астрахань», то завтра они скажут: «Алтай тоже наш» ... К этой повестке дня нужно относиться максимально щепетильно.

    На постсоветском пространстве работает огромное количество СМИ, которые запускают темы о том, что одна часть России – это украинская территория, а другая – казахстанская. А потом кто-нибудь вспомнит, что киргизы пришли из Хакасии, и захотят получить всю Южную Сибирь», – рассуждает Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС.

    Политолог считает, что на подобные претензии нужно жестко отвечать на грани сарказма и обсудить вопрос «где были, условно, казахи в X или V веке до нашей эры». «В Казахстане уже появилась куча «идеологов», которые говорят, что Чингисхан – это казах, а Золотая Орда – казахский феномен. Орда владела половиной Евразии, и, мол, поэтому это их территория. Вал со стороны Казахстана и других тюркских республик будет только нарастать», – прогнозирует собеседник.

    Лепехин предупредил о «больших перспективах» казахстанского национализма. «В Казахстане есть мощная идеологическая база, которая использует мифологию Золотой Орды. Идеологи пишут книги об этом и говорят, что без Орды Россия не состоялась бы... Но есть и примитивные националисты, которые не владеют концепциями и гонят русофобскую волну, чуждые русофобские дискурсы. Нам за этим, конечно, надо очень внимательно следить», – отметил эксперт.

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